Cậu bé đẹp trai nhất thế giới vừa qua đời

Mới đây (27/10), con gái của Björn Andrésen đã đăng cáo phó, xác nhận nam diễn viên đã qua đời hôm 25/10 ở tuổi 70. Sự ra đi của người từng được mệnh danh là "cậu bé đẹp trai nhất thế giới" khiến công chúng bàng hoàng đặc biệt là những ai từng say mê vẻ đẹp mong manh của ông trong kiệt tác điện ảnh Death in Venice (1971).

Cơ duyên giúp nam diễn viên gắn liền với danh xưng cậu bé đẹp trai nhất thế giới.

Từ cậu bé đẹp trai nhất hành tinh đến biểu tượng bi kịch

Björn Andrésen sinh năm 1955 tại Stockholm (Thụy Điển). Ông bắt đầu đóng phim từ năm 1970. Thành công đến rất sớm, năm 1971, khi mới 15 tuổi, Björn vô tình có được vai phụ trong Death in Venice - tác phẩm đã thay đổi cả cuộc đời ông. Nhân vật Tadzio là chàng thiếu niên có vẻ đẹp mong manh, gần như siêu thực. Từ làn da trắng mịn, mái tóc vàng óng, ánh mắt trong veo đến những đường nét thanh tú không tưởng, Björn trở thành chuẩn mực mới cho cái gọi là vẻ đẹp tuyệt đối.

Tại buổi ra mắt phim, đạo diễn Visconti đã gọi Björn là "cậu bé đẹp nhất thế giới". Từ khoảnh khắc đó, Björn không chỉ là một diễn viên, ông trở thành một hình tượng thẩm mỹ, một tượng thần Hy Lạp sống trong mắt công chúng. Khi đó, để giữ gìn vẻ ngoài Björn bị cấm làm tất cả mọi thứ mà một đứa trẻ yêu thích: không bao giờ được phép đi tắm nắng, đá bóng cùng bạn bè, bơi trong vùng biển ô nhiễm...

Vẻ đẹp như tạc tượng trở thành bất hạnh của cuộc đời người sở hữu nhan sắc này.

Như mọi huyền thoại về cái đẹp, danh xưng ấy cũng là chiếc lồng vàng, ám ảnh Björn Andrésen suốt phần đời còn lại khi người ta vẫn mãi nhìn ông trong hình ảnh của cậu bé Venice thay vì những nỗ lực khác trong sự nghiệp âm nhạc. Ông đã lớn lên, thay đổi, chịu tổn thương và chật vật để thoát khỏi quá khứ. Trong bài phỏng vấn với The Guardian năm 2003, ông từng cay đắng nói:

"Tôi thấy mình giống như một con vật lạ trong lồng kính. Bộ phim đó đã làm hỏng cuộc đời tôi, ai cũng muốn tôi mãi là chàng trai 15 tuổi, nhưng thực tế là tôi đã trở thành cậu bé già cỗi, cô đơn nhất thế giới" - Björn từng nói.

Vẻ lãng tử của Björn Andrésen thời trẻ.

Đến tuổi trung niên, gương mặt đậm chất điện ảnh của ông vẫn khiến công chúng say mê.

Năm 2021, ở tuổi 66 bộ phim tài liệu về Björn Andrése ra mắt công chúng. Tác phẩm mang tên: The Most Beautiful Boy in the World, kể lại hành trình của Björn sau khi nổi tiếng quá sớm. Đạo diễn Kristian Petri, người đồng thực hiện bộ phim, gọi ông là một người dũng cảm, dám đối diện với quá khứ của chính mình. Bước vào tuổi xế chiều, Björn nuôi râu tóc dài, bạc trắng, những khoảnh khắc người đàn ông này sầu muộn bên rượu bia vẫn toát lên sự phong trần, cuốn hút.

Ông lão tóc bạc nghiện rượu được bắt gặp ở công viên một mình.

"Cậu bé" điển trai dù trải qua cuộc đời thăng trầm nhưng vẫn vô cùng đẹp lão lúc về già.

Hình ảnh của Björn Andrésen từ bộ phim tài liệu The Most Beautiful Boy in the World (2021).



Một đời người từng được tôn vinh vì cái đẹp nhưng lại phải sống dưới sức nặng của chính điều đó. Björn Andrésen ra đi ở tuổi 70, khép lại hành trình của cậu bé đẹp nhất thế giới năm nào, để lại một câu chuyện không chỉ về nhan sắc, mà còn là bài học về cái giá của hào quang.