Camera cận tới lỗ chân lông của cực phẩm nam thần Hàn Quốc

Khác với những khung hình long lanh đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng trên tạp chí hay MXH, nhan sắc thật của nghệ sĩ Hàn Quốc dưới ống kính zoom cận từ truyền thông luôn là đề tài khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngớt. Camera độ phân giải cao, ánh đèn flash gắt và những góc quay không khoan nhượng dễ dàng “bóc trần” từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt. Có người vẫn giữ được phong độ, đẹp bất chấp mọi điều kiện ánh sáng, nhưng cũng có không ít ngôi sao để lộ vài khuyết điểm tự nhiên.

Mới đây, một đoạn video cận mặt của Ji Chang Wook cũng gây tranh luận khi nam thần xứ Hàn để lộ làn da kém hoàn hảo trước ống kính. Trái lại, cũng có nhiều ý kiến cho rằng mỹ nam đình đám vẫn điển trai bất chấp sự giản dị đời thường.

Nhan sắc zoom cận của Ji Chang Wook hút hơn 1,6 triệu lượt xem. (Nguồn: everyonereview)

Ji Chang Wook xuất hiện tại sân bay với vẻ ngoài khác biệt so với những hình ảnh bóng bẩy thường thấy. Làn da của nam diễn viên có phần sạm hơn dưới ánh đèn tự nhiên, bề mặt da lộ rõ lỗ chân lông và một vài vùng không đều màu, tạo cảm giác kém mịn màng. Vùng da dưới mắt của ngôi sao sinh năm 1987 cũng lộ quầng thâm mờ và dấu hiệu mệt mỏi, khiến tổng thể gương mặt mất đi sự tươi tắn, rạng rỡ.

Kiểu tóc rẽ ngôi dài, phần mái buông lòa xòa hai bên tai lại vô tình khiến tổng thể gương mặt trông đứng tuổi hơn, thiếu đi sự gọn gàng vốn là “đặc sản” của anh trong những lần xuất hiện chỉn chu.

Làn da kém hoàn hảo trông như thiếu ngủ khiến phong độ nam thần của Ji Chang Wook sụt giảm.

Cộng đồng mạng bình luận rôm rả dưới phần bình luận. Có người cho rằng mỹ nam sinh năm 1987 xuống sắc không nhận ra, nhưng cũng có ý kiến khen ngợi vẻ ngoài tự nhiên mà chân thật của nam diễn viên.

Ji Chang Wook được xem là một trong những cực phẩm nam thần Hàn Quốc khi tên tuổi vang danh tòa châu lục. Ở tuổi 38, diện mạo của anh ngày càng nam tính và cuốn hút hơn theo thời gian. Gương mặt nam diễn viên vẫn gây ấn tượng với đường nét hài hòa với sống mũi cao, ánh mắt sâu và nụ cười đặc trưng, nhưng nay được phủ thêm lớp trầm ổn của sự trưởng thành. Phần xương hàm rõ nét cùng thần thái điềm tĩnh giúp tổng thể visual thêm phần sắc sảo, phong trần. Không cần tạo hình cầu kỳ, chỉ với mái tóc gọn gàng và trang phục tối giản, Ji Chang Wook vẫn toát lên khí chất của một quý ông lịch lãm, chín chắn và đầy sức hút.