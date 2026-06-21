Cảnh Lisa (BLACKPINK) trở mặt nhanh hơn bánh tráng bất ngờ được chú ý trở lại

Mới đây, cộng đồng người hâm mộ quốc tế lại được một phen sốt sình sịch khi một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc hậu trường của Lisa bất ngờ được đào lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Bài đăng với dòng chú thích "The moment Lisa's expression switches to work mode" (Khoảnh khắc biểu cảm của Lisa chuyển sang chế độ làm việc) đã nhanh chóng thu hút tới hơn 4,5 triệu lượt xem cùng hàng ngàn lượt tương tác rầm rộ trên nền tảng X.

Bài đăng đang viral về khoảnh khắc Lisa bật chế độ làm việc trong "một nốt nhạc".

30 giây hậu trường với 2 phiên bản Lisa khác nhau (Nguồn: X).

Trong đoạn clip ngắn này, người xem có thể thấy rõ Lisa đang đứng trước ống kính truyền thông trong lúc được nhân viên tranh thủ chỉnh sửa, chỉn chu lại trang phục và mái tóc. Lúc này, nữ thần tượng vẫn đang nở nụ cười rạng rỡ, tươi rói vô cùng thân thiện và thoải mái bộc lộ tính cách dễ gần thường thấy.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình nể phục chính là giây phút nhân viên vừa lùi ra và máy ảnh chính thức bấm máy. Ngay lập tức, nụ cười ngọt ngào biến mất không dấu vết, cơ mặt của Lisa sắc lạnh lại trong một cái chớp mắt, đôi mắt trở nên sắc lẹm và bung tỏa thần thái kiêu kỳ, chuẩn chỉnh của một siêu sao. Màn "trở mặt nhanh hơn bánh tráng" ngoạn mục này đã nhận về cơn mưa lời khen từ netizen vì tư duy làm việc quá đỗi xuất sắc.

Thực chất, khoảnh khắc xuất thần này được ghi lại khi Lisa tham dự show diễn Xuân/Hè 2026 của nhà mốt đình đám Louis Vuitton trong khuôn khổ Paris Fashion Week diễn ra từ tháng 9/2025. Xuất hiện tại sự kiện với tư cách Đại sứ thương hiệu toàn cầu, Lisa đã sớm được dự đoán là "main event" chiếm trọn tâm điểm của truyền thông quốc tế.

Tại đây, người đẹp diện một thiết kế dệt kim hoàn chỉnh nằm trong bộ sưu tập Cruise 2026 của Louis Vuitton. Outfit kết hợp đầy táo bạo giữa chiếc áo cardigan dáng lửng nhiều màu sắc khoác ngoài chiếc bralette tông vàng nổi bật, phối cùng quần short đỏ và đôi giày cao gót màu trắng thanh lịch, tôn lên đôi chân dài "thần thánh". Điểm nhấn làm tôn lên vóc dáng thắt đáy lưng ong của Lisa chính là chiếc thắt lưng bản to màu xanh thẫm, đi kèm phụ kiện vòng cổ ngọc trai sang trọng và chiếc túi xách màu xanh baby nhẹ nhàng.

Đoạn video viral 4,5 triệu view một lần nữa khẳng định Lisa chính là hình mẫu idol lý tưởng: cực kỳ nghiêm túc, tập trung và luôn làm chủ mọi khung hình khi đứng trước ống kính hay trên sân khấu, nhưng ngay khi "xả vai" lại trở về làm một cô gái ấm áp. Xuyên suốt sự kiện, người đẹp luôn xuất hiện với năng lượng tích cực, không ngần ngại giao lưu, cười nói và bày tỏ sự trân trọng đối với các nhân viên ê-kíp cũng như người hâm mộ vây quanh.

Bên cạnh màn biến hóa biểu cảm đỉnh cao, show diễn năm ấy của Louis Vuitton còn là nơi chứng kiến một khoảnh khắc gây bão Internet khác đến từ Lisa và Felix (Stray Kids). Cùng ngồi ở front row, hai ngôi sao K-pop đã khiến các diễn đàn mạng xã hội bùng nổ bởi sự tương tác vô cùng tự nhiên và dễ thương.

Thay vì giữ khoảng cách kẽ, ống kính hậu trường đã bắt trọn cảnh Lisa và Felix liên tục đổi máy ảnh, thay phiên nhau nhiệt tình chụp ảnh cho đối phương. Nhìn những khung hình tinh nghịch của hai thần tượng các fan không khỏi quắn quéo và ví von họ như một cặp bạn thân Gen Z đang cùng nhau đi du lịch, check-in bảo tàng Louvre. Loạt khoảnh khắc tương tác đáng yêu này sau đó đã nhanh chóng leo thẳng lên top xu hướng trên cả TikTok lẫn X vì quá đỗi ngọt ngào.

Sự chuyên nghiệp không chỉ nằm ở việc bạn mặc một bộ đồ hiệu đắt giá, mà nó nằm ở việc bạn biết cách thổi hồn và kiểm soát năng lượng của mình trong từng giây, từng tích tắc trước ống kính. Đó là lý do vì sao dù một năm hay nhiều năm trôi qua, những khoảnh khắc xuất thần của Lisa vẫn luôn có đủ sức nặng để đột nhiên viral trở lại.

Ảnh: Getty Images, X