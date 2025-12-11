Cam zoom soi cận làn da dàn mỹ nhân Việt: Huyền Baby không điểm chê, Tóc Tiên với son đỏ là thần

Siêu đám cưới của Tiên Nguyễn đến nay vẫn là chủ đề gây sốt trên mạng xã hội, khi loạt hình ảnh và video vẫn thu hút lượng lớn thảo luận. Không chỉ cô dâu - chú rể chiếm sóng mà dàn khách mời hùng hậu cũng trở thành tâm điểm bàn tán. Sự xuất hiện của nhiều mỹ nhân đình đám khiến không khí buổi tiệc cưới càng thêm phần xa hoa. Điều ấn tượng là dù lọt vào ống kính cam zoom cận mặt, nhiều người đẹp vẫn giữ vững phong độ nhan sắc: làn da mịn màng, đường nét sắc sảo và thần thái rạng rỡ.

Cam zoom cận dàn mỹ nhân đổ bộ đám cưới Tiên Nguyễn.

Hà Tăng ghi điểm với gương mặt rạng rỡ, làn da ít khuyết điểm. Ngọc nữ lựa chọn lối makeup mịn lì, nhẹ nhàng để tôn trọn lên nét đẹp thanh tao của cô. Ở tuổi 39, trạng thái làn da của Hà Tăng vẫn ở mức khoẻ khoắn, không xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa.

Không hề kém cạnh Hà Tăng, Linh Rin cũng gây ấn tượng với đường nét ngọt ngào. Qua ống kính cam thường, làn da của nàng dâu hào môn đình đám vẫn rất căng, tươi tắn và mịn màng.

Cũng lựa chọn lối makeup mịn lì, Lan Khuê nhận được nhiều lời khen có cánh nhờ vẻ ngoài sang trọng, kiều diễm. Ở góc máy cận, làn da của người đẹp cũng có trạng thái khá tốt, chỉ có một vài khuyết điểm không đáng kể ở phần mũi.

Tóc Tiên đẹp sắc sảo, quyến rũ với tông son đỏ quyền lực. Visual, sắc vóc của nữ ca sĩ tại đám cưới Tiên Nguyễn không có điểm gì để chê, ống kính cam thường cũng khó mà dìm nổi. Tuy nhiên làn da của Tóc Tiên lộ dấu hiệu hơi khô, khiến lớp nền chưa được mịn màng.

Hương Giang xuất hiện với lớp makeup glass skin căng bóng, khoe làn da tươi tắn. Bọng mắt của người đẹp lộ vài nếp nhăn nhẹ, nhưng không ảnh hưởng tới tổng thể visual.

Cũng khó có thể chê được Huyền Baby với làn da đẹp không tì vết. Ở góc máy cận có phần thiếu sáng, cựu hot girl Hà Thành vẫn gây ấn tượng với làn da không chút khuyết điểm, trẻ trung và rạng rỡ. Nền da tốt nên lớp makeup của Huyền Baby cũng trông rất mướt và tự nhiên.

Vẻ đẹp tỏa nắng của Diễm My 9X qua ống kính zoom cận cũng nhận được nhiều lời khen. Làn da của nữa diễn viên cũng đạt điểm hoàn hảo, căng khỏe và rạng rỡ.

Lương Thùy Linh nhẹ nhàng với lối makeup tông hồng với làn da đều màu. Ở góc máy cận, làn da của nàng hậu lộ 1 vài khuyết điểm nhỏ.

Bảo Anh sáng bừng với nhan sắc tuổi 33, từ làn da không tì vết đến đường nét ngọt ngào đều xứng đáng 10 điểm.

Qua ống kính cam thường, Quỳnh Anh Shyn trông vẫn cool và tươi tắn.