CEO Trâm Nguyễn: Được và mất trong hành trình 10 năm chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ Việt Nam

Ngày nay, phụ nữ ngày càng khẳng định bản lĩnh trong nhiều lĩnh vực. Thay vì chọn lối đi an toàn, CEO Trâm Nguyễn đã theo đuổi hành trình dài hơi: Đồng hành cùng phụ nữ trong việc gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên.

CEO Trâm Nguyễn sở hữu nhan sắc nổi bật

Từ ánh đèn sân khấu đến kinh doanh trong ngành làm đẹp

Từng hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật rồi chuyển hướng, CEO Trâm Nguyễn phát triển sự nghiệp kinh doanh và theo đuổi niềm đam mê với ngành làm đẹp từ công việc thời trang. Khi kinh doanh quần áo, cô thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nữ thấu hiểu những băn khoăn về ngoại hình và khát khao bảo vệ vẻ đẹp nguyên bản của họ. Từ những cuộc trò chuyện ấy, chị nhận ra quần áo dù có thể tôn dáng, nhưng không đủ để giải quyết tận gốc mong muốn được trẻ đẹp, tự tin hơn của khách hàng. Ý tưởng mở một không gian chăm sóc da vì thế dần hình thành, chị sáng lập Ruco Spa và phát triển thành Ruco International Clinic - Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ (thuộc CÔNG TY TNHH RUCO).

Ban đầu, đó chỉ là cách để giữ chân khách hàng trong "hệ sinh thái" mà CEO Trâm Nguyễn đã gây dựng từ lĩnh vực thời trang. Nhưng càng làm, chị càng bị cuốn hút bởi sự đặc biệt của ngành làm đẹp. Từ đó, CEO Trâm Nguyễn chủ động tìm tòi, học hỏi công nghệ quốc tế để mang về giải pháp tối ưu cho phụ nữ Việt.

Ruco International Clinic

Hành trình được và mất của nữ CEO

Sau hơn một thập kỷ xây dựng sự nghiệp, CEO Trâm Nguyễn thẳng thắn nhìn nhận hành trình này vừa có những thành quả ngọt ngào, vừa chất chứa nhiều đánh đổi.

Điều CEO Trâm Nguyễn nhận "được" không chỉ là sự yêu thương và trung thành của khách hàng, mà còn là vị trí vững chắc trong một ngành làm đẹp nhiều cạnh tranh. Hơn thế, đó còn là niềm vui khi thấy phái nữ vốn dễ đối diện với sự tự ti vì làn da lão hóa sau tuổi 35, có thể tìm lại thần thái rạng rỡ nhờ sự đồng hành của Ruco International Clinic.

Nhưng song hành với thành công ấy là những "mất mát" khó gọi tên. Đó là khoảng thời gian ít ỏi bên con cái và gia đình, là những áp lực công việc đôi khi khiến chị cảm thấy mình không thể sống thật với chính bản thân. CEO Trâm Nguyễn thừa nhận: "Tôi mất nhiều thời gian và tâm trí cho công việc, đến mức đôi lúc cảm thấy bứt rứt vì không ở gần gia đình nhiều như mong muốn. Nhưng nghĩ về những giá trị mà mình và cả đội ngũ Ruco đã và đang tạo ra được, tôi lại có thêm nhiều động lực để bước tiếp".

Chính trong những giằng co như vậy, Trâm Nguyễn nhận ra rằng mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. Và cũng nhờ những trải nghiệm ấy, chị trở nên trưởng thành, bản lĩnh và kiên định hơn trên con đường đã chọn. Khi được hỏi về cơ hội "làm lại từ đầu", chị không ngần ngại khẳng định vẫn sẽ chọn hành trình sáng lập nên Ruco. Bởi đó không chỉ là đam mê, mà còn là nơi mang lại cho chị những giá trị đích thực.

CEO Trâm Nguyễn chia sẻ đánh đổi để trưởng thành và kiên định với đam mê trong ngành làm đẹp

Triết lý làm đẹp: Giữ nguyên bản sắc và nuôi dưỡng sự tự tin

Một điểm khác biệt trong hành trình của CEO Trâm Nguyễn chính là triết lý mà chị kiên định theo đuổi. "Phụ nữ không cần trở thành một phiên bản xa lạ. Họ chỉ cần là chính mình nhưng đẹp hơn, trẻ trung hơn, tự tin hơn" - CEO Trâm Nguyễn chia sẻ.

Trong bối cảnh không ít người chạy theo những xu hướng "đẹp nhanh" với các phương pháp can thiệp mạnh, triết lý của CEO Trâm Nguyễn trở thành một lựa chọn khác biệt. Thay vì can thiệp sâu bằng dao kéo hay các chất làm đầy dễ gây phụ thuộc, biến chứng, CEO Trâm Nguyễn ưu tiên những giải pháp công nghệ cao nhưng an toàn, có khả năng tái tạo từ bên trong, giúp làn da và cơ mặt được phục hồi tự nhiên.

CEO Trâm Nguyễn luôn tự mình trải nghiệm những công nghệ mới trước khi giới thiệu đến khách hàng. Với chị, việc ấy vừa là sự bảo chứng, vừa là lời cam kết mạnh mẽ với khách hàng. Nhờ đó Ruco được nhiều khách hàng tin tưởng, từ phụ nữ công sở, doanh nhân đến nghệ sĩ như: Nghệ sĩ Hồng Đào, ca sĩ Minh Tuyết, ca sĩ Thanh Thảo đều tìm thấy sự tin tưởng và gắn bó lâu dài.

Hiện tại, Ruco đang đồng hành chăm sóc nhóm khách hàng cao cấp. Tuy nhiên, trong tương lai thị trường sẽ ngày càng cạnh tranh với nhiều clinic hơn, CEO Trâm Nguyễn định hướng sẽ mở rộng, thị trường hóa để thương hiệu trở nên gần gũi với tệp khách như nhân viên văn phòng và sinh viên.

