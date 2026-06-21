Cam cận bóc trần điểm chưa hoàn hảo của mỹ nhân mặt kim cương
Dù lộ khuyết điểm, visual của mỹ nhân này vẫn khó để mà chê.
Go Youn Jung từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu visual nổi bật nhất màn ảnh Hàn, thậm chí còn được ví như người đẹp có "gương mặt kim cương" nhờ đường nét hoàn hảo ở mọi góc nhìn. Không chỉ gây ấn tượng qua những khung hình được trau chuốt trên phim ảnh, nữ diễn viên sinh năm 1996 còn nhiều lần chứng minh đẳng cấp "thiên tài gương mặt" trong các khoảnh khắc đời thường chụp vội, cam thường chân thực.
Mới đây, loạt ảnh cận mặt do truyền thông Hàn ghi lại của mỹ nhân sinh năm 1996 tiếp tục trở thành đề tài bàn tán trên MXH khi zoom sát từng chi tiết trên làn da, chi tiết trên khuôn mặt. Dù vậy, minh tinh xứ Hàn vẫn ghi điểm với trạng thái làn da ổn cùng tỷ lệ gương mặt đẹp khiến người nhìn không khỏi tấm tắc.
Nhan sắc chân thực đến từng lỗ chân lông của Go Youn Jung. (Nguồn: Instagram)
Khác với những khoảnh khắc được chỉnh sửa kỹ lưỡng trên màn ảnh hay tạp chí, hình ảnh zoom cận lần này cho thấy làn da của Go Youn Jung vẫn có những khuyết điểm rất tự nhiên, lớp nền không hoàn toàn mịn lì mà vẫn giữ lại chút texture chân thật của làn da. Tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng đến nét đẹp đặc trưng của minh tinh xứ Hàn. Đôi mắt to trong trẻo, sống mũi thanh tú cùng đôi môi căng mọng tạo nên tổng thể gương mặt cân đối, mềm mại. Làn da trắng, rạng rỡ càng giúp nữ diễn viên ghi điểm trước ống kính. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đường nét của mỹ nhân sinh năm 1996 đẹp đến độ những khuyết điểm làn da như mụn hay vết thâm trên gương mặt cô đều không đủ sức ảnh hưởng.
Xứng danh mỹ nhân sở hữu "gương mặt kim cương" của màn ảnh Hàn, Go Youn Jung từng nhiều lần khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ với những khoảnh khắc đời thường được chụp vội bằng camera thường. Không cần góc máy cầu kỳ hay lớp filter chỉnh sửa, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ đường nét gương mặt hài hòa, thanh tú đến mức khó tìm ra điểm trừ. Từ đôi mắt to trong veo, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt nhỏ gọn cho đến đường viền hàm sắc nét, tất cả tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa ngọt ngào.
Chính những bức ảnh "team qua đường" hay khoảnh khắc hậu trường ngẫu nhiên lại càng giúp Go Youn Jung khẳng định vị thế nhan sắc, trở thành hình mẫu thẩm mỹ tại Hàn Quốc.