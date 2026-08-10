Cách uống nước hay giúp người đẹp 5x trẻ như mới ngoài 30

Nữ diễn viên Oh Na Ra mới đây đã chia sẻ loạt ảnh đời thường trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Trong ảnh, cô xuất hiện tại một nhà hàng với phong cách giản dị, đang thong thả rót đồ uống vào cốc. Dù không trang điểm cầu kỳ hay diện trang phục nổi bật, nhan sắc trẻ trung của nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi khó tin cô đã bước sang tuổi 52.

Ra mắt từ năm 1997 với vở nhạc kịch Simcheong, Oh Na Ra sau đó ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim đình đám như SKY Castle, The Judge from Hell hay The Nice Guy. Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, cô còn thường xuyên được nhắc đến như một trong những mỹ nhân "lão hóa ngược" của màn ảnh Hàn.

Vẻ đẹp khiến nhiều người khó tin Oh Nara đã ở tuổi 52.

Bí quyết đầu tiên: hạn chế chất hoạt động bề mặt khi rửa mặt

Trong một chương trình trước đây, Oh Na Ra tiết lộ cô rất chăm đi chăm sóc da chuyên sâu nhưng đồng thời đặc biệt chú ý đến việc hạn chế các sản phẩm chứa chất hoạt động bề mặt mạnh khi rửa mặt.

Nhiều loại sữa rửa mặt và dầu gội phổ thông chứa các chất như sodium lauryl sulfate (SLS) để tăng khả năng làm sạch dầu thừa và bụi bẩn. Tuy nhiên, nếu dùng quá thường xuyên hoặc với làn da nhạy cảm, chúng có thể làm mất lớp dầu tự nhiên, khiến da khô căng và suy yếu hàng rào bảo vệ da.

Theo các chuyên gia da liễu, làn da mất nước kéo dài sẽ dễ xuất hiện nếp nhăn hơn và giảm độ đàn hồi. Vì vậy, việc lựa chọn sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, ít gây khô da được xem là bước nền quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh và trẻ lâu.

Thói quen uống nước tưởng nhỏ nhưng có lợi cho vùng rãnh cười

Một chi tiết khác gây chú ý trong loạt ảnh là Oh Na Ra uống nước bằng cốc thay vì dùng ống hút. Theo các chuyên gia, việc thường xuyên chu môi mạnh khi hút nước có thể khiến vùng quanh miệng hoạt động lặp đi lặp lại, từ đó làm rãnh mũi má (rãnh cười) hiện rõ hơn theo thời gian.

Dĩ nhiên, rãnh cười là dấu hiệu lão hóa tự nhiên không thể tránh khỏi hoàn toàn, nhưng những thói quen nhỏ như hạn chế dùng ống hút hoặc rót đồ uống ra cốc có thể giúp giảm bớt sự co kéo liên tục của cơ quanh miệng.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng duy trì thói quen uống đủ nước và dưỡng ẩm thường xuyên để da không bị khô – yếu tố khiến các nếp gấp trên khuôn mặt dễ lộ rõ hơn.

Dưỡng ẩm và hạn chế rượu bia

Các chuyên gia cho rằng làn da trẻ lâu phụ thuộc nhiều vào độ ẩm. Khi da đủ nước, bề mặt sẽ căng mịn và phản chiếu ánh sáng tốt hơn. Ngược lại, rượu bia có thể làm cơ thể mất nước và khiến da xỉn màu, khô ráp. Nếu phải dùng đồ uống có cồn, nên kết hợp thêm trái cây và rau xanh để bổ sung nước và chất chống oxy hóa.

Thư giãn cơ mặt để giữ vẻ tươi tắn

Oh Na Ra còn chú trọng việc thư giãn cơ mặt. Một số động tác đơn giản như phồng má giữ trong 10–15 giây hoặc phát âm lớn "A-E-I-O-U" giúp các nhóm cơ mặt được vận động đều hơn, tăng tuần hoàn máu và giảm cảm giác căng cứng.

Dù những bài tập này không thể thay thế các phương pháp trẻ hóa chuyên sâu, chúng vẫn là cách đơn giản để gương mặt trông thư thái và tươi tắn hơn mỗi ngày.

Có thể thấy, bí quyết trẻ lâu của Oh Na Ra không nằm ở một phương pháp "thần kỳ" mà là sự kết hợp của nhiều thói quen nhỏ: làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm đều đặn, uống nước đúng cách và chăm sóc cơ mặt thường xuyên. Chính sự kiên trì ấy đã giúp nữ diễn viên giữ được vẻ ngoài rạng rỡ đáng ngưỡng mộ ở tuổi ngoài 50.

Ảnh: IGNV.