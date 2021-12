Các "thánh tạo trend" BLACKPINK đã ở đâu trong năm 2021?

Lần đầu tiên đánh lẻ, Rosé cũng tạo kha khá trend. Đầu tiên là kiểu tóc mái chải lệch một bên, ép sát vào trán. Đây cũng là tạo hình của cô nàng trong cả hai MV Gone và On The Ground. Video hướng dẫn makeup và làm tóc theo Rosé trên Youtube cũng có hơn 500.000 người xem. Ngoài ra, tờ Naver còn cho biết kiểu makeup giả tàn nhang của cô nàng (trong MV Gone) cũng được kha khá bạn trẻ học theo