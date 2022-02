Cách để trẻ đến trường an toàn trong mùa dịch mẹ nên biết

Sau thời gian dài tạm ngưng đến lớp, từ tháng hai, khối mầm non và tiểu học ở nhiều nơi đã bắt đầu quay lại trường học. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh có vẻ vẫn chưa giảm bớt, cộng với nhóm trẻ nhỏ chưa có vaccine nên nhiều bậc cha mẹ vẫn còn rất lo lắng cho việc phòng ngừa lây bệnh trong thời gian con ở trường.



Bảo vệ bé trước nguồn lây bệnh từ bên ngoài

Giữ gìn vệ sinh trường học, lớp học và vệ sinh cá nhân là điều kiện rất quan trọng để giúp phòng ngừa dịch bệnh. Việc áp dụng nghiêm các hướng dẫn 5K của Bộ Y tế cũng giúp trẻ an toàn trong mùa dịch.

Mỗi bé nên chuẩn bị khẩu trang có kích thước và chất liệu phù hợp, không gây khó chịu để con có thể đeo trong suốt giờ học ở trường. Các hoạt động như học tập, ăn nghỉ trưa tại trường, đều cần được bố trí hợp lý, đảm bảo giãn cách phù hợp. Phụ huynh nên chuẩn bị sẵn bình nước uống, khăn tay riêng, dụng cụ học tập riêng cho bé... Gia đình lưu ý thường xuyên quan sát các triệu chứng của trẻ để có thể phát hiện sớm nếu bé mắc bệnh và có hướng chăm sóc kịp thời.

Tăng cường miễn dịch bảo vệ trẻ từ bên trong

Không chỉ dạy trẻ thói quen theo hướng dẫn phòng dịch, để con có một sức đề kháng tốt, phụ huynh cần chú ý đến việc chăm sóc dinh dưỡng cho bé. Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, đa dạng kết hợp với bổ sung dưỡng chất cho hệ miễn dịch khỏe mạnh là một trong những biện pháp được khuyến cáo giúp phòng chống COVID-19 cũng như các bệnh lây nhiễm khác tốt hơn.

Cụ thể, hệ miễn dịch bao gồm các kháng thể miễn dịch chính là hàng rào bảo vệ cơ thể trẻ để chống lại sự xâm nhập của các yếu tố gây bệnh như vi khuẩn, virus. Tuy nhiên, hệ miễn dịch của trẻ nhỏ thường chưa hoàn thiện, lượng kháng thể thường ít hơn nhiều so với người lớn, tạo ra một "khoảng trống miễn dịch" khiến trẻ nhỏ luôn dễ mắc bệnh hơn. Trong 5 loại kháng thể của hệ miễn dịch, kháng thể mạnh nhất, chiếm tới 75% tổng lượng kháng thể trong huyết thanh chính là Kháng thể IgG. Kháng thể này cũng là yếu tố có vai trò mạnh nhất tạo ra hàng rào bảo vệ ngăn chặn virus xâm nhập và giúp cơ thể tiêu diệt virus để mau khỏi bệnh.

Và cũng theo một số nghiên cứu về dinh dưỡng miễn dịch, một trong những biện pháp để tăng cường miễn dịch an toàn cho trẻ, giúp "lấp đầy khoảng trống miễn dịch" một cách tự nhiên nhất chính là bổ sung Kháng thể IgG tự nhiên từ sữa non bò, đặc biệt là sữa bò non được lấy trong 24h đầu tiên với hàm lượng kháng thể IgG cao.

Giải pháp tăng cường miễn dịch bảo vệ con khỏe mạnh đến trường

Củng cố hệ miễn dịch, tăng cường sức khoẻ từ bên trong chính là cách bảo vệ bé tốt nhất, đặc biệt trong giai đoạn khoảng trống miễn dịch. Khi bổ sung kháng thể IgG bằng đường uống, chúng sẽ bám dính trên niêm mạc đường hô hấp, tiêu hóa, đặc biệt là hầu họng giúp phát hiện và tiêu diệt Virus, vi khuẩn ngay khi chúng xâm nhập. Đây là những người "gác cửa" đắc lực cho chốt chặn quan trọng này với cơ thể.

Tại Việt Nam, VitaDairy là đơn vị tiên phong nhập khẩu độc quyền Sữa non ColosIgG 24h từ Mỹ và ứng dụng vào bộ sản phẩm ColosBaby (Colosbaby Gold 2+; Colosbaby IQ 2+; Colosbaby Bio 2+) để trẻ có thể được bổ sung Kháng thể IgG từ những bữa sữa dinh dưỡng hàng ngày.

Sữa non ColosIgG 24h là sữa non thu trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi sinh, từ các trang trại hạng A tại Mỹ với hàm lượng kháng thể IgG cao. Tỷ lệ sữa non bổ sung trong sản phẩm ColosBaby cao vượt trội giúp bé được bổ sung hàm lượng kháng thể IgG lên đến 1000mg mỗi ngày, đem lại hiệu quả tăng miễn dịch vượt trội và bền vững.

Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng thực hiện bởi Viện Dinh Dưỡng quốc gia, sử dụng ColosBaby Gold giúp giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp (biểu hiện ho, sốt, viêm họng, sổ mũi), tăng cường miễn dịch tiêu hoá (ít mắc tiêu chảy hơn) sau 3 tháng, và tăng cân, tăng chiều cao tốt sau 4 tuần.

Bên cạnh đó, ColosBaby đã được chứng nhận là thương hiệu số 1 sản phẩm dinh dưỡng bổ sung sữa non giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ được mẹ tin dùng trên các trang mạng xã hội Việt Nam năm 2021 (Theo Buzzmetrics).

Khi bé đến trường cha mẹ có thể lựa chọn sữa dinh dưỡng pha sẵn ColosBaby IQ Gold, ColosBaby Gold dạng hộp tiện lợi để an tâm không làm gián đoạn dinh dưỡng miễn dịch của bé mỗi ngày.

Với những lợi ích vượt trội, bộ sản phẩm ColosBaby là giải pháp được nhiều phụ huynh chọn lựa giúp trẻ có nền tảng miễn dịch khỏe, giảm bệnh vặt, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

