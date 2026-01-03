Cách dạy con gây tranh cãi của Lê Dương Bảo Lâm, sự thật phía sau là gì?

Trong khi nhiều nghệ sĩ chọn cách giữ kín bưng con thì Lê Dương Bảo Lâm thoải mái chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội, thậm chí còn lập kênh riêng để đăng tải những khoảnh khắc đời thường của nhóc tỳ gần như mỗi ngày. Sự gần gũi, mộc mạc và không khí gia đình rộn ràng giúp nam diễn viên nhận được nhiều lời khen vì hình ảnh "ông bố quốc dân" vui tính, thương con. Tuy nhiên, việc để các con xuất hiện dày đặc trước ống kính cũng nhiều lần kéo theo những ý kiến trái chiều.

Mới đây nhất, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận sau một đoạn clip ghi lại tình huống con trai út có hành động ăn hiếp chị gái là bé Bảo Nhi. Trong clip, bé Bảo Nhi bị em cắn đến tím tai, khóc nức nở. Netizen tranh cãi vì Quỳnh Quỳnh có phản ứng là dặn dò bé lớn phải nhường nhịn em vì em còn nhỏ. Khoảnh khắc Bảo Nhi nín khóc, biểu cảm được cho là uất ức nhanh chóng bị netizen "soi" kỹ, từ đó làm dấy lên tranh cãi. Không ít ý kiến cho rằng cách xử lý này thể hiện sự thiên vị, dễ khiến bé lớn chịu thiệt thòi về mặt cảm xúc.

Bé Bảo Nhi bị em trai tranh đồ chơi, cắn đến tím tai (ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, khi xem đầy đủ đoạn video, nhiều người nhận ra câu chuyện không đơn giản như những gì bị cắt ghép lan truyền. Trong clip gốc, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đã răn đe con trai út vì hành động ăn hiếp chị, đồng thời yêu cầu bé phải xin lỗi Bảo Nhi vì đã làm chị đau. Sau đó, cả hai mới nhẹ nhàng dặn dò Bảo Nhi rằng nếu sau này có chuyện gì xảy ra, con cần nói thẳng với ba mẹ, không nên giữ trong lòng. Người mẹ cũng giải thích mong con gái tha lỗi cho em vì em còn nhỏ, chứ không hề có ý thiên vị giữa các con.

Netizen cho rằng vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm thiên vị nhưng thực tế cả hai đã rất nghiêm khắc, yêu cầu con trai xin lỗi chị trong clip trước đó (ảnh: FBNV)

Những khán giả theo dõi gia đình Lê Dương Bảo Lâm từ lâu cũng cho biết bé Bảo Nhi vốn được nhận xét là ngoan, hiền và rất thương em, thường xuyên chủ động nhường nhịn trong sinh hoạt hằng ngày. Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ rằng dù yêu thương các con như nhau, nhưng anh dành cho Bảo Nhi một tình cảm đặc biệt bởi bé sinh ra vào giai đoạn gia đình còn nhiều khó khăn, phải chịu không ít thiệt thòi so với các em sau này.

Từ câu chuyện lần này, tranh cãi xoay quanh cách dạy con của Lê Dương Bảo Lâm một lần nữa cho thấy ranh giới mong manh giữa chia sẻ đời sống gia đình và sự soi xét từ công chúng. Khi các khoảnh khắc riêng tư của trẻ được đưa lên mạng xã hội, chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể trở thành chủ đề tranh luận lớn, vượt xa ý định ban đầu của người trong cuộc.