Cam thường gây xôn xao của diễn viên Việt Anh

Ở tuổi 45, NSƯT Việt Anh vẫn khiến nhiều người phải chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Mới đây, nam diễn viên ghi điểm với diện mạo trẻ trung, phong độ, thậm chí có phần thư sinh hơn hình dung quen thuộc của khán giả về anh. Đặc biệt, dù đã bước sang độ tuổi trung niên, Việt Anh vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng cùng làn da trông khá mịn màng, tươi tắn.

Phong độ tuổi 45 của Việt Anh nhận được nhiều lời khen. (Nguồn: TikTok)

Điểm nhấn trong lần xuất hiện này là bộ suit màu xanh pastel có bề mặt óng nhẹ, mang đến cảm giác vừa thanh lịch vừa hiện đại. Thiết kế áo blazer với phần ve cổ bản lớn, phom dáng đứng nhưng không quá cứng nhắc, được nam diễn viên phối cùng áo thun trắng đơn giản bên trong. Sự kết hợp giữa hai gam màu sáng giúp tổng thể trang phục trở nên trẻ trung, nhẹ nhàng, đồng thời vẫn giữ được vẻ chỉn chu cần có khi tham gia sự kiện.

Không lựa chọn những bộ suit tối màu thường thấy, Việt Anh có vẻ khá hợp với sắc xanh nhạt. Gam màu này làm nổi bật làn da sáng, đồng thời tạo hiệu ứng diện mạo mềm mại, bớt đi vẻ nghiêm nghị vốn gắn liền với những vai diễn gai góc của anh. Mái tóc đen được tạo kiểu hơi rối tự nhiên, có độ phồng vừa phải, càng khiến gương mặt mỹ nam sinh năm 1981 trông trẻ hơn tuổi thật. Khi không cần đến những chi tiết tạo kiểu cầu kỳ, anh vẫn có được vẻ ngoài chỉn chu và cuốn hút.

Bộ suit sáng màu khiến Viêt Anh thêm phần "hack tuổi".

Bên cạnh đó, làn da của Việt Anh cũng là chi tiết dễ khiến người xem chú ý. Trong khung hình cận mặt, làn da của nam diễn viên trông khá sáng và đều màu mang lại cảm giác tươi tắn và trẻ trung. Kết hợp với đường nét gương mặt vốn đã hài hòa, vẻ ngoài hiện tại khiến anh trông khác biệt đáng kể so với hình ảnh phong trần, có phần bụi bặm từng quen thuộc trên màn ảnh. Kiểu tóc đen vuốt dựng tôn lên đường nét góc cạnh, phóng khoáng.

Cận cảnh nhan sắc của nam diễn viên.

Netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc và phong độ của Việt Anh.

Thực tế, chuyện Việt Anh chăm chút ngoại hình không phải điều mới mẻ. Nam diễn viên từng có một lần thay đổi diện mạo gây tranh cãi lớn vào năm 2019, khi quyết định sang Hàn Quốc thực hiện các can thiệp thẩm mỹ. Thời điểm đó, người đồng hành và tư vấn cho anh là Quế Vân. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ tiết lộ đã tư vấn cho Việt Anh chỉnh sửa dáng mũi, xử lý phần nọng cằm, tiêm filler vào cằm và thực hiện phương pháp chăm sóc da bằng tế bào gốc. Tổng chi phí cho những dịch vụ này được Quế Vân chia sẻ vào khoảng 400 triệu đồng.

Ngay sau khi công khai diện mạo mới, Việt Anh trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng gương mặt nam diễn viên có phần khác lạ, thiếu tự nhiên, thậm chí đánh mất nét nam tính từng làm nên sức hút của anh. Những bức ảnh chụp cận ở thời điểm mới can thiệp càng khiến tranh luận trở nên gay gắt. Quế Vân khi ấy cũng phải lên tiếng trước những phản ứng tiêu cực nhắm vào mình vì là người tư vấn cho nam diễn viên.

Việt Anh từng khiến dân tình "tá hỏa" với gương mặt khác lạ hậu thâm mỹ, mất hết vẻ nam tính, phong trần vốn làm nên thương hiệu.

Về phía Việt Anh, anh từng chia sẻ mong muốn thay đổi hình ảnh để phù hợp hơn với công việc diễn xuất. Sau này, nam diễn viên cũng nhìn nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ có thể giúp con người hoàn thiện diện mạo hơn, dù không phải lúc nào sự thay đổi cũng nhận được sự đồng tình từ tất cả mọi người. Có thể thấy, câu chuyện của Việt Anh là ví dụ khá điển hình cho việc một nghệ sĩ nam cũng phải đối diện với nhiều ý kiến trái chiều khi quyết định can thiệp ngoại hình.

Đến năm 2024, khi tiếp tục bị nhận xét gương mặt có nhiều thay đổi, Việt Anh lại phủ nhận việc tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ. Anh cho biết thời điểm đó bản thân chủ yếu thay đổi màu tóc, phong cách ăn mặc, đồng thời tích cực giảm cân và tập gym. Nam diễn viên cũng từng chia sẻ quan điểm rằng nghệ sĩ cần làm mới hình ảnh, bởi việc duy trì mãi một diện mạo đôi khi cũng đồng nghĩa với sự nhàm chán.

Việt Anh phủ nhận việc "nghiện" thẩm mỹ, khẳng định diện mạo thay đổi là do tập luyện chăm chỉ và đổi mới phong cách.

Sau những lần gây tranh luận vì ngoại hình, hình ảnh Việt Anh lần này mang đến cảm giác hài hòa hơn: Vẫn trẻ trung, hiện đại nhưng không quá phô trương, khác lạ. Ở tuổi 45, nam diễn viên cho thấy sự chăm chút cho vóc dáng, làn da và phong cách cá nhân có thể góp phần giúp diện mạo thêm phần trẻ trung và mới mẻ. Dù sở thích thẩm mỹ của mỗi người có thể khác nhau, khó phủ nhận rằng Việt Anh đang sở hữu vẻ ngoài khá phong độ so với độ tuổi.

Ảnh: TikTok, FBNV.