Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng (Phú Thọ) vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi 10 tuổi trú tại xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ bị gãy xương do tai nạn khi vui chơi.

Theo người nhà, trong lúc nô đùa, bé không may bị ngã và chống khuỷu tay trái xuống nền cứng. Sau tai nạn, trẻ đau nhiều, khuỷu tay sưng nề và hạn chế vận động nên được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ đã chỉ định thực hiện các xét nghiệm và chụp X-quang. Kết quả cho thấy bệnh nhi bị gãy kín cổ đài quay tay trái. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật điều trị. Hiện sức khỏe của trẻ ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Bác sĩ Bùi Thị Huyền, Khoa Ngoại tổng hợp và Liên chuyên khoa, cho biết gãy xương là một trong những tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, đặc biệt trong dịp hè khi trẻ tham gia nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời. Nguyên nhân chủ yếu là do té ngã khi chạy nhảy, leo trèo, đạp xe, chơi thể thao hoặc tai nạn trong sinh hoạt hằng ngày.

Các vị trí chấn thương thường gặp gồm cẳng tay, cổ tay, khuỷu tay, cẳng chân và xương đòn. Nếu không được xử trí đúng cách, trẻ có thể đối mặt với nguy cơ biến dạng chi, hạn chế vận động hoặc ảnh hưởng đến quá trình phát triển xương.

Để phòng ngừa tai nạn, phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ, tạo môi trường vui chơi an toàn và hướng dẫn trẻ tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia hoạt động thể chất. Khi trẻ có biểu hiện đau nhiều, sưng nề, bầm tím, biến dạng chi hoặc khó vận động sau chấn thương, không nên tự ý nắn chỉnh, xoa bóp hay đắp lá theo kinh nghiệm dân gian. Thay vào đó, cần cố định tạm thời vùng tổn thương và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.