Câm nín trước visual Lọ Lem

Lọ Lem - con gái lớn của MC Quyền Linh từ lâu đã nhận được nhiều sự chú ý nhờ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng thần thái của một "Hoa hậu tương lai". Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười tươi rạng rỡ, cô còn ngày càng khẳng định gu thời trang chỉn chu, lần nào xuất hiện cũng khiến mạng xã hội xôn xao.

Mới đây, Lọ Lem tiếp tục gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh đón thu ở Sài Gòn. Trong khung cảnh mộc mạc của khu chợ hoa, người đẹp 10x khoe nhan sắc trong trẻo cùng phong cách nhẹ nhàng, đơn giản nhưng đầy cuốn hút, nhanh chóng nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Diện váy hồng ngọt ngào và không sến, Lọ Lem chọn thiết kế váy dài không tay, nổi bật với đường xẻ tà tinh tế tôn trọn đôi chân thon dài và vẻ duyên dáng nữ tính. Thiết kế tưởng đơn giản nhưng lại khéo làm bật vẻ đẹp trong trẻo, điệu sang của Lọ Lem, khiến mỗi khung hình đều toát lên sức hút khó rời mắt.

Để hoàn thiện phong cách tiểu thư nhẹ nhàng, Lọ Lem khéo mix match cùng dép đế cao và chiếc túi cói nhỏ xinh. Điểm nhấn tinh tế là bó hoa sen rực rỡ, quá hợp với outfit hường phấn ngọt ngào, giúp Lọ Lem vốn đã xinh nay càng đậm chất nàng thơ giữa phố phường Sài Gòn.

Ngay khi bộ ảnh được đăng tải, dân tình đã không tiếc lời khen ngợi nhan sắc và phong cách xinh sang, tinh tế của Lọ Lem. Nhiều chị em còn rần rần xin info chiếc váy mà cô nàng chưng diện. Thiết kế váy dài, chất trơn cùng gam hồng ngọt ngào hoàn toàn không phải kiểu dáng khó tìm mua, ngược lại còn rất đa dạng trên thị trường. Chỉ cần lướt một vòng trên các sàn TMĐT, chị em sẽ dễ dàng bắt gặp nhiều phiên bản tương tự với kiểu dáng đơn giản, tôn dáng và dễ mặc.

