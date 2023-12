Cần can thiệp sớm khi phát hiện trẻ có cảm xúc đố kỵ

TS Nguyễn Thu Trang cho biết, cha mẹ và ngay cả thầy cô giáo cũng cần lưu ý, việc so sánh trẻ với những đứa trẻ khác vô tình tạo ra cảm xúc tiêu cực cho trẻ nhỏ. Do đó, đừng so sánh trẻ với bất cứ đứa trẻ nào. Mỗi đứa trẻ là duy nhất và có tài năng khác nhau. Hãy quan sát xem trẻ có năng khiếu với lĩnh vực gì và tìm cách giúp trẻ phát triển sẽ tốt hơn là đem trẻ đi so sánh với những người khác rồi có thái độ ứng xử thiên vị, bất công.