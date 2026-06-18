Nhan sắc qua ống kính cam thường của Lưu Diệc Phi từ lâu đã trở thành chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm, so sánh với hình ảnh đã qua chỉnh sửa. Mới đây, tại sự kiện W Movie Tonight , loạt khoảnh khắc nhan sắc thật của minh tinh đình đám cũng nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Nhan sắc thật cùng khí chất sang trọng, thanh tao của mỹ nhân sinh năm 1987 hoàn toàn chinh phục người nhìn mà không cần lớp filter hoàn hảo hay góc máy được sắp đặt. Vẻ đẹp tự nhiên, không phô trương tiếp tục giúp cô xứng danh “thần tiên tỷ tỷ” trong lòng người hâm mộ.

Nhan sắc kiều diễm, mê hoặc người nhìn của Lưu Diệc Phi tại private party của W China. (Nguồn: Weibo)

Lưu Diệc Phi khiến người xem khó rời mặt vẻ đẹp thanh thoát, tự nhiên cùng làn da sáng mịn, căng bóng và gần như không để lộ dấu hiệu tuổi tác. Làn da trong veo, bề mặt mịn màng cùng vẻ ngoài tươi tắn giúp diện mạo của nữ diễn viên thêm phần rạng rỡ. Đường nét gương mặt nhẹ nhàng, sống mũi cao, ánh mắt sâu cùng thần thái điềm đạm càng làm tăng thêm vẻ đẹp sang trọng, thoát tục đặc trưng của minh tinh hàng đầu Cbiz. Mỹ nhân xứ tỷ dân lựa chọn kiểu tóc buộc nửa đầu nữ tính, đánh phồng đỉnh đầu để tôn lên vẻ đẹp phúc hậu, quyền quý.

Trạng thái làn da mướt mịn, rạng rỡ của Lưu Diệc Phi.

Tư thế ngồi thẳng lưng, cổ cao thanh thoát của nữ minh tinh khiến ai nhìn cũng phải mê mẩn. (Ảnh: Weibo)

Netizen cảm thán trước nhan sắc thật của Lưu Diệc Phi bằng 2 từ :"Đẹp quá!".

Lưu Diệc Phi diện mẫu váy ngắn cúp ngực màu xanh ngọc nằm trong BST Xuân/Hè 2026 của thương hiệu Oscar de la Renta. Với chất liệu bắt sáng, họa tiết nổi bật tạo hiệu ứng lấp lánh, kết hợp cùng phom váy ôm nhẹ giúp khoe khéo bờ vai thanh mảnh, đôi chân thon dài cùng vóc dáng thon gọn. Kết hợp cùng giày cao gót ánh bạc và chiếc túi mini họa tiết Capucines Louis Vuitton, tổng thể tạo nên vẻ ngoài vừa yêu kiều vừa trẻ trung. Minh tinh Cbiz hoàn thiện tạo hình với trang sức cao cấp của BVLGARI, tăng thêm vẻ sang trọng, lấp lánh.

Lưu Diệc Phi khoe vóc dáng thon gọn cùng đôi chân nuột nà với mẫu váy ngắn ôm sát.