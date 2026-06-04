Kể từ sau hành trình giảm cân thành công, nhan sắc của Uyển Ân luôn là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Sự thay đổi rõ rệt về vóc dáng giúp đường nét gương mặt của em gái Trấn Thành trở nên thanh thoát hơn, kéo theo hàng loạt lời khen về visual ngày càng thăng hạng. Bên cạnh những cuộc tranh luận xoay quanh nhan sắc ngày càng "lên hương" của người đẹp sinh năm 1999, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cận mặt nữ diễn viên tại sự kiện mới đây lại khiến cộng đồng mạng chú ý đến một chi tiết khác. Đó chính là hàm răng trắng đều và nụ cười tươi bừng sáng, tạo cảm giác thân thiện và tràn đầy năng lượng. Nhiều cư dân mạng cho rằng giữa thời điểm ngày càng nhiều người nổi tiếng theo đuổi các tiêu chuẩn làm đẹp cầu kỳ, hàm răng đẹp tự nhiên cùng nụ cười tỏa nắng lại là điểm khiến Uyển Ân trở nên cuốn hút hơn cả.

Cận cảnh nhan sắc của Uyển Ân tại 1 sự kiện mới đây. (Nguồn: TikTok)

Dù ống kính cam thường zoom cận, Uyển Ân vẫn ghi điểm với gương mặt thon gọn cùng đường nét trở nên thanh thoát hơn, đặc biệt là đôi mắt to tròn và sống mũi cao tạo nên tổng thể hài hòa, ưa nhìn. Layout makeup lần này được thực hiện theo phong cách glam nhẹ với lớp nền mịn lì, đôi mắt phủ nhũ xanh ánh bạc lấp lánh, eyeliner kéo dài và hàng mi cong dày giúp ánh nhìn thêm sắc sảo. Nhiều ý kiến cho rằng style makeup này khiến cô nàng bị cộng tuổi, nhưng không thể phủ nhận, lựa chọn này giúp nữ diễn viên trông mới mẻ và quyến rũ hơn.

Đặc biệt, visual của Uyển Ân càng thêm hút mắt khi cười, với hàm răng tự nhiên vừa trắng vừa đều, rất hài hòa với gương mặt. Mỗi khi cười tươi, phần má xuất hiện "râu mèo" nhẹ cùng những đường nét mềm mại, tăng vẻ đáng yêu, tươi tắn và giúp visual của cô trở nên cuốn hút theo cách rất riêng.

Hàm răng tự nhiên không cần bọc sứ vẫn trắng, đều tăm tắp của Uyển Ân.

Netizen mê mẩn hàm răng trắng đều cùng nụ cười tỏa nắng của Uyển Ân.

Bên cạnh đó, Uyển Ân còn nhận được nhiều lời khen với vóc dáng thon gọn, gầy nhưng vẫn sexy. Thiết kế áo cổ yếm ôm sát xẻ ngực sâu giúp nữ diễn viên khoe khéo vòng eo nhỏ, bờ vai thanh mảnh cùng vòng 1 lấp ló. Những chi tiết xuyên thấu ở hai bên hông tạo điểm nhấn gợi cảm vừa đủ. Cô phối cùng quần jeans tối màu, tạo nên sự cân bằng giữa nét cá tính và nữ tính. Sau khi giảm cân, tỷ lệ cơ thể của Uyển Ân được đánh giá vô cùng hoàn hảo, cân đối, từ cánh tay tới gương mặt đều thon gọn thấy rõ nhưng không bị mất đi đường cong. Mái tóc xoăn nhẹ kết hợp cùng thần thái tự tin đã làm nổi bật vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ của em gái Trấn Thành.