Cha Eun-woo mất các hợp đồng quảng cáo thời trang sau cáo buộc trốn thuế 13 triệu USD

Theo OSEN đưa tin vào ngày 26 tháng 1, thương hiệu thời trang Marithé François Girbaud đã chuyển tất cả nội dung có sự xuất hiện của Cha Eun-woo trên kênh YouTube và các nền tảng khác sang chế độ riêng tư. Người xem cố gắng truy cập các video hiện thấy các thông báo như "Video này không khả dụng" hoặc "Video riêng tư". Mặc dù thương hiệu chưa chính thức giải thích động thái này, nhưng thời điểm - ngay sau vụ bê bối thuế - đã khiến nhiều người cho rằng đó là một sự chấm dứt hợp tác âm thầm.

Marithé François Girbaud đã bổ nhiệm Cha Eun-woo làm người mẫu vào tháng 3 năm ngoái. Đáng chú ý, thương hiệu này trước đó đã nói với các phương tiện truyền thông rằng không có kế hoạch xóa hình ảnh hoặc video của anh khỏi mạng xã hội hoặc YouTube. Tuy nhiên, chưa đầy năm giờ sau tuyên bố đó, tất cả nội dung quảng cáo liên quan đã được chuyển sang chế độ riêng tư, báo hiệu một sự thay đổi lập trường đột ngột.

Cha Eun-woo được cho là đang đối mặt với việc đánh giá lại thuế vượt quá 20 tỷ won (tương đương khoảng 13 triệu USD), sau cuộc điều tra gắt gao do Cục Điều tra số 4 thuộc Sở Thuế vụ Seoul tiến hành năm ngoái. Các nhà chức trách nghi ngờ thành viên của ASTRO đã trốn thuế thông qua một công ty một thành viên do mẹ anh thành lập.

Theo cáo buộc, Cha Eun-woo hoạt động theo một cấu trúc trong đó thu nhập từ các hoạt động giải trí được chia cho công ty chính Fantagio, công ty một thành viên do gia đình điều hành. Cục Thuế vụ Quốc gia của Hàn Quốc được cho là đã kết luận rằng công ty do mẹ Cha Eun-woo thành lập hoạt động như một công ty ma, không cung cấp bất kỳ dịch vụ thực chất nào. Các nhà điều tra tin rằng cấu trúc này được sử dụng để giảm gánh nặng thuế bằng cách chuyển thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân cao nhất lên đến 45% sang cấu trúc thuế doanh nghiệp với mức thuế thấp hơn khoảng 20 điểm phần trăm.

Đáp lại, Fantagio tuyên bố rằng vấn đề cốt lõi là liệu công ty do mẹ của Cha Eun-woo thành lập có đủ điều kiện là một thực thể chịu thuế hợp pháp hay không. Công ty quản lý nhấn mạnh rằng vụ việc chưa được kết thúc hoặc chính thức xác nhận và cho biết họ dự định chủ động làm rõ lập trường của mình thông qua các thủ tục pháp lý và hành chính thích hợp, hợp tác đầy đủ để giải quyết vụ việc nhanh chóng.

Cha Eun-woo cũng đã đích thân lên tiếng về vụ tranh cãi vào ngày 26 tháng 1, bốn ngày sau khi các cáo buộc xuất hiện. Thông qua tài khoản mạng xã hội của mình, anh viết: "Tôi thành thật cúi đầu xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng và thất vọng cho rất nhiều người do những vấn đề gần đây liên quan đến tôi". Cha Eun-woo nói thêm rằng anh sẽ hợp tác đầy đủ với các thủ tục thuế đang diễn ra và chấp nhận phán quyết cuối cùng của các cơ quan chức năng có liên quan với thái độ khiêm tốn, chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Mặc dù đã xin lỗi, hậu quả đến với Cha Eun-woo vẫn tiếp tục xảy ra. Trước động thái của Marithé François Girbaud, thương hiệu chăm sóc da Abib và Ngân hàng Shinhan đã chuyển các quảng cáo và bài đăng quảng bá có hình ảnh của Cha Eun-woo sang chế độ riêng tư. Khi những thông tin về vụ bê bối trốn thuế ngày càng lan rộng, tác động lâu dài đến sự nghiệp của Cha Eun-woo được cho là khó tránh khỏi.