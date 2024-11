Loại trang phục này không chỉ giúp giữ ấm cơ thể trong những ngày mưa phùn rét thấu xương của miền Bắc mà với nhiều người, đó còn là ký ức, là hoài niệm về một thời bao cấp.

Được may, khâu, đột bằng tay, những chiếc áo chần bông thời bao cấp phổ biến có màu xanh bộ đội, màu ghi hoặc màu xám, nâu. Áo luôn có 3 lớp áo với lớp ngoài là các loại vải cotton, vải pha nilon hoặc thậm chí là vải thô, bố; lớp giữa của áo là bông giữ ấm và trong cùng là lớp lót làm bằng vải mỏng. Chiếc áo bông chần ngày xưa ấy tưởng như đã không còn được ưa chuộng và dần nhường chỗ cho các loại áo măng tô hay áo khoác len, dạ cao cấp tân thời. Thế nhưng, trong nhịp sống hiện đại, áo chần bông vẫn có một chỗ đứng nhất định nhờ sự vận động theo dòng chảy thời trang, với một diện mạo mới, những thiết kế đa dạng hơn nhưng vẫn giữ được nét giản dị, mộc mạc vốn có.

Trong ký ức của những người từng trải qua thời bao cấp, áo chần bông vốn là chiếc áo ấm “ăn chắc, mặc bền”, bởi đó là loại áo khoác duy nhất được may bằng vải, nhà giàu thì may bằng nhung, sang nữa thì bằng vải gấm chần bông. Tuy kiểu cách đơn giản và không có nhiều màu sắc nhưng nó chứa đựng nhiều tình cảm từ bàn tay của người thợ thủ công, từng đường kim mũi chỉ, từng lớp vải, lớp bông, từng chiếc khuy cái khuyết, từng nét vẽ đều được người may thực hiện với tất cả tâm huyết.

Hiện tại, phần lớn áo chần bông được thiết kế và may thủ công bởi bàn tay tỉ mỉ của các nghệ nhân, thường mất vài tuần để hoàn thiện nhưng vô cùng bền, đẹp và sang trọng. Mỗi đường chần cũng khác biệt hoàn toàn bởi được thiết kế sáng tạo theo mẫu riêng, đường chỉ biến hóa đa dạng từ màu sắc, kích cỡ, hình dáng tùy theo thiết kế. Các mẫu áo chần bông trên thị trường cũng đa dạng về chất liệu, thiết kế cho đến giá thành.

Những chiếc áo chần bông hiện tại được xem như một món đồ thời trang tinh tế, những đường chần bằng tay vẫn là điểm nhấn không thể thiếu. Người thợ thủ công khéo léo có thể sáng tạo từ chần hoạ tiết, chần chỉ nhiều màu, chần hạt gạo, chần ô dọc, ngang, ô trám, chần theo họa tiết hoa, phố cổ, tranh vẽ,... mang đến các phiên bản áo bông hợp thời trang và độc đáo cho người mặc. Ngày nay, phần lớn những chiếc áo chần bông đều được các nhà thiết kế làm từ chất liệu cao cấp như lụa, đũi, tơ tằm, nhung, gấm.