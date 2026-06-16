Sau thành công vang dội của Teach You a Lesson , Kim Mu Yeol đang trở thành một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất màn ảnh Hàn hiện nay. Bên cạnh khả năng diễn xuất ấn tượng, nam diễn viên sinh năm 1982 còn khiến khán giả bất ngờ bởi ngoại hình phong độ cùng hình thể săn chắc ở tuổi U50.

Đặc biệt, tình bạn kéo dài hơn 20 năm giữa Kim Mu Yeol và Bi Rain cũng trở thành chủ đề khiến công chúng thích thú. Cả hai không chỉ là những nghệ sĩ tài năng, điển trai, sở hữu hôn nhân viên mãn mà còn nổi tiếng với nỗ lực duy trì vóc dáng đáng nể. Mỗi lần xuất hiện chung khung hình, hai quý ông U50 đều khiến dân tình phải trầm trồ bởi vẻ ngoài trẻ trung, nam tính cùng body quyến rũ "đốt mắt". Sự kết hợp giữa visual, khí chất và hình thể ấn tượng khiến Kim Mu Yeol và Bi Rain trở thành cặp bạn thân hot nhất Kbiz hiện tại.

Bi Rain và Kim Mu Yeol hình thành mối quan hệ bạn bè thân thiết từ thời đi học.

Giao diện xuất sắc 10 điểm của 2 ngôi sao xứ Hàn. (Ảnh: Instagram)

Tuổi U50 vẫn cực sexy, body vạm vỡ ai nhìn cũng nể

Không hề chịu ảnh hưởng bới tuổi tác, Bi Rain và Kim Mu Yeol vẫn khiến công chúng phải trầm trồ bởi phong độ ngoại hình không hề thua kém những đàn em trẻ tuổi. Hình ảnh hai nam nghệ sĩ khoe vóc dáng săn chắc với cơ bắp rắn rỏi, bờ vai rộng cùng thân hình cân đối khiến ai nhìn cũng phải cảm thán. Khí chất nam tính, làn da khỏe khoắn cùng body vạm vỡ cả của 2 khiến người xem khó có thể rời mắt.

Để sở hữu vóc dáng săn chắc như hiện tại, Bi Rain nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ có chế độ tập luyện khắc nghiệt bậc nhất showbiz Hàn. Nam ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ về thói quen duy trì việc tập gym gần như mỗi ngày, kết hợp giữa các bài tập tạ, cardio và luyện sức bền. Anh đặc biệt chú trọng các nhóm cơ lớn như ngực, vai, lưng để giữ thân hình nam tính, đồng thời duy trì chế độ ăn giàu protein, kiểm soát lượng tinh bột và hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ. Sự kiên trì suốt nhiều năm giúp Bi Rain giữ được cơ bụng rõ nét, cơ thể săn chắc và giữ vững phong độ một trong những sao nam sexy nhất làng giải trí châu Á.

Hình thể đáng nể của Bi Rain được xếp vào hàng "của hiếm" Kbiz. (Ảnh: Instagram)

Nam nghệ sĩ tập luyện cường độ cao gần như mỗi ngày. (Nguồn: Instagram)

Không kém cạnh người bạn thân hơn 20 năm, Kim Mu Yeol cũng gây ấn tượng với hình thể mạnh mẽ và phong thái đầy năng lượng. Để phục vụ cho các vai diễn hành động, nam diễn viên thường xuyên thực hiện những bài tập cường độ cao nhằm tăng sức mạnh và độ dẻo dai. Bên cạnh tập gym, anh còn kết hợp nhiều bài rèn luyện thể lực, chú trọng sự linh hoạt để cơ thể vừa khỏe khoắn vừa phù hợp với yêu cầu diễn xuất. Kim Mu Yeol cũng duy trì lối sống kỷ luật, ưu tiên nghỉ ngơi và ăn uống điều độ để giữ phong độ.

Body vạm vỡ cùng cơ bắp cuồn cuộn của ngôi sao Teach You a Lesson. (Ảnh: Instagram)

Đoạn video tập luyện cho thấy nền tảng thể lực mạnh mẽ của Kim Mu Yeol. (Nguồn: X)

Điểm chung giữa Bi Rain và Kim Mu Yeol không chỉ nằm ở ngoại hình điển trai mà còn là tinh thần nghiêm túc trong việc chăm sóc bản thân. Hơn 20 năm tình bạn, hai quý ông U50 vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong độ cùng body đáng ngưỡng mộ, trở thành hình mẫu cho hình ảnh đàn ông trưởng thành đầy sức hút.

Ngoại hình và phong cách cũng "miễn nhiễm" với thời gian

Không chỉ gây chú ý bởi hình thể săn chắc, Bi Rain và Kim Mu Yeol còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi khả năng “hack tuổi” đáng kinh ngạc. Dù đều đã bước sang độ tuổi 45, cả hai vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, tràn đầy năng lượng nhờ phong cách thời trang hiện đại cùng thần thái tự tin. Bi Rain vốn nổi tiếng với hình ảnh một quý ông đa năng khi có thể biến hóa từ lịch lãm, nam tính trên sân khấu đến năng động, khỏe khoắn trong đời thường. Nam ca sĩ thường ưu tiên những món đồ đơn giản như áo phông, sơ mi, quần jeans hay trang phục thể thao nhưng vẫn tạo được vẻ ngoài thời thượng nhờ vóc dáng chuẩn chỉnh.

Phong cách trẻ trung, phong độ của ông xã Kim Tae Hee. (Ảnh: Instagram)

Trong khi đó, Kim Mu Yeol cùng vợ Yoon Seung Ah đã tạo nên một trong những cặp đôi có gu thời trang được chú ý của showbiz Hàn. Kể từ khi kết hôn vào năm 2015, cả hai nhiều lần khiến công chúng thích thú bởi những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng vẫn đầy cuốn hút. Không chạy theo phong cách quá phô trương, Kim Mu Yeol và Yoon Seung Ah thường lựa chọn những trang phục có tính ứng dụng cao, thanh lịch, hiện đại nhưng vẫn thể hiện cá tính riêng.

Nếu Yoon Seung Ah ghi điểm với vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính cùng phong cách tối giản, tinh tế, thì Kim Mu Yeol lại mang đến hình ảnh quý ông hiện đại với những trang phục lịch lãm hoặc casual khỏe khoắn. Khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, cả hai thường tạo cảm giác hài hòa nhờ cách phối màu, lựa chọn trang phục ăn ý nhưng không hề gượng ép, tạo nên một trong những “fashion couple” đáng ngưỡng mộ của làng giải trí Hàn.

Kim Mu Yeol và Yoon Seung Ah là một trong những cặp đôi mặc đẹp nhất showbiz Hàn. (Ảnh: Instagram).

Bên cạnh yếu tố ngoại hình, tinh thần sống tích cực và nguồn năng lượng trẻ trung cũng là điều khiến Bi Rain và Kim Mu Yeol được yêu mến. Họ cho thấy tuổi tác không phải giới hạn của sự hấp dẫn khi một người đàn ông biết chăm sóc cơ thể, duy trì đam mê và lựa chọn phong cách phù hợp với bản thân. Mỗi lần xuất hiện, bộ đôi bạn thân lâu năm đều dễ dàng thu hút ánh nhìn bởi vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật, chứng minh sức hút bền bỉ của những quý ông hàng đầu showbiz Hàn.