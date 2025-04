Thư Kỳ là một trong những mỹ nhân đình đám của Cbiz. Cô ghi dấu ấn tên tuổi qua loạt phim nổi tiếng như Three Times, Sắc tình nam nữ, Phi thành vật nhiễu (If You Are The One), Thích khách Nhiếp Ẩn Nương...

Ngày 16/4, Thư Kỳ bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy xúc động chúc mừng kỷ niệm 30 năm cô bước chân vào làng giải trí, đi kèm là loạt ảnh selfie mặt mộc của nữ minh tinh, chứng minh nhan sắc tuổi 49 vẫn đẹp không cần son phấn!

Bài đăng chứng mừng của Thư Kỳ trên trang cá nhân

Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1976 viết: "Hóa ra năm nay là tròn 30 năm tôi bước chân vào nghề. Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả khán giả đã đồng hành và yêu thương tôi. Thời gian trôi nhanh thật đấy!~".

Loạt ảnh mặt mộc Thư Kỳ đăng tải được netizen thả tim rần rần

Sau bài đăng, loạt ảnh không makeup của nữ diễn viên nhận nhiều chú ý. Cô diện áo đen dài tay basic, tóc buông xõa tự nhiên và hoàn toàn không trang điểm. Có thể thấy, gương mặt mộc của Thư Kỳ đã có dấu hiệu của tuổi tác, bằng chứng là những nếp nhăn quanh mắt và các vết đồi mồi. Mặc dù vậy, netizen vẫn dành lời khen cho người đẹp, cho rằng visual này ở tuổi U50 đã vô cùng xinh đẹp rồi.

Ngày 16/4 cũng là sinh nhật tuổi 49 của Thư Kỳ, cô đăng ảnh ăn mừng giản dị bên ông xã Phùng Đức Luân

Đây không phải là lần đầu tiên Thư Kỳ đăng ảnh mặt mộc 100%, ngược lại, cô thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc thường ngày hoàn toàn không trang điểm, đến nỗi netizen còn phong cho nữ diễn viên danh hiệu "nữ hoàng mặt mộc" của Cbiz.

Trước đó, Thư Kỳ rất thường xuyên đăng tải hình ảnh mặt mộc

Thư Kỳ từng chia sẻ với trang Sohu rằng ngoài đời cô thích để mặt mộc. Khi ra nước ngoài, người đẹp cũng ít mua mỹ phẩm, thay vào đó cô thích mua quần jeans, áo phông, giày bệt hơn. Sự tự tin của Thư Kỳ lại được khán giả vô cùng yêu thích, khác với đại bộ phận người nổi tiếng, mỹ nhân xứ Trung luôn đề cao nét đẹp chân thật thay vì che giấu khuyết điểm bằng lớp makeup thật dày hay các bộ lọc chỉnh ảnh. Nhiều người thậm chí còn ca ngợi rằng Thư Kỳ dường như đang "già đi theo cách thanh tao" nhất.

Để mặt mộc nhiều nhưng Thư Kỳ vẫn thường xuyên lọt top mỹ nhân đẹp nhất Cbiz nhờ khuôn mặt sở hữu ngũ quan nét căng cùng khí chất sang xịn tự nhiên. Nữ diễn viên được xem là biểu tượng sắc đẹp của nền giải trí Hoa Ngữ. Hiện tại, cô đã hạn chế tham gia hoạt động giải trí và tập trung vào gia đình nhỏ.