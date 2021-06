CEO áo dài thêu tay Mai Đỗ và hành trình hiện thực hóa giấc mơ làm đẹp của phái nữ

Mai Đỗ - Thương hiệu nổi tiếng trong giới Makeup & làm đẹp cả nước

"Tôi biết phụ nữ muốn gì. Họ muốn được xinh đẹp" – Valentino Garavani

Trong hành trình theo đuổi cái đẹp của phái nữ, không thể thiếu những "bàn tay ma thuật" hóa phép cho giấc mơ của phụ nữ trở thành hiện thực, Mai Đỗ là một trong số đó. Cô nàng xinh đẹp được biết đến với vai trò sáng lập MaiDo- Thương hiệu nổi tiếng trong giới Makeup và làm đẹp cả nước. Cô cũng là người đứng sau diện mạo xinh đẹp lung linh của nhiều hotgirl, sao nữ nổi tiếng.

Mai Đỗ - Nàng "cô tiên makeup" xinh đẹp và tài năng

Sở hữu hệ thống trang điểm & làm đẹp nổi tiếng cùng lượt tương tác đáng mơ ước trên các mạng xã hội, Mai Đỗ đang là một trong những người trẻ thành công trong lĩnh vực đầy cạnh tranh này. Fanpage Mai Đỗ Make Up (614k lượt theo dõi), Áo dài thêu tay Mai Đỗ (210k lượt thích), Mai Đỗ Cosmetics (46k lượt thích), Youtube MaiDo Makeup đạt nút bạc với 103K subscribe đều là những con số thể hiện được sức hút của thương hiệu Mai Đỗ đối với phái đẹp khắp cả nước.

Cô dâu Việt tỏa sáng trong thiết kê của Áo dài thêu tay Mai Đỗ

Định hình phong cách riêng

Từng là sinh viên Kế toán của Đại học Hà Nội, cô nàng Mai Đỗ rẽ hướng theo đuổi đam mê làm đẹp với nghề makeup, một nghề cạnh tranh gay gắt với số người nổi tiếng chỉ đếm trên đầu bàn tay. Ai ai cũng muốn thành công, nhưng để gặt được quả ngọt, đam mê thôi là chưa đủ. Mai Đỗ hiểu điều đó.

Học viện Mai Đỗ Make Up đã cho ra đời hàng ngàn học viên tay nghề cao

Mai Đỗ chọn cho mình phong cách natural makeup để khiến phái nữ tự tin hơn với vẻ ngoài trong trẻo và tươi trẻ, "make up mà như không makeup". Make up cô dâu, make up dự tiệc, fashion, lookbook hay đi chơi đều có thể biến hóa thật tự nhiên qua bàn tay Mai Đỗ.

Ngoài ra, Mai Đỗ còn mở học viện đào tạo make up chuyên nghiệp với mong muốn đem đến cho những bạn trẻ đam mê với nghề có cơ hội được tiếp cận một môi trường tiên tiến để theo đuổi ước mơ. Với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp hàng đầu, giáo trình bài bản và dễ hiểu đối với những người mới bắt đầu, chuyên sâu với những người học nâng cao, học viện Mai Đỗ Make Up đã đào tạo hàng ngàn học viên nâng cao trong cả nước từ Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng đến Nha Trang.

Lấn sân vào thời trang với Áo dài thêu tay Mai Đỗ

Hiện tại, Mai Đỗ đã có những dự định lớn lao hơn cho con đường chinh phục vẻ đẹp của mình. Từ makeup, cô lấn sân vào lĩnh vực mỹ phẩm và thời trang với áo dài thêu tay. Tất cả đều được đón nhận tích cực nhờ sự đầu tư tâm huyết như cách cô vẫn luôn làm từ trước đến nay.

Nét đẹp truyền thống trong tà áo dài Mai Đỗ

Nếu yêu mến vẻ đẹp truyền thống duyên dáng của người phụ nữ Việt, không thể bỏ qua các sản phẩm áo dài Mai Đỗ độc đáo và khác biệt. Áo dài thêu tay Mai Đỗ tấn công vào phân khúc thời trang cao cấp với những thiết kế sang trọng đẹp mắt. Những chiếc áo dài của Mai Đỗ làm xiêu lòng các tín đồ thời trang bởi những thiết kế tinh xảo và cầu kỳ, giúp các cô dâu và chú rể tỏa sáng rực rỡ trong ngày trọng đại.

Áo dài thêu tay của Mai Đỗ cầu kỳ, chú trọng đến từng chi tiết nhỏ để tạo nên tổng thể hài hòa và có giá trị cao. Từ việc chọn lựa chất liệu , màu sắc phù hợp cho đến sáng tạo các mẫu thêu với các hình tượng mang ý nghĩa phong thủy, tràn đầy phúc lộc.

Áo dài thêu tay tỉ mỉ các hình tượng mang ý nghĩa phong thủy, tràn đầy phúc lộc

Nhờ tâm huyết trong từng sản phẩm, những chiếc áo dài của Mai Đỗ đã được khách hàng trân trọng nâng niu, trở thành kỷ vật đáng nhớ trong ngày trọng đại của mỗi người.

Con người luôn hướng đến chân thiện mỹ, và phụ nữ muốn trở nên xinh đẹp hơn là điều hiển nhiên như tạo hóa vẫn vậy. Cảm ơn những "cô tiên" giữa đời thường như Mai Đỗ đã đem đến vẻ rạng ngời tự tin, để thấy rằng xinh đẹp không khó đến vậy, chỉ cần bạn muốn mà thôi.

Mai Đỗ thành công và tự tin với con đường mình đã chọn

Mai Đỗ Make Up

Địa chỉ: 25 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0911.83.4444

Facebook: Mai Đỗ

Website: www.maidomakeup.com