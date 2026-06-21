Cam cận bóc trần điểm chưa hoàn hảo của mỹ nhân mặt kim cương

Go Youn Jung từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu visual nổi bật nhất màn ảnh Hàn, thậm chí còn được ví như người đẹp có "gương mặt kim cương" nhờ đường nét hoàn hảo ở mọi góc nhìn. Không chỉ gây ấn tượng qua những khung hình được trau chuốt trên phim ảnh, nữ diễn viên sinh năm 1996 còn nhiều lần chứng minh đẳng cấp "thiên tài gương mặt" trong các khoảnh khắc đời thường chụp vội, cam thường chân thực.

Mới đây, loạt ảnh cận mặt do truyền thông Hàn ghi lại của mỹ nhân sinh năm 1996 tiếp tục trở thành đề tài bàn tán trên MXH khi zoom sát từng chi tiết trên làn da, chi tiết trên khuôn mặt. Dù vậy, minh tinh xứ Hàn vẫn ghi điểm với trạng thái làn da ổn cùng tỷ lệ gương mặt đẹp khiến người nhìn không khỏi tấm tắc.

Nhan sắc chân thực đến từng lỗ chân lông của Go Youn Jung. (Nguồn: Instagram)

Khác với những khoảnh khắc được chỉnh sửa kỹ lưỡng trên màn ảnh hay tạp chí, hình ảnh zoom cận lần này cho thấy làn da của Go Youn Jung vẫn có những khuyết điểm rất tự nhiên, lớp nền không hoàn toàn mịn lì mà vẫn giữ lại chút texture chân thật của làn da. Tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng đến nét đẹp đặc trưng của minh tinh xứ Hàn. Đôi mắt to trong trẻo, sống mũi thanh tú cùng đôi môi căng mọng tạo nên tổng thể gương mặt cân đối, mềm mại. Làn da trắng, rạng rỡ càng giúp nữ diễn viên ghi điểm trước ống kính. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đường nét của mỹ nhân sinh năm 1996 đẹp đến độ những khuyết điểm làn da như mụn hay vết thâm trên gương mặt cô đều không đủ sức ảnh hưởng.

Làn da của Go Youn Jung có những khuyết điểm như mụn, vết thâm cùng lớp nền kém mướt mịn.

Dù vậy, tổng thể gương mặt của nữ diễn viên vẫn xứng danh "tỷ lệ kim cương". (Ảnh: Instagram)

Để lộ khuyết điểm làn da nhưng visual của Go Youn Jung vẫn ghi điểm với cộng đồng mạng. Không những thế, nhiều netizen còn cho rằng làn da của nữ diễn viên trông rất "thật".