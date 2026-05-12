Gần đây, dư luận tại Trung Quốc đang dồn sự chú ý vào câu chuyện của một thiếu niên mười bốn tuổi tên là Che Jingang. Cậu bé đến từ hòn đảo Hải Nam ở miền nam Trung Quốc này đã khiến nhiều người kinh ngạc khi trình làng một động cơ phản lực do chính tay cậu lắp ráp. Ngay lập tức, những trang báo lớn của Trung Quốc đã đưa tin về Che như một kỹ sư tự học đầy tài năng.

Tài khoản mạng xã hội của cậu do người mẹ quản lý hiện thu hút tới ba mươi ngàn người theo dõi. Trên nền tảng này, Che luôn thể hiện niềm khao khát vô tận đối với những vật thể có khả năng bay lượn trên bầu trời.

Niềm đam mê mãnh liệt ấy đã thôi thúc cậu tự tìm tòi và nghiên cứu các kiến thức phức tạp về khí động học cũng như giải tích ngay từ khi mới học lớp ba. Đó cũng chính là nền tảng cốt lõi dẫn dắt cậu đến với quyết định táo bạo là tự tay chế tạo động cơ phản lực ngay giữa không gian phòng khách của gia đình.

Thiếu niên mười bốn tuổi Che Jingang tại Trung Quốc gây tiếng vang lớn khi tự tay chế tạo động cơ phản lực trong phòng khách gia đình.

Thông qua các đoạn video được đăng tải, Che tự tin thuyết minh về quy trình chế tạo và thử nghiệm động cơ của mình. Cậu sử dụng hàng loạt thuật ngữ chuyên ngành một cách trôi chảy và thường xuyên tự gọi mình là một cậu bé tên lửa.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng chớp nhoáng của Che nhanh chóng vấp phải vô vàn nghi vấn từ cộng đồng mạng về tính chân thực của dự án.

Một số cư dân mạng tinh ý phát hiện ra cậu từng lưu lại các đoạn video hướng dẫn giải bài tập toán lớp năm. Chi tiết này khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn về trình độ hiểu biết thực sự của cậu đối với bộ môn giải tích phức tạp.

Bên cạnh đó, các thông tin rò rỉ chưa được kiểm chứng cho rằng cha của Che chính là kỹ sư hàng không vũ trụ Che Zhuming. Ông là một chuyên gia từng góp mặt trong nhiều dự án quan trọng tại trung tâm phóng vệ tinh Xichang.

Chính vì thế, nhiều ý kiến cho rằng thành quả của cậu bé thực chất là do bàn tay nhào nặn của cha mẹ và mỉa mai gọi cậu là một thiếu gia.

Thậm chí, dư luận còn đưa ra sự so sánh giữa Che và Jiang Ping, một thiếu niên từng được tung hô là thần đồng toán học quốc tế trước khi bị vạch trần hành vi gian lận vào năm 2024.