Cảnh sinh nở đẫm lệ trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt khiến ai nấy run rẩy: Người chồng thốt ra 1 câu khi phải chọn mẹ hoặc con

Không chỉ dừng lại ở một bộ phim, When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) còn truyền tải rất nhiều thông điệp hay về gia đình, tình yêu, hạnh phúc và cả sự mất mát. Netizens tâm sự đây hẳn là bộ phim chữa lành dù có quá nhiều phân cảnh mất mát, đau thương.

Thế nhưng, nó lại là những gì rất cuộc sống, cuộc đời này không chỉ có vui vẻ, hạnh phúc mà còn phải trải qua rất nhiều cay đắng, gian truân. Quan trọng là sau tất cả, chúng ta vẫn tiếp tục sống, trân quý những điều đang ở bên cạnh mình.



Mới đây, phân cảnh cô con gái cả của Aesun (IU) và Gwansik (Park Bo Gum) là Geum Myeong sinh đứa con đầu lòng đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người mẹ. Trong lúc nguy cấp, em bé hiện đang không cử động, Geum Myeong vô cùng đau đớn. Sau một hồi cố gắng, bác sĩ thông báo 2 vợ chồng có lẽ sẽ phải đối mặt với tình huống xấu nhất, yêu cầu Chung-Seop ký vào mẫu đơn đồng ý.

Cảnh sinh nở đẫm lệ trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt khiến ai nấy run rẩy

Chưa kịp đợi bác sĩ nói hết câu, chồng của Geum Myeong đã ngay lập tức nói "Vợ tôi, tôi chọn vợ tôi". Câu nói này khiến Geum Myeong vừa ngỡ ngàng vừa xúc động. Những phút giây sau đó có lẽ cả đời Chung-Seop sẽ không quên được, khi vợ nằm trên bàn đẻ.

May mắn là ca sinh nở thành công nhưng Chung-Seop khẳng định sẽ không đẻ đứa thứ 2 nữa vì quá lo lắng cho vợ. Khi đã khỏe mạnh trở lại, Geum Myeong nghĩ đến mẹ và bật khóc khi bà đã sinh tận 3 lần mà không kêu ca một tiếng nào. Có lẽ chỉ đến khi có con rồi, bạn mới thật sự hiểu được tấm lòng của người mẹ.

Phân cảnh sinh nở khiến cho rất nhiều chị em đã làm mẹ rơi nước mắt. Đứng giữa lằn ranh giới sinh tử, mẹ chỉ mong cho con bình yên, không màng đến sự sống chết của bản thân. Những giây phút ấy, mẹ chẳng nhớ đến cái mệt mỏi, chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc nghe tiếng khóc chào đời của con.

Và khi con xuất hiện, với tiếng khóc đầu tiên, ánh mắt đầu tiên nhìn vào thế giới, bao nhiêu nỗi đau đớn của mẹ bỗng dưng tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ. Lúc ấy, mẹ biết rằng tất cả mọi thứ đều xứng đáng, tất cả những hy sinh đều có giá trị khi nhìn thấy con khỏe mạnh, bình an.

Làm mẹ rồi mới thấu hiểu tình yêu mà bà ngoại dành cho mình. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt của con, mình cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết tình yêu sâu sắc mà bà dành cho mình khi xưa, dù bà chẳng bao giờ nói ra. Giờ mình mới hiểu, tình yêu của một người mẹ, một bà ngoại là thứ tình cảm thiêng liêng và mạnh mẽ đến nhường nào, và cũng chỉ khi làm mẹ, chúng ta mới thực sự cảm nhận hết được sự hy sinh thầm lặng ấy.

Xem phim mà ai cũng dành lời khen tuyệt đối cho người chồng. Trong lúc sự sống và cái chết bị đặt lên bàn cân, anh đã chọn vợ ngay lập tức. Không một chút do dự, không một giây ngập ngừng, anh đã quyết định lựa chọn người vợ của mình, mặc dù biết rằng sự lựa chọn đó có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng.

Sự bình tĩnh và quyết đoán của anh giữa khoảnh khắc đầy căng thẳng khiến ai cũng cảm thấy xúc động. Trong mắt anh, vợ không chỉ là người bạn đời mà là người bạn đồng hành, là người anh yêu thương và trân trọng hơn cả. Anh hiểu rằng, dù thế nào đi nữa, cuộc sống này có thể thiếu đi rất nhiều thứ, nhưng thiếu vợ thì chẳng còn gì có thể trọn vẹn.

Chứng kiến khoảnh khắc anh nắm chặt tay vợ, không rời mắt khỏi cô, những lời động viên ấm áp mà anh thì thầm vào tai vợ, ai cũng cảm nhận được tình yêu và sự hi sinh lớn lao mà anh dành cho cô. Anh không chỉ là người chồng, người cha, mà còn là chỗ dựa vững vàng trong những giây phút tưởng chừng như sụp đổ.

Những tình cảm chân thành đó, dù trong một bộ phim, vẫn khiến người xem cảm thấy như đang chứng kiến một phần của câu chuyện đời thực, nơi tình yêu và sự hy sinh là yếu tố không thể thiếu để vượt qua mọi thử thách.

Phân cảnh của bộ phim không chỉ tái hiện sự thật, mà còn đem đến rất nhiều cảm xúc cho khán giả. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, tình yêu, niềm hy vọng và sự mạnh mẽ của người mẹ hiện lên rõ rệt, khiến mỗi khán giả phải rung động. Từng giọt nước mắt của mẹ đều mang một ý nghĩa sâu sắc, cho thấy sự vĩ đại của tình mẫu tử.

Khi đứa bé cuối cùng chào đời, niềm vui vỡ òa, không chỉ đối với nhân vật trong phim mà còn với khán giả, những người cũng cảm nhận được sự thiêng liêng và quý giá của sự sống. Phân cảnh này như một lời nhắc nhở rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, tình yêu và hy sinh của người mẹ là điều tuyệt vời nhất, không gì sánh bằng.