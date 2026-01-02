Cảnh báo nóng cho bố mẹ dịp nghỉ lễ Dương lịch

Nghỉ Tết Dương lịch năm nay là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm khi bố mẹ không phải đi làm, có thời gian nghỉ ngơi sau một năm vất vả và dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui sum họp, vấn đề an toàn cho trẻ nhỏ vẫn là điều các bậc phụ huynh tuyệt đối không được lơ là.

Tuy nhiên, khi ở bên con, nhiều người vẫn giữ thói quen “vừa trông con vừa dùng điện thoại” mà không lường trước những rủi ro tiềm ẩn. Đặc biệt, ở 4 nơi dưới đây, bố mẹ tuyệt đối không nên sử dụng điện thoại, bởi chỉ một chút lơ là cũng có thể gây nguy hiểm cho con và cho chính mình.

1. Không dùng điện thoại khi đi thang cuốn

Sự phụ thuộc vào điện thoại của nhiều người rất dễ thấy: ăn uống, đi bộ, thậm chí di chuyển đều cắm cúi vào màn hình.

Khi đưa trẻ ra ngoài và sử dụng thang cuốn, bố mẹ tuyệt đối không nên dùng điện thoại, kể cả nghe hay gọi điện. Trẻ nhỏ vốn rất hiếu động và tò mò. Khi bố mẹ không chú ý, trẻ dễ chuyển sự tò mò sang tay vịn, các khe hở hoặc cạnh thang cuốn - những vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Không ít vụ việc đáng tiếc đã xảy ra khi người lớn mải nhìn điện thoại, để trẻ bị kẹt tay vào tay vịn thang cuốn hoặc gặp sự cố thang máy. Phần lớn đều bắt nguồn từ sự chủ quan của người lớn.

(Ảnh minh họa)

2. Tránh dùng điện thoại gần các đồ nội thất không cố định

Đây là một câu chuyện có thật từng xảy ra ở Trung Quốc: trong lúc người bố nghe điện thoại, hai con nhỏ chơi trong phòng khách. Khi muốn lấy bánh đặt trên tủ cao, một bé đã kéo ghế, trèo lên cùng em. Kết quả, chiếc tủ bị đổ và đè trúng 2 đứa trẻ.

Trong nhà, dù nhiều gia đình đã bo góc, dán chống va đập, nhưng vẫn còn rất nhiều đồ nội thất không được cố định chắc chắn như tủ, kệ sách, tủ lạnh… Đây đều là những mối nguy tiềm ẩn.

Chỉ cần trẻ vô tình bám vào hoặc va chạm mạnh, đồ đạc đổ xuống có thể gây chấn thương nghiêm trọng. Vì vậy, ngay cả trong chính ngôi nhà của mình, cha mẹ cũng không nên chủ quan, đặc biệt là khi đang trông con.

3. Ở khu vui chơi, hãy cất điện thoại sang một bên

Trong dịp Tết, nhiều gia đình đưa con đến khu vui chơi với cầu trượt, nhà nhún, leo trèo… Những không gian này thường yêu cầu trẻ nhỏ phải có người lớn đi kèm.

Khi đã vào khu vui chơi cùng con, cha mẹ không nên dùng điện thoại. Chỉ cần rời mắt trong chốc lát, trẻ có thể va chạm, té ngã hoặc bị các bạn lớn hơn chạy nhanh va phải, nhất là khi lượng trẻ em đến vui chơi dịp năm mới rất đông.

4. Tuyệt đối không dùng điện thoại ở những nơi có xe cộ

Khi đưa con ra ngoài, đặc biệt là ở bãi đỗ xe, ven đường hay khu du lịch có nhiều phương tiện qua lại, việc dùng điện thoại là cực kỳ nguy hiểm.

Về câu chuyện này, một phụ huynh chia sẻ trên MXH: trong mẹ lúc đứng ở bãi xe dùng điện thoại check tin nhắn, con đi phía trước vài bước thì bất ngờ một chiếc xe rẽ ra ở góc khuất, suýt va trúng. Dù may mắn không xảy ra tai nạn, nhưng khoảnh khắc đó đủ khiến người lớn “toát mồ hôi lạnh”.

Từ sau sự việc ấy, phụ huynh này cho biết chỉ cần ở nơi có xe cộ, cô tuyệt đối không nhìn điện thoại. Nếu buộc phải nghe máy hay xem thông tin, cô sẽ dừng lại ở chỗ an toàn và nắm chặt tay con.

(Ảnh minh họa)

Năm mới là dịp vui vẻ, cũng là thời điểm trẻ cần sự đồng hành và quan tâm nhiều nhất từ bố mẹ. Trong những ngày nghỉ ngắn ngủi này, nếu có thể đặt điện thoại xuống. Một cái nắm tay, một ánh mắt dõi theo hay vài giờ đồng hành trọn vẹn cũng đủ để con có những ngày nghỉ an toàn và trọn vẹn hơn - và đó có lẽ là món quà ý nghĩa nhất của năm mới.