Cam thường "bóng dầu", môi tều rõ lạ của một Á hậu

Layout makeup từ lâu được xem là yếu tố then chốt quyết định độ long lanh và thần thái trong tạo hình của các mỹ nhân mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Chỉ cần thay đổi cách đánh nền, xử lý khối hay màu mắt, nhan sắc có thể thăng hạng rõ rệt – nhưng ngược lại, cũng rất dễ trở thành “con dao hai lưỡi”. Mới đây, Thảo Nhi Lê chính là mỹ nhân nhận nhiều ý kiến trái chiều khi xuất hiện qua ống kính cam thường với một layout makeup khá lạ. Thay vì vẻ sắc sảo, quyến rũ quen thuộc, gương mặt của nàng Á hậu đơ cứng, thậm chí thần thái lẫn nụ cười mất hẳn sự tự nhiên.

Cam thường gây tranh cãi của Thảo Nhi Lê tại sự kiện mới đây. (Nguồn: thitkho)

Một trong những lý do khiến giao diện Thảo Nhi Lê trông “lạ” tới vậy chính là do đôi môi được đánh tràn viền kết hợp son bóng đậm, khiến khuôn miệng như đang sưng tều lên. Lớp nền cũng được xử lý quá bóng, bắt sáng mạnh dưới ánh đèn, làm gương mặt trở nên nặng nề, kém tự nhiên, thậm chí lộ cảm giác tràn dầu nhiều hơn là căng bóng. Phần má hồng được tán cao lên gò má theo style Âu Mỹ, nhưng khi kết hợp cùng nền bóng và môi tràn viền lại khiến tổng thể gương mặt bị đơ, các đường nét không còn rõ ràng.

Gương mặt bóng dầu, đơ cứng của Thảo Nhi Lê qua ống kính cam thường.

Cộng đồng mạng không khen nổi makeup của Thảo Nhi Lê.

Qua hình ảnh được nàng hậu đăng tải, lớp makeup trông đỡ "xu" hơn. Do đó, nhiều người cũng cho rằng có thể là do ánh sáng.

Người đẹp sinh năm 1994 diện mẫu váy cúp ngực đỏ rực đổ bộ chung kết Miss Cosmo 2025. Cô lựa chọn trang sức lấp lánh nhẹ nhàng để hoàn thiện tạo hình thêm phần sang trọng, nổi bật. (Nguồn: IGNV)