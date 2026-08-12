Càng trưởng thành càng thích mặc đơn giản: Không cần hàng hiệu hay chạy theo xu hướng vẫn có thể tạo cảm giác sang và tinh tế

Có một giai đoạn, chúng ta dễ bị cuốn vào những xu hướng mới, những món đồ cầu kỳ hay các công thức phối đồ nhiều lớp. Nhưng càng về sau, thời trang đôi khi lại trở về với điều đơn giản nhất: mặc những món quen thuộc theo cách thật thoải mái và vừa vặn với mình.

Áo thun trắng, quần jeans, sơ mi, áo len mỏng, chân váy ngắn… đều là những món gần như ai cũng có trong tủ. Không quá đặc biệt nếu đứng riêng lẻ, nhưng chỉ cần lựa chọn màu sắc sạch sẽ, phom dáng phù hợp và cân chỉnh tỷ lệ cơ thể, tổng thể đã có thể trông rất cuốn hút.

Bảng màu càng đơn giản, càng dễ tạo cảm giác tinh tế

Thay vì chạy theo những màn phối màu phức tạp, hãy bắt đầu với trắng, xanh nhạt, xám, kaki hoặc be. Đây đều là những gam màu dễ kết hợp và tạo cảm giác nhẹ nhàng, đặc biệt phù hợp với mùa hè.

Nếu sợ trang phục quá nhạt nhòa, chỉ cần thêm một chút màu sắc nổi bật qua túi xách, giày, khăn buộc tóc hoặc một chiếc áo có tông màu tươi sáng. Điểm nhấn nhỏ vừa đủ giúp tổng thể thú vị mà không phá vỡ tinh thần tối giản.

4 công thức mặc đẹp gần như không cần suy nghĩ

Đơn giản nhất vẫn là áo thun trắng + quần jeans. Một chiếc áo có độ rộng vừa phải đi cùng jeans ống suông, thêm giày bệt hoặc sneaker là đủ cho những ngày không biết mặc gì.

Muốn có cảm giác phóng khoáng hơn, hãy thử sơ mi + quần short. Sơ mi có thể cài cúc hoặc khoác ngoài áo hai dây, tạo vẻ thư thái rất hợp với những chuyến đi chơi, cà phê cuối tuần hay kỳ nghỉ mùa hè.

Với những cô nàng thích vẻ nữ tính, áo len mỏng + chân váy ngắn là lựa chọn đáng thử. Chất liệu mềm mại của áo giúp cân bằng nét trẻ trung của váy ngắn, khiến bộ đồ vừa ngọt ngào vừa không quá "bánh bèo".

Trong khi đó, áo kẻ sọc + chân váy xếp ly lại mang chút hơi hướng học đường. Đây cũng là công thức giúp diện mạo trẻ trung hơn mà không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện.

Thay vì cố gắng khiến mỗi bộ đồ trở nên thật nổi bật, xu hướng mặc đẹp hiện tại thiên về cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn chỉn chu. Không cần quá nhiều món đồ mới, cũng chẳng cần công thức cầu kỳ. Đôi khi, một bộ trang phục thành công đơn giản là khi bước ra khỏi nhà, nhìn lại mình và nghĩ: "Hôm nay mình thực sự thích bộ đồ này."

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