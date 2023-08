Cách chọn dầu gội để phục hồi mái tóc khô xơ, gãy rụng

Nguyên nhân khiến tóc khô xơ, gãy rụng chính là tóc và da đầu thiếu chất, mái tóc bị lão hóa hư tổn do chưa bảo vệ đúng cách.

Thông tin nhân vật: Mai Anh (33 tuổi) Chất tóc: Tóc bông tự nhiên, tóc khô dễ gãy rụng. Tóc đen tự nhiên không tạo kiểu, không nhuộm.

Mái tóc của Mai Anh thường xuyên trong tình trạng bông xù, khô xơ. Mái tóc thiếu độ bóng mượt mềm mại.

Theo The National Center for Complementary and Integrative Health, khi mái tóc gặp vấn đề khô xơ gãy rụng là lúc mái tóc đang thiếu hụt dưỡng chất. Nguyên nhân chính đến từ bước chăm sóc cũng như chế độ ăn uống dinh dưỡng hàng ngày.

Những thành phần, vitamin, khoáng chất giảm gãy rụng, kích thích tóc mọc chắc khỏe mềm mại

* Omega 3: Cung cấp protein và chất dinh dưỡng cần thiết cho nang lông, nang tóc và da đầu, ngăn ngừa tình trạng viêm nang lông, một yếu tố góp phần trực tiếp vào sự rụng tóc. Bổ sung omega 3 là bạn đang cung cấp các yếu tố dinh dưỡng thiết yếu cho da đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn.

* Argan: Dưỡng ẩm chuyên sâu, đảm bảo độ ẩm cho da đầu và nang tóc, giúp hạn chế tình trạng khô xơ, chẻ ngọn. Dưỡng chất tocopherol - một hợp chất vitamin E trong argan giúp tăng khả năng tái tạo các nang tóc bị hư tổn, tái tạo các chất sừng keratin phục hồi hư tổn trên tóc và da đầu.

* Vitamin E: Ngăn ngừa các yếu tố gây khô và xơ tóc, dưỡng tóc từ sâu bên trong, phục hồi các hư tổn cho tóc, da đầu và giảm thiểu tình trạng chẻ ngọn. Từ đó, mang đến một mái tóc bóng mượt, suôn mềm.

Việc chăm sóc tóc cũng cần được thực hiện cẩn thận không thua gì skin care hàng ngày. Vậy nên, gội đầu làm sạch tóc và da đầu cũng là bước cơ bản đầu tiên mà chị em cần lưu ý để cải thiện tình trạng khô xơ của mái tóc.

Lựa chọn dòng dầu gội - xả có chứa các thành phần dưỡng chất bảo vệ, phục hồi mái tóc hư tổn

Trước khi tìm hiểu những sản phẩm dưỡng tóc cho mình, tôi quyết định thay đổi dòng dầu gội và xả để phục hồi và cải thiện mái tóc khô xơ của mình. Tôi ưu tiên những dòng sản phẩm có chứa omega, argan, vitamin E... những thành phần dưỡng ẩm, nuôi dưỡng và bảo vệ từng nang tóc và da đầu.

Cặp dầu gội - xả Sophia Professional Omega & Argan Oil (giá khoảng 300k/ cặp, 500ml/ lọ).

* Thành phần và công dụng:

- Cặp gội Omega & Argan Sophia chứa tinh dầu castor, vitamin E và tinh dầu argan giúp giảm tóc gãy rụng và tạo động bồng cho mái tóc.

- Tinh dầu argan cải thiện lưu thông máu đến nang tóc, kích thích mọc tóc nhanh hơn và làm dịu da đầu. Dầu gội rất hợp cho mái tóc hư tổn, khô xơ, tóc nhuộm, uốn duỗi và dùng sản phẩm tạo kiểu.

- Vitamin E và khoáng chất chống oxy hóa giúp tóc phục hồi hư tổn, bảo vệ mái tóc, giúp tóc vào nếp bóng mượt, mềm mại hơn.

- Dầu xả Omega & Argan Sophia chứa tinh chất dầu argan, omega và vitamin E dưỡng ẩm, phục hồi cấu trúc tóc, lấy lại sự mềm mượt tự nhiên cho tóc.

* Cảm nhận khi dùng:

Chất tóc của tôi vốn bông xù và khá khô nên tôi cần một loại dầu gội - xả dưỡng ẩm cho mái tóc và da đầu. Sau vài lần gội và xả với Omega & Argan Sophia, tôi cảm thấy mái tóc có sự thay đổi rất rõ. Chất tóc tuy vẫn bông, xoăn tự nhiên nhưng sợi tóc bóng mượt và mềm mại hơn nhiều. Bạn nào tóc thẳng mà bị ẹp xuống sẽ cảm thấy tóc bồng bềnh, dày dặn hơn.

Cảm giác mái tóc và da đầu được dưỡng ẩm nên phần ngọn tóc cũng mềm mại, không bị xơ cứng. Mái tóc có mùi thơm rất dễ chịu, thư thái giống như mùi dừa vậy, mùi thơm còn lưu trên tóc sang ngày hôm sau.

Tôi vốn không tự tin với mái tóc bông tự nhiên nên rất hạn chế để tóc xõa, tôi thường buộc và búi gọn lại để không lộ nhược điểm này của mình. Sau vài lần dùng gặp dầu gội - xả Omega & Argan Sophia, tóc mềm mượt hơn nên tôi cũng chăm để tóc xõa tự nhiên hơn. Mỗi khi búi hay kẹp càng cua, tóc cũng lên sóng mềm mại chứ không có cảm giác khô xơ như trước.

Nguồn: NVCC