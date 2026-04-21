Cầu thủ Văn Toàn lịch lãm với vest cổ điển xen hiện đại trong tiệc cưới em gái

Thiết kế dành cho cầu thủ Văn Toàn là một ví dụ giàu cảm hứng như vậy. Lấy tinh thần từ phom double-breasted cổ điển, bộ suit được phát triển theo hướng hiện đại hơn với ve áo bản lớn, đường nét gọn ghẽ và độ rủ mềm vừa đủ để tạo nên một tổng thể sang trọng nhưng không nặng nề. Sắc navy trầm sâu mang lại cảm giác điềm tĩnh, nam tính và bền vững với thời gian, trong khi dáng quần suông dài giúp tổng thể trở nên thanh thoát, phóng khoáng hơn theo tinh thần menswear đương đại.

Điểm thú vị của bộ suit này nằm ở sự cân bằng rất khó đạt được: Vẫn giữ nguyên vẻ chỉn chu của một bộ double-breasted chuẩn mực, nhưng đồng thời mở ra cảm giác tự do, nhẹ nhõm và đầy khí chất. Đó không phải là sự rộng rãi ngẫu nhiên, mà là một tỷ lệ được tính toán kỹ để phom dáng có chiều sâu, có chuyển động, và có thần thái riêng khi bước đi. Một kiểu sang trọng không lên gân, không phô trương, nhưng đủ để người mặc nổi bật theo cách tinh tế nhất.

Với Văn Toàn, bộ suit này còn đặc biệt ở chỗ nó được may hoàn toàn theo ý tưởng riêng của anh. Từ cảm nhận về phom dáng, tinh thần tổng thể cho đến mong muốn về sự thoải mái và khác biệt, tất cả đã được DEZI Bespoke chuyển hóa thành một thành phẩm gần như chạm đúng ngay từ lần đầu. Không cần thử nhiều vẫn ưng ý, bởi giữa người mặc và người làm suit đã có sự đồng điệu rất rõ về thẩm mỹ.

Gu thời trang của Văn Toàn vì thế cũng hiện lên rất rõ qua thiết kế này: trẻ trung nhưng không đơn giản, hiện đại nhưng vẫn đề cao chiều sâu của phom dáng, thanh lịch nhưng không bị bó buộc bởi những công thức quen thuộc.

Đôi điều thú vị về DEZI Bespoke

Với DEZI Bespoke, giá trị cốt lõi không nằm ở việc tạo ra một bộ suit đẹp theo tiêu chuẩn số đông, mà nằm ở khả năng tạo nên một bộ suit đúng với từng con người cụ thể. Đó là sự theo đuổi bền bỉ của tính cá nhân hóa , nơi mỗi lựa chọn từ chất liệu, phom dáng, cấu trúc ve áo đến sắc độ tổng thể đều được cân nhắc để phản chiếu khí chất, lối sống và dấu ấn riêng của người mặc.

Bên cạnh đó là sự trân trọng dành cho thủ công may đo . DEZI Bespoke không xem bespoke như một lớp vỏ sang trọng bên ngoài, mà như một quá trình đòi hỏi sự lắng nghe, sự chính xác và độ tinh trong từng chi tiết. Mỗi bộ suit không chỉ cần vừa vặn ở số đo, mà còn cần đúng ở thần thái, đúng ở cảm giác và đúng ở cách người mặc muốn hiện diện trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của mình.

Một giá trị khác làm nên bản sắc DEZI Bespoke là gu thẩm mỹ có tiết chế và hành trình theo đuổi một hình ảnh người đàn ông hiện đại: lịch lãm, tự tin, có chiều sâu và có bản sắc riêng. Vì thế, mỗi thiết kế được tạo ra không chỉ để mặc đẹp trong một dịp đặc biệt, mà để trở thành một phần trong cách người đàn ông ấy kể câu chuyện về chính mình.

Bên cạnh chất liệu và nghệ thuật may đo, một giá trị quan trọng khác làm nên bản sắc của DEZI Bespoke nằm ở cách thương hiệu đầu tư nghiêm túc vào công nghệ sản xuất hiện đại . Với DEZI, thủ công không đối lập với máy móc. Hệ thống máy mới được DEZI lựa chọn không chỉ để tăng năng suất, mà quan trọng hơn là để nâng độ sắc nét, độ ổn định và tính đồng nhất cho những công đoạn đòi hỏi độ chính xác cao.

Với DEZI, đẳng cấp không chỉ nằm ở điều khách hàng nhìn thấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên, mà còn nằm ở những chi tiết vận hành bền bỉ, chính xác và tinh tế trong suốt hành trình sử dụng về sau.

DEZI Bespoke ghi dấu ấn mạnh mẽ trong thời gian vừa qua khi là lựa chọn trang phục của hàng loạt các nghệ sĩ và cầu thủ Việt Nam như Mạnh Trường, Việt Anh, Quốc Trường, Hồng Đăng, Đan Trường, Chí Nhân, Thanh Sơn, Hoàng Hải, Mạnh Cường, Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu...