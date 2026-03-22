Cha mẹ cần lưu ý: 3 CÁI KHỔ nên để con trải qua từ sớm, nếu né tránh, lớn lên dễ trả giá đắt

Mùa xuân là thời điểm vạn vật sinh sôi, cây cối đâm chồi nảy lộc, mang lại sức sống và sắc màu tươi mới cho tự nhiên. Đối với con người, đây cũng được xem là một trong những mùa lý tưởng để thụ thai và nuôi dưỡng một sinh mệnh mới.

Sau một mùa đông tích trữ năng lượng, cơ thể con người thường đạt trạng thái tốt hơn. Đồng thời, nhiệt độ mùa xuân thường dao động từ 10–22°C – mức nhiệt khá dễ chịu, có lợi cho việc kích thích rụng trứng và cải thiện chất lượng tinh trùng. Nhờ đó, khả năng thụ thai thành công cũng tăng lên.

Tuy nhiên, nếu muốn nâng cao tỷ lệ thụ thai hơn nữa, chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn chuẩn bị mang thai là yếu tố rất quan trọng. Dưới đây là những thực phẩm nên bổ sung:

1. Axit folic (vitamin B9)

Hiện nay, nhiều phụ nữ đã ý thức được tầm quan trọng của axit folic khi chuẩn bị mang thai. Việc bổ sung axit folic trong 3 tháng trước khi mang thai không chỉ tốt cho sức khỏe của mẹ mà còn giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh, giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh.

Thông thường, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên bổ sung khoảng 0,4 mg axit folic mỗi ngày, bắt đầu từ 3 tháng trước khi mang thai và duy trì trong suốt thai kỳ. Tuy nhiên, cần tham khảo ý kiến bác sĩ để có liều lượng phù hợp.

2. Quả óc chó

Nghiên cứu cho thấy óc chó có tác dụng hỗ trợ bổ thận, tăng cường sức khỏe và tốt cho não bộ. Loại hạt này giàu vi chất dinh dưỡng và các hợp chất có lợi.

Phụ nữ trong giai đoạn chuẩn bị mang thai nếu ăn óc chó thường xuyên không chỉ giúp cải thiện thể trạng mà còn góp phần nâng cao khả năng sinh con khỏe mạnh.

3. Các sản phẩm từ đậu

Sữa đậu nành, đậu phụ… là những thực phẩm giàu protein và canxi. Ví dụ, trong khoảng 500g sữa đậu nành có thể chứa khoảng 120mg canxi.

Việc bổ sung các thực phẩm từ đậu trong giai đoạn chuẩn bị mang thai giúp tăng cường dinh dưỡng và phòng ngừa nguy cơ loãng xương sau này.

Đặc biệt, đậu đen có vị ngọt, tính bình, được cho là có tác dụng bổ thận, hỗ trợ phát triển nang trứng và giúp phụ nữ rụng trứng chất lượng hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý: không nên ăn đậu phụ cùng với rau bina (cải bó xôi), vì axit oxalic trong rau bina có thể kết hợp với canxi trong đậu phụ tạo thành canxi oxalat, làm giảm khả năng hấp thu canxi của cơ thể.

4. Gà ác

Gà ác thường được dùng để bồi bổ cơ thể, đặc biệt cho người mới ốm dậy. Thực tế, các món như gà ác hầm hay canh gà ác không chỉ tốt cho người bệnh mà còn rất phù hợp với phụ nữ đang chuẩn bị mang thai.

Gà ác có tác dụng bổ gan thận, dưỡng huyết, tăng cường tinh khí. Nếu dùng hợp lý, có thể giúp nâng cao chất lượng trứng và hỗ trợ quá trình thụ thai.

5. Sữa và các sản phẩm từ sữa

Sữa không chỉ giàu canxi và protein mà còn chứa nhiều axit lactic, khoáng chất và axit amin cần thiết cho cơ thể.

Phụ nữ trong giai đoạn chuẩn bị mang thai nếu duy trì uống sữa mỗi ngày với lượng hợp lý sẽ giúp tăng khả năng hấp thu canxi. Ngoài ra, canxi trong sữa cũng dễ hấp thu hơn so với nhiều nguồn khác.

Bạn có thể bổ sung thêm sữa chua, phô mai hoặc các sản phẩm từ sữa để đa dạng dinh dưỡng.

Tổng kết

Mùa xuân được xem là thời điểm lý tưởng để mang thai phần lớn nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi. Tuy nhiên, để sinh con khỏe mạnh, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều không thể bỏ qua.

Không chỉ phụ nữ, nam giới trong giai đoạn này cũng cần chú ý bổ sung dinh dưỡng, chẳng hạn:

Hàu: giàu kẽm, giúp cải thiện chất lượng tinh trùng

Hẹ: được xem là thực phẩm hỗ trợ sinh lý tự nhiên

Chuẩn bị tốt cả về thể chất lẫn dinh dưỡng sẽ giúp hành trình đón con yêu trở nên thuận lợi hơn.