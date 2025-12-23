Cam thường lộ vai dị dạng của mỹ nhân 4000 năm có một

Cúc Tịnh Y từ lâu đã là một trong những mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất Cbiz, sở hữu nhan sắc từng được ca ngợi là “4000 năm mới có một”. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên gần như luôn gắn liền với hình ảnh mong manh, ngọt ngào và chuẩn gu thẩm mỹ xứ tỷ dân. Tại thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng mới đây, mỹ nhân sinh năm 1994 tiếp tục khiến người hâm mộ xuýt xoa với visual mỹ miều cùng vóc dáng mảnh mai.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc cam thường được ghi lại, đôi vai gầy gò, khung xương lộ rõ của người đẹp lại trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng vóc dáng quá mảnh khiến tổng thể nữ minh tinh trông kém sức sống, thậm chí gây cảm giác “đáng lo”. Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến nghi vấn cô đã can thiệp thẩm mỹ nên vai trông mới lạ như vậy.

Bức hình với bờ vai kì lạ đang gây xôn xao cõi mạng của Cúc Tịnh Y. (Nguồn: Weibo)

Cúc Tịnh Y khiến nhiều người hốt hoảng với vóc dáng mỏng dính, phần xương vai lộ rõ, nhô cao và gãy khúc trông khá bất thường. Đặc biệt, phần xương quai xanh cũng nổi rõ, nhìn bị cứng và thiếu đi sự thanh thoát. Việc diện 1 chiếc váy đen dáng ôm với phần cổ yếm khoe trọn vai và xương quai xanh càng khiến bờ vai nữ diễn viên trở thành tâm điểm. Chuỗi vòng cổ ngọc trai to bản càng hướng mọi sự chú ý về phần thân trên của Cúc Tịnh Y.

Mỹ nhân sinh năm 1994 khoe trọn đường nét sắc sảo với mái tóc đen buông thẳng gọn gàng kết hợp cùng layout makeup thiên về tông trầm, môi đỏ và eyeliner đậm để tăng vẻ quyền lực, cuốn hút.

Qua ống kính được truyền thông và người hâm mộ đăng tải, dù phần vai của Cúc Tịnh Y có phần thanh thoát, mềm mại hơn nhưng vóc dáng nữ diễn viên vẫn quá gầy. (Nguồn: Weibo)

Không ít ý kiến cho rằng "mỹ nữ 4000 năm" đã phẫu thuật độn vai, kết hợp với việc ép cân nên trông vai mới trơ xương như vậy.

So sánh với những hình ảnh trong quá khứ, nghi vẫn thẩm mỹ độn vai của Cúc Tịnh Y càng khiến nhiều người "bán tín bán nghi". Ban đầu, nữ diễn viên sở hữu dáng vai xuôi mảnh mai nhưng hiện tại, dáng vai ngày càng ngang một cách rõ nét. Trong những hình ảnh gần đây, phần vai của người đẹp vuông vức, ngang đúng chuẩn "mắc áo". Chính sự thay đổi này khiến cư dân mạng đặt nghi vấn nữ diễn viên đã tiếp tục thẩm mỹ, tiêm filler để cải thiện dáng vai.

Hình ảnh minh chứng cho sự thay đổi phần xương vai của Cúc Tịnh Y. Việc tập luyện thông thường khó có thể thay đổi cả cấu trúc khung xương một cách rõ rệt. (Nguồn: Weibo)