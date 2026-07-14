Câu chuyện phía sau bàn thắng để đời của Julián Álvarez khiến cả Argentina xúc động

Phút 112 trận tứ kết World Cup 2026 gặp Thụy Sĩ, khi đối thủ vẫn kiên cường chống đỡ dù chỉ còn 10 người, tiền đạo mang biệt danh "Nhện" nhận bóng ở mép vòng cấm, ngoặt vào trong rồi tung cú cứa lòng hoàn hảo. Quả bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, mở ra chiến thắng 3-1 và đưa Argentina tiến vào bán kết.

Đó có thể là một trong những bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp của Julián Álvarez. Nhưng với người thân của anh, khoảnh khắc đáng nhớ nhất lại đến sau tiếng còi mãn cuộc.

Khi các đồng đội vẫn còn ăn mừng dưới sân, Julián chạy lên khán đài, nơi bạn gái Emilia Ferrero đang bế cậu con trai mới sáu tháng tuổi - Amadeo. Anh ôm con vào lòng, mỉm cười hạnh phúc giữa bầu không khí cuồng nhiệt của sân Arrowhead.

Ít giờ sau, Emilia đăng lên Instagram những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy cùng dòng chia sẻ khiến hàng triệu người hâm mộ Argentina xúc động: "Một đêm sẽ còn được nhớ mãi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ kể cho Amadeo nghe về đêm nay. Anh mãi là niềm tự hào của mẹ con em. Chúng em yêu anh".

Không cần những lời hoa mỹ, chỉ một câu ngắn ngủi cũng đủ để nói lên tất cả. Một ngày nào đó, khi Amadeo đủ lớn để hiểu bóng đá là gì, cậu bé sẽ được nghe kể về đêm cha mình trở thành người hùng của cả dân tộc.

Về cú sút đã khiến hàng triệu người Argentina bật khóc. Về khoảnh khắc cả băng ghế dự bị bật dậy, còn thủ môn Gregor Kobel chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào góc cao. Và về người cha đã rời sân với tư cách người hùng, nhưng điều đầu tiên anh làm lại là chạy lên khán đài để ôm con trai vào lòng.

Julián cũng nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng của bạn gái, chỉ viết ngắn gọn: "Hai tình yêu của anh. Anh yêu hai mẹ con". Theo truyền thông Argentina, trong khách sạn nơi đội tuyển đóng quân, tiền đạo của Atletico Madrid đã không giấu được sự xúc động khi nhìn lại khoảnh khắc bế cậu con trai mới 6 tháng tuổi trên khán đài sau trận đấu.

Đằng sau những màn trình diễn bùng nổ của tiền đạo 25 tuổi là sự đồng hành của cả một đại gia đình. Trên khán đài ở Kansas City hôm đó có Emilia, bé Amadeo, bố mẹ Gustavo và Mariana, hai em trai Agustín, Rafael cùng nhiều người thân, bạn bè từ quê nhà Calchín bay sang Mỹ để cổ vũ anh.

Tiền đạo sinh ra tại thị trấn nhỏ Calchín đã chủ động mời sang Mỹ cả những người bạn thân từ thời tiểu học và trung học-– những người từng học cùng anh ở trường Rivera Indarte rồi Domingo Faustino Sarmiento. Họ là những cậu bạn từng ngồi cùng bàn, cùng giải bài tập toán, cùng nghe nhạc của ban nhạc Los Caligaris, trước khi Julián trở thành một trong những tiền đạo được săn đón nhất châu Âu.

Theo tiết lộ của Emilia Ferrero, ban đầu nhóm chỉ khoảng 20 người, nhưng càng vào sâu, ngày càng nhiều bạn bè của Julián có mặt ở Mỹ, nâng con số lên 35. Sau trận đấu, tất cả cùng tạo dáng theo biểu tượng Spider-Man - biệt danh "La Araña" đã gắn bó với Julián từ những ngày đầu sự nghiệp.

Có lẽ giữa vô số lời ca ngợi sau bàn thắng để đời, điều khiến Julián hạnh phúc nhất vẫn là hình ảnh cậu con trai nhỏ nằm ngoan trong vòng tay mình. Khi được hỏi liệu đây có phải bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp hay không, tiền đạo Argentina mỉm cười: "Đó là một bàn thắng rất đẹp, rất đặc biệt vì ý nghĩa của nó. Nó giúp đội bóng vào bán kết World Cup. Tôi thực sự rất hạnh phúc".

Nhưng với những người yêu mến Julián Álvarez, đêm Kansas City sẽ được nhớ đến không chỉ vì cú cứa lòng tuyệt mỹ hay tấm vé vào bán kết. Đó còn là đêm một người hùng của Argentina khép lại trận đấu bằng cái ôm dành cho con trai.

Có thể nhiều năm sau, cậu con trai Amadeo sẽ xem lại cú cứa lòng làm tung nóc lưới Thụy Sĩ, xem lại những tiếng reo hò của hàng vạn khán giả ở Kansas City hay đọc về đêm cả Argentina phát cuồng vì Julián Álvarez. Nhưng có lẽ điều khiến cậu bé tự hào nhất sẽ không chỉ là bàn thắng ấy.

Mà là khoảnh khắc sau khi trở thành người hùng của cả một dân tộc, bố mình đã không chạy về phía ống kính hay khán đài danh dự. Anh chỉ chạy đến một nơi duy nhất. Nơi có người phụ nữ anh yêu và cậu con trai nhỏ đang đợi mình