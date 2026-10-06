Cách ăn mặc của Triệu Lộ Tư trong đám cưới người thân gây chú ý

Kỳ nghỉ lễ vừa qua ở Trung Quốc, Triệu Lộ Tư thu hút sự chú ý của công chúng khi xuất hiện tại tiệc cưới ngoài trời diễn ra ở Thành Đô. Nữ diễn viên xuất hiện với tư cách đặc biệt là em họ cô dâu và cũng là đồng nghiệp của chú rể, kiêm luôn vai trò bà mối và người chứng hôn cho cặp đôi. Trong không khí ấm cúng của gia đình, nữ diễn viên thoải mái bước lên sân khấu gửi lời chúc mừng, hào hứng tham gia màn tung hoa cưới và liên tục nở nụ cười rạng rỡ.

Triệu Lộ Tư xuất hiện rạng rỡ tại tiệc cưới ngoài trời của chị họ ở Thành Đô với phong cách trang nhã, giản dị

Nữ diễn viên xúc động trên sân khấu khi đảm nhận vai trò "bà mối" kiêm người chứng hôn cho cặp đôi.

Khi những bức ảnh chụp vội bằng camera thường tại buổi tiệc được chia sẻ trên mạng xã hội, phong cách ăn mặc của Triệu Lộ Tư cũng trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Bỏ qua những bộ đầm dạ hội lộng lẫy cùng lớp trang điểm sắc sảo của một ngôi sao, diện mạo đời thường của Triệu Lộ Tư được đánh giá là học hỏi cách các sao Hàn ăn mặc tiết chế khi dự đám cưới để tôn lên hai nhân vật chính. Đúng như lời nhận xét từ cộng đồng mạng: Cô ấy trông thật sành điệu ngay cả khi chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần jeans.

Triệu Lộ Tư nhã nhặn bên cô dâu, khéo léo tiết chế trang phục để nhường trọn hào quang cho nhân vật chính.

Dù mang đến cảm giác phóng khoáng và thoải mái, tổng thể outfit trị giá khoảng 165 triệu đồng của Triệu Lộ Tư thực là sự kết hợp khéo léo giữa các thương hiệu thời trang cao cấp và item ứng dụng thời thượng. Điểm nhấn trung tâm của bộ trang phục nằm ở chiếc áo sơ mi trắng phom lửng giả hai lớp cá tính của Alexander Wang, có giá khoảng 12 triệu đồng. Nữ diễn viên phối thiết kế này cùng mẫu quần jeans cạp cao ống rộng dáng đứng giúp tôn chiều dài đôi chân của thương hiệu JORYA trị giá 7,8 triệu đồng, tạo nên tỉ lệ cơ thể cân đối và hiện đại.

Sự đắt giá của tổng thể được nâng tầm nhờ chiếc túi xách Hermès In-The-Loop màu trắng kem nhỏ gọn giá gần 135 triệu đồng được cô đeo chéo ngang hông một cách ngẫu hứng. Để hoàn thiện vẻ ngoài mang hơi thở thời trang đường phố, Triệu Lộ Tư chọn thêm chiếc kính mát dáng mắt mèo Gentle Monster mã #Duns 01 có giá 7,7 triệu đồng.

Toàn bộ dàn item đắt đỏ được sắp xếp vô cùng khéo léo, dát đồ hiệu tinh tế mà không tạo cảm giác phô trương hay cố tình gây chú ý. Chiếc túi xách xa xỉ nằm gọn gàng bên hông, bảng màu trang phục trung tính dịu mắt hoàn toàn nhường spotlight tiệc cưới cho cô dâu.

Mẫu túi Hermès In-The-Loop màu trắng kem trở thành điểm nhấn sang trọng trên tổng thể trang phục tối giản.

Thiết kế sơ mi Alexander Wang kết hợp cùng kính mát Gentle Monster mang lại vẻ ngoài hiện đại, phóng khoáng.

Suốt thời gian diễn ra hôn lễ, Triệu Lộ Tư ghi điểm nhờ sự chu đáo và tinh tế. Cô nhiệt tình giúp người thân xếp lại đồ cưới, dọn dẹp các món quà nhỏ và tỉ mỉ cân chỉnh từng cành hoa trang trí trên bàn tiệc. Trước ống kính từ họ hàng và khách mời xung quanh, nữ diễn viên giữ thái độ thân thiện, thoải mái tương tác mà không hề lộ vẻ gượng gạo.

Lựa chọn trang phục lần này còn đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt trong tư duy thẩm mỹ của Triệu Lộ Tư. Nếu như trước đây, hình ảnh của cô thường gắn liền với những tạo hình ngọt ngào, nhiều chi tiết nơ hay sắc hồng, thì hiện tại, nữ diễn viên bắt đầu ưu ái những đường cắt may gọn gàng, bảng màu trung tính cùng sự phóng khoáng cá nhân.

Mái tóc buộc thấp tự nhiên cùng những món trang sức nhỏ nhắn đã khắc họa trọn vẹn hình ảnh một ngôi sao biết cách gạt bỏ ánh hào quang để trở về làm một người em, người cháu đúng nghĩa trong ngày vui gia đình.

Khoảnh khắc đời thường gần gũi của Triệu Lộ Tư khi nhiệt tình hỗ trợ gia đình chuẩn bị công việc tại buổi lễ.

Khác với vẻ đài các, góc cạnh dưới ánh đèn sự kiện, lớp trang điểm mỏng nhẹ tại đám cưới giúp tôn lên nét mặt tự nhiên, dịu dàng của Triệu Lộ Tư. Bất chấp những thảo luận về góc mặt có phần tròn trịa hay ít sắc nét hơn khi lên hình, thần thái rạng rỡ cùng làn da căng tràn sức sống của cô vẫn nhận được nhiều lời khen. Vẻ đẹp cuốn hút ở thời điểm hiện tại của Triệu Lộ Tư được đánh giá là không còn phụ thuộc vào những layout nức tiếng cô từng gây sốt, mà đến từ sự bình thản cùng tinh thần tích cực bên trong.

Nguồn năng lượng ấy là thành quả của cả một quá trình dũng cảm tự chữa lành. Nhìn lại giai đoạn trước, Triệu Lộ Tư từng rơi vào trạng thái kiệt sức nghiêm trọng khi phải gồng gánh lịch trình dày đặc từ phim trường, sự kiện đến truyền thông để duy trì vị thế top đầu lứa tiểu hoa 95. Những biến cố dồn dập vào cuối năm 2024 với tranh chấp hợp đồng kéo dài cùng áp lực dư luận từng áp đảo tinh thần, buộc nữ diễn viên phải đưa ra quyết định tạm dừng toàn bộ công việc để điều trị và khôi phục sức khỏe.

Lớp trang điểm mỏng nhẹ tôn lên nét đẹp tự nhiên cùng thần thái tự tin, tràn đầy năng lượng tích cực.

Sau khi giải quyết êm đẹp các vấn đề pháp lý để rời khỏi môi trường cũ, Triệu Lộ Tư chủ động thành lập phòng làm việc cá nhân, giành lại trọn vẹn quyền tự chủ cho sự nghiệp lẫn cuộc sống. Việc chủ động điều chỉnh lại nhịp sống, dành thời gian chăm sóc bản thân và ở bên gia đình thay vì giam mình trên phim trường quanh năm đã giúp cô tìm lại sự cân bằng. Lựa chọn xuất hiện giản dị tại tiệc cưới người thân chính là nét chấm phá đẹp đẽ, khẳng định một Triệu Lộ Tư trưởng thành, tự do và luôn biết cách làm chủ hạnh phúc của chính mình.

Ảnh: Weibo