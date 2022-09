Các gia đình hào hứng tham gia Ngày hội sắc màu – Mega Color Event

Các em nhỏ thích thú khi được chụp ảnh với cây bút sáp màu khổng lồ Colokit cao 14m và trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại bức tường Sắc màu.

Các em gia đình xem phim về "Biệt đội sắc màu" trong rạp chiếu phim mái vòm 360 độ với độ sắc nét về âm thanh và hình ảnh cao. Em Minh Hoàng (học sinh lớp 5, tại quận 7) chia sẻ: "Lần đầu tiên em được xem phim với một màn hình cong khổng lồ như vậy. Khoảnh khắc cây bút Colokit được thả xuống khiến em và các bạn bè xung quanh vỡ òa, thật sự ấn tượng".

Các gia đình thỏa sức vui chơi cùng sắc màu tại 6 không gian sắc màu gồm Lâu đài phép thuật đỏ, Đấu trường tư duy cam, Dải ngân hà xanh dương, Đại sảnh khoa học vàng, Mê cung rừng xanh lá và Sân chơi hồng sáng tạo.. Tại lâu đài phép thuật đỏ, các bé tham gia một thử thách nhớ lâu và tô màu nhân vật yêu thích. Nhãn hàng Lifebuoy đồng hành cùng Colokit tạo nên trải nghiệm này.

Zenbooks và Colokit phối hợp tạo nên một dải ngân hà xanh dương đặc sắc – nơi các bạn nhỏ tô màu con tàu vũ trụ của mình.

Tại mê cung màu xanh lá, trong quá trình tìm lối ra khỏi mê cung, các bé phải vượt qua các thử thách hấp dẫn do Colokit và Nestlé MILO đặt ra.

Các em nhỏ còn được học nhảy tại sân khấu hồng sáng tạo. Đây là sân khấu do Colokit và học viện Unicorn Dance Academy thực hiện để mang đến những màn trình diễn nhạc kịch, vũ kịch, diễn xiếc…ngập tràn sắc màu.

Các em nhỏ học phối trộn màu sắc tại Đại sảnh khoa học vàng. Thông qua "Ngày hội sắc màu – Mega Color Event", nhãn hàng Colokit muốn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "màu sắc giúp trẻ em thông minh hơn". Đánh giá về thông điệp này, chị Hoàng Anh (quận 8, TP HCM) nói: "Nhờ những thông tin hữu ích về màu sắc của Colokit, tôi sẽ dành nhiều thời gian để tô màu, vẽ tranh cùng các con vừa để tạo mối quan hệ gắn kết gia đình vừa để giúp con phát triển nhận thức tốt hơn"

Niềm hứng khởi của các em nhỏ khi được xem những tiết mục ấn tượng tại sân khấu hồng của Ngày hội sắc màu – Mega Color Event. Đại diện Thiên Long cho biết nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên chương trình đảm bảo an ninh và an toàn cho hơn 55.000 lượt người tham gia, trong đó có nhiều trẻ em. Ban tổ chức mong nhận được sự thông cảm nếu các gia đình trải nghiệm bất cứ sự bất tiện nào vào những giờ cao điểm.

"Blendy® hy vọng các gia đình sẽ có những trải nghiệm thú vị khi tham dự sự kiện lần này. Tại sự kiện, các bậc phụ huỳnh và các em nhỏ có cơ hội dùng thử Blendy® - dòng trà sữa hòa tan bán chạy Top đầu Nhật Bản với thơm hương trà, quyện vị sữa, ít đường cùng với 4 hương vị được làm từ các nguyên liệu tự nhiên", Ông Tomoaki Takagi, Trưởng Phòng Giao Tiếp Khách Hàng của Công ty Ajinomoto Việt Nam cho biết.

Đồng hành cùng "Ngày hội sắc màu – Mega Color Event" còn có nhãn hàng Pizza Hut. "Pizza Hut với sứ mệnh "Serving slices of fun and happiness to everyone" vui mừng hợp tác với Thiên Long trong Mega Color Event lần này. Thông qua sự kiện, những giá trị đáng quý về văn hóa và gia đình Việt Nam sẽ càng được tô đậm thêm bởi những hoạt động xuyên suốt chương trình, và đây cũng chính là những giá trị mà Pizza Hut Viet Nam muốn gửi gắm đến các khách hàng đã luôn ủng hộ sản phẩm của Pizza Hut", ông Trần Đức Công - Giám đốc Marketing cho biết.

Đồng hành cùng Colokit trong ngày hội lần này là 25 nhãn hàng gồm các nhãn hàng thuộc Thiên Long và các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng cho mẹ bé, công ty sách, trường mầm non, các công ty chuyên dịch vụ giải trí cho trẻ em… Cụ thể, ngày hội có sự tham gia của nhiều đối tác như Zenbooks, Saigon Academy; Lifebuoy; Unicorn Dance Academy; Nestlé MILO; Jump Arena; Pizza Hut; Blendy®; Fahasa; Kido's; PPG Chocolate; Biti's…