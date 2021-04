Cao 1m74 vẫn bị dìm "tơi tả" bởi 4 kiểu quần jeans quen mặt, blogger người Hàn tiết lộ 1 dáng quần nịnh body mà cô ưng nhất

Tủ đồ của nàng công sở thiếu gì thì thiếu chứ quần jeans thì không bao giờ vắng mặt. Quần jeans trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho mọi phong cách, mọi hoàn cảnh và mọi cá tính của người mặc. Không nói đến những kiểu quần rách nổi loạn, phái đẹp tuổi 30 ưu ái nhiều đến những kiểu jeans trơn màu với kiểu dáng cơ bản nhất.

Vậy đâu là dáng quần tôn dáng nhất cho các nàng, hãy cùng cô nàng blogger người Hàn Yal Chi (kênh Youtube @PASSION MODEL) kiểm chứng tất cả. Ngay cả khi sở hữu chiều cao tới 1m74 nhưng khi chọn sai dáng jeans, Yal Chi vẫn bị dìm dáng không thương tiếc, vậy nên các chị em cần lưu ý chọn đúng dáng jeans chuẩn nhất cho mình nhé.

1. Quần skinny: Nên cẩn thận vì dễ lộ chân to. chân xấu

Skinny jeans là kiểu quần mà đại đa số các chị em đều diện cốt chỉ để hack chân thêm dài. Nhưng Yal Chi cũng chia sẻ luôn, những nàng có nhược điểm đôi chân thì nên tránh kiểu quần ôm sát này, bởi chân cong, chân gầy guộc hay chân to đều lộ rõ mồn một. Ngay cả khi sở hữu vóc dáng chuẩn như Yal Chi, cô vẫn lộ nhược điểm chân to khi diện dáng quần này.

2. Quần jeans ống rộng dáng lửng: Khiến chân như ngắn một mẩu

Nếu đã là dáng lửng tốt nhất các chị em nên chọn quần ống đứng, còn dáng quần jeans ống rộng lửng trên mắt cá chân thế này rất dễ khiến đôi chân như ngắn lại. Yal Chi sở hữu chiều cao tới 1m74 vậy mà khi diện dáng quần này nhìn cô chỉ cao tầm met 6 đổ lại.

3. Dáng quần mom jeans: Khiến phần hông bị to, chân không dài

Dáng quần này có đặc điểm là phần hông và đùi khá to nên cảm giác chân ngắn và đùi to hơn bình thường. Với nàng chân nhỏ thì không sao nhưng nếu chân to thì nên cẩn thận một chút. Dáng quần này đa phần lửng gấu nên cũng không mấy hữu ích cho việc kéo dài chân của các chị em.

4. Quần jeans dáng baggy: Rất dìm dáng người mặc

Một trong những kiểu quần jeans mà các nàng nên tránh càng xa càng tốt. Dáng baggy với phần hông rộng, dáng hơi phồng phần hông khiến đôi chân ngắn một mẩu và tổng thể cũng không hề sang trọng hay chỉn chu như mong muốn. Kiểu quần này chỉ hợp với những cô nàng teen girl chứ chị em công sở tuổi 30 thì không hề phù hợp chút nào.

5. Quần jeans ống loe nhẹ: Tôn chiều cao vi diệu nhất trong tất cả các dáng quần

Yal Chi khuyên chị em nên đặc biệt quan tâm đến dáng quần jeans hơi loe, chính kiểu quần này sẽ hô biến đôi chân thon dài bất ngờ. Không chỉ những nàng cao ráo mà cả những đôi chân thiếu chuẩn cũng có thể diện dáng quần này. Phần ống loe tạo đường cong ảo để làm đầy vòng 3, kéo chân thon dài và quan trọng là dáng người nào mặc cũng đẹp.

6. Quần jeans ống rộng xắn gấu: Chỉ dành cho nàng cao ráo

Thực tế dáng quần này không dìm dáng nhưng các nàng cao ráo mặc lên thì tôn dáng hơn là các nàng thấp bé. Phần gấu quần tạo sự ngăn cách, đứt quãng nên dễ khiến đôi chân ngắn lại. Phàm là những nàng cao trên 1m65 diện mới chuẩn, còn lại bạn nên cẩn thận đôi chút.

7. Quần ống rộng: Tôn chân dài nhưng nên cẩn thận phần ống quần

Phần ống quá dài rộng cũng khiến chân ngắn lại và vóc dáng không cân đối, dáng quần chuẩn chỉnh cho các nàng chính là cạp cao, ống rộng vừa đủ và dài chạm gót chân. Chỉ như thế đôi chân mới được phù phép thon dài miên man, mùa hè diện cùng crop top hoặc sơ vin gọn gàng là có ngay combo hack dáng vi diệu dành cho mọi cô nàng thấp bé.

Nguồn: Youtube