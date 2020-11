“Châm ngôn” mới của mẹ trẻ hiện đại: Mẹ mềm dịu, con tự tin hạnh phúc

Làm cha mẹ là một công việc không hề dễ dàng, song song với quá trình trưởng thành của con, chúng ta cũng học, rút ra được nhiều bài học khác nhau, để từ đó, dần thay đổi và hoàn thiện hơn bản thân của mình. Có một lỗi sai mà bố mẹ rất hay mắc phải, chính là tâm lý so sánh con nhà mình với con nhà người ta, hay thậm chí so sánh chính những đứa con của mình với nhau. VJ Thuỳ Minh, mẹ của 2 bạn nhỏ Linh (7 tuổi) và Midori (4 tuổi) không ngần ngại đặt câu hỏi ngược lại khi được hỏi về việc vì sao cha mẹ hay so sánh những đứa con của mình với nhau, so sánh con mình với con nhà người ta: "Là bởi chính họ khi còn nhỏ cũng luôn bị so sánh, nên trở thành một hệ thống domino từ thế hệ này qua thế hệ khác? Vì chúng ta với truyền thống Á Đông, sống rất gần gũi nhau trong nhà ngoài phố nên luôn có sự quy chiếu? Hay đơn giản nó chỉ là câu cửa miệng mà chúng ta nghe quá nhiều nên vô thức lặp lại với con?"



Bản thân Thuỳ Minh cũng thừa nhận thi thoảng vẫn gặp lỗi này và cô "cũng chỉ biết tự nhắc mình mà sửa. Việc ghi nhớ mỗi đứa trẻ đều khác biệt và đều cần được tôn trọng, giúp mình nghĩ kỹ hơn một chút nếu chẳng may có nảy sinh sự so sánh trong đầu." (Nguồn: Guy Trương)

Mới đây trên mạng xã hội, các bố mẹ trẻ truyền tay nhau loạt clip do các bé tự quay, là tâm sự những suy nghĩ của mình gửi đến bố mẹ. Trong loạt clip đó, các bé nói về việc mình cần nhận được sự tin tưởng của cha mẹ dù mình còn nhỏ, mình muốn là chính mình chứ không phải là bản sao của ai, mình muốn được học thứ mình thích, muốn được mẹ nói chuyện dịu dàng… Loạt clip ngoài gửi tâm tư tình cảm đến ba mẹ thì còn thể hiện những nét ngây thơ vô cùng đáng yêu của các bạn nhỏ, vì vậy dễ dàng "đốn tim" người xem.



Nổi lên trong đó có thể kể đến cậu bé muốn được là chính mình, không muốn mẹ so sánh mình với bạn Bi. Quả thật, "con nhà người ta" là cụm từ chúng ta gặp rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, cũng bởi thói quen so sánh của các bậc cha mẹ, mong muốn con mình học giỏi, ngoan ngoãn … như "con nhà người ta".

Với bạn nhỏ trong clip trên, con chỉ mong muốn được là chính mình, không muốn bị so sánh với bất kỳ ai, trở thành phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình, và chắc chắn, điều con cần chính là sự tin tưởng, thấu hiểu của cha mẹ. Nếu bạn là một người mẹ, nhận được những lời tâm sự này của con, bạn sẽ làm gì? Đầu tiên, mẹ Thuỳ Minh sẽ "mạnh dạn xin lỗi con". Vì theo cô, "ai cũng có lúc mắc lỗi nên ai cũng cần nói lời xin lỗi. Sau rồi thì hãy ôm nhau những cái ôm thật chặt và thật lâu. Bởi vì khoa học đã chứng minh là những cái ôm kéo dài 6s trở lên sẽ khiến ta hạnh phúc."

Những cái ôm mềm dịu thật chặt và thật lâu sẽ giúp chúng ta thêm hạnh phúc

"Nếu chúng ta không lớn lên trong sáng tạo thì chúng ta sẽ lớn lên ngoài sáng tạo". Tin vào việc đứa trẻ là một bản thể độc lập là việc rất quan trọng, đôi khi cha mẹ không cần làm gì cả, chỉ cần quan sát và lắng nghe mà thôi. Trẻ ở lứa tuổi nhỏ chưa hình thành những tiếng nói độc lập để khẳng định bản thân, nên khi ấy con sẽ chỉ nghe thấy lời thì thầm của mẹ cha, trong giấc ngủ, trong hoạt động sinh hoạt mỗi ngày. Việc thủ thỉ mềm dịu rằng con là một em bé sáng dạ, tự tin, con làm tốt lắm … sau này sẽ trở thành tiếng nói của chính các con dành cho bản thân mình". Đây chính là lời khuyên của Thuỳ Minh dành cho các cha mẹ trẻ, thay vì áp đặt, so sánh con, hãy tin tưởng con, để cho trẻ tự do sáng tạo, tự do thể hiện bản thân mình, mẹ nhé!

Lựa chọn mềm dịu tin tưởng con là lựa chọn tốt nhất của các cha mẹ, bởi chỉ khi con được mẹ trao cho sự tin tưởng đó, con mới thoả sức phát triển tài năng.

Những em bé được lớn lên trong yêu thương, mềm dịu chắc chắn sẽ là những em bé luôn biết yêu thương, mềm dịu với những người xung quanh, với cuộc đời. Những em bé được tự tin thể hiện bản thân khi có bố mẹ ở phía sau tin tưởng, hỗ trợ sẽ luôn là những em bé hạnh phúc nhất. Bởi mọi mềm dịu trao đi, đều sẽ nhận lại yêu thương trao về.