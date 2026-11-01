Cách Kim Yoo Jung đánh bay 8kg, biến mặt bánh bao thành V-line thần thánh

Gia nhập làng giải trí từ năm 4 tuổi với vai trò diễn viên nhí, Kim Yoo Jung ở tuổi 27 đã có hơn 20 năm kinh nghiệm diễn xuất. Những năm gần đây, cô tích cực bứt phá khỏi cái mác "em gái quốc dân". Sau màn lột xác ấn tượng với hình tượng nữ phản diện sắc sảo trong Dear X, cô tiếp tục gây sốt trong bộ phim mới 100 Days of Lies khi hóa thân thành nữ siêu trộm kiêm thiên tài ngôn ngữ.

Lấy bối cảnh thời Kyongsong dưới thời kỳ Nhật thuộc, Kim Yoo Jung vào vai Lee Ga Gyeong. – một siêu trộm thông thạo 3 ngôn ngữ. Để kiếm tiền sang Mỹ, cô nhận nhiệm vụ nằm vùng đầy nguy hiểm trong vai trò phiên dịch viên tại Phủ Tổng đốc Triều Tiên. Vào vai một nữ công sở thời bấy giờ, mỹ nhân sinh năm 1999 khoác lên mình nhiều bộ vest cổ điển ôm sát, khoe trọn vóc dáng chuẩn chỉnh cùng vòng eo con kiến vạn người mê.

Thế nhưng, Kim Yoo Jung từng tiết lộ bản thân không hề sở hữu cơ địa bẩm sinh đã thon gọn, thậm chí cả gia đình cô đều mang gene ăn khỏe. Nhờ sự tự giác nghiêm ngặt trong ăn uống và luyện tập suốt nhiều năm, cô đã thành công trút bỏ 8kg mỡ thừa, biến gương mặt tròn trịa phúng phính ngày nào thành cằm V-line thanh thoát.

Kiên trì tập Yoga suốt 10 năm để định hình vóc dáng

Công thần hàng đầu giúp Kim Yoo Jung kiểm soát cân nặng chính là bộ môn Yoga. Bắt đầu rèn luyện từ khi còn nhỏ, nữ diễn viên đã gắn bó với Yoga hơn một thập kỷ. Không chỉ chinh phục được những động tác kỹ thuật cao, bộ môn này còn giúp cô sở hữu body vừa dẻo dai vừa săn chắc.

Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì lịch tập PT 1-kèm-1 cùng Pilates định kỳ. Việc tăng cường các bài tập cho cơ lõi và giãn cơ không chỉ hỗ trợ chỉnh sửa tư thế, giúp các đường nét cơ thể mềm mại hơn mà còn duy trì năng lượng dồi dào suốt cả ngày dài.

Đi bộ ngoài trời 1 tiếng mỗi buổi sáng

Bên cạnh các bài tập giãn cơ và kháng lực, Kim Yoo Jung rất chuộng việc tận dụng thời gian rảnh cho các bài tập cardio cường độ thấp. Thói quen cố định của cô là đi bộ ngoài trời 1 tiếng vào mỗi buổi sáng. Việc vận động nhẹ nhàng đầu ngày giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất của cơ thể, đồng thời hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa cực kỳ hiệu quả khi bụng còn đang rỗng.

Bổ sung thực phẩm chức năng duy trì thần thái rạng rỡ

Kim Yoo Jung luôn đặt tiêu chí "giảm cân khỏe mạnh" lên hàng đầu vì cô quan niệm cơ thể có thực sự khỏe mạnh thì mới có thể tận hưởng cuộc sống. Do đó, dù siết cân nghiêm ngặt đến đâu, cô vẫn chú trọng cân bằng dinh dưỡng. Nữ diễn viên thường xuyên bổ sung đa dạng các loại vitamin và thực phẩm chức năng tùy theo tình trạng sức khỏe, tránh gặp phải sự cố da sạm x xỉn hay suy giảm miễn dịch do kiêng khem.

Nạp protein phục hồi cơ sau khi tập luyện

Chế độ ăn sau khi tập chính là chìa khóa quyết định vóc dáng. Sau mỗi buổi tập, Kim Yoo Jung đều ưu tiên các thực phẩm giàu protein để hỗ trợ phục hồi cơ bắp. Cô từng chia sẻ công thức "sinh tố ức gà" tự làm để thay thế cho một bữa ăn trong ngày.

Khi muốn đổi vị, cô chọn món cơm trộn hải sản Poke Bowl. Các loại hải sản như mực và bạch chuộc chứa lượng chất béo cực thấp nhưng lại giàu protein và taurine, giúp giảm mỏi cơ sau tập và thúc đẩy trao đổi chất. Kết hợp cùng rong biển, rau xanh và trứng luộc, món ăn này vừa cung cấp đủ vi chất, vừa tạo cảm cảm giác no lâu, tránh thèm ăn bộc phát.

Siết cân mùa quay phim bằng bí đỏ hấp và snack cá tuyết

Mỗi khi bước vào giai đoạn bấm máy, Kim Yoo Jung sẽ áp dụng chế độ ép cân nghiêm ngặt. Cô thay thế hoàn toàn tinh bột tinh chế bằng các loại tinh bột phức hợp như bí đỏ hấp, khoai lang, ăn kèm salad hoặc bắp cải. Bí đỏ hấp chứa lượng calo cực thấp, chỉ số GI thấp, giàu xơ và kali giúp đào thải natri dư thừa, giảm tích nước và chống sưng mặt hiệu quả.

Đặc biệt, nếu thèm ngọt hay muốn ăn vặt lúc quay phim, nữ diễn viên sẽ cho khô cá tuyết giàu protein vào lò nướng đến khi giòn rụm như bánh quy. Cách này vừa giải tỏa cảm giác thèm ăn, thỏa mãn vị giác lại hoàn toàn không tích tụ mỡ thừa cho cơ thể.

Theo TVBS