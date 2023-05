Các bệnh lý và chấn thương thường gặp vào mùa hè ở trẻ em

Vào mùa hè, nhiệt độ tăng cao, các loại côn trùng hoạt động mạnh, nhiều loại vi khuẩn, virus gây bệnh đường ruột phát triển, ... Tất cả các yếu tố này có thể gây ra một số bệnh tật hoặc chấn thương cho trẻ vào mùa hè.

Tuy nhiên, không phải vì lý do này mà cha mẹ hạn chế các hoạt động vui chơi của con, chúng ta có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo con trẻ có một mùa hè mạnh khoẻ và ý nghĩa.

1. Các bệnh và chấn thương thường gặp vào mùa hè ở trẻ em

1.1. Ngộ độc thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm là tình trạng phổ biến trong mùa hè vì nhiệt độ cao tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn và mầm bệnh phát triển trong thực phẩm dễ dàng hơn, nhất là khi thực phẩm không được bảo quản đúng cách.

Hơn nữa, trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ bị ngộ độc cao hơn vì hệ thống miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện, khả năng chống lại vi trùng còn kém. Thêm vào đó, dạ dày của trẻ em ít axit hơn nên cũng có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc, vì axit trong dạ dày không chỉ phân hủy thức ăn mà còn có thể tiêu diệt vi trùng.

Khi bị ngộ độc thực phẩm, trẻ có các biểu hiện như nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng hoặc sốt. Nếu con bạn đang gặp tình trạng này, điều quan trọng bổ sung nước và điện giải cho trẻ.

Trong trường hợp trẻ bị mất nước nghiêm trọng, đau bụng dữ dội, mệt lử, ... cha mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện để được điều trị phù hợp.

Nhìn chung, hầu hết các trường hợp ngộ độc đều không cần dùng thuốc, nhưng nếu ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng do một số vi khuẩn gây ra, chẳng hạn như listeria, có thể cần dùng kháng sinh để điều trị.

Trẻ bị ngộ độc thực phẩm thường có biểu hiện như nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng hoặc sốt (Ảnh: Internet)

1.2. Muỗi và các bệnh do ve gây ra

Các hoạt động vui chơi vào mùa hè như đi bộ đường dài, cắm trại và dành nhiều thời gian hơn ở bên ngoài có thể khiến trẻ bị muỗi hoặc bọ ve đốt, hơn nữa trẻ em thường thu hút côn trùng hơn so với người lớn.

Muỗi và bọ ve có thể là những loại côn trùng truyền các bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não, bệnh Lyme, virus Zika, ...

1.3. Bệnh đường ruột do enterovirus

Theo Alok Patel, M.D., một bác sĩ nhi khoa của Stanford Children's Health, các bệnh nhiễm trùng do enterovirus gây ra cao hơn trong những tháng mùa hè. Ông nói: "Enterovirus là một họ vi-rút gây nhiễm trùng ở người với các triệu chứng nhẹ như sốt, cảm lạnh nói chung và tiêu chảy, nhưng cũng có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như viêm màng não do vi-rút."

Không có cách điều trị cụ thể đối với enterovirus, nhưng bạn có thể điều trị các triệu chứng bằng cách cho trẻ uống nhiều nước và cho trẻ uống thuốc cảm lạnh không kê đơn nếu cần.

Các triệu chứng thường gặp khi trẻ bị nhiễm enterovirus như sốt, cảm lạnh và tiêu chảy (Ảnh: Internet)



1.4. Bệnh liên quan đến nhiệt

Do thời tiết nắng nóng cũng như trẻ thường vui chơi ngoài trời, nên khả năng mắc các bệnh liên quan đến nhiệt ở trẻ cao hơn, chẳng hạn như mất nước, thậm chí có thể bị kiệt sức với các biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn và chuột rút cơ bắp.

Kiệt sức do nhiệt và mất nước cần được điều trị kịp thời bằng cách nghỉ ngơi ở nơi râm mát, uống nước và đắp khăn lạnh, ướt lên da để giúp hạ nhiệt cơ thể. Nếu bị mất nước hoặc kiệt sức nghiêm trọng, trẻ có thể gặp một số vấn đề về sức khoẻ như say nắng, nhịp tim nhanh, nôn mửa, nhức đầu dữ dội, lú lẫn, suy nhược và co giật.

1.5. Chấn thương do ngã

Vào mùa hè, trẻ em tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn, điều này làm tăng nguy cơ chấn thương do ngã. Có rất nhiều chấn thương ở sân chơi, chẳng hạn như ngã khỏi cầu trượt hoặc thanh khỉ, ngã xe, ...

Các cú ngã có thể gây chấn thương bên ngoài với các vết xước, nhưng nguy hiểm hơn nếu trẻ bị đập đầu mạnh, điều này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Trẻ dễ bị chấn thương khi tham gia các hoạt động ngoài trời như chơi cầu trượt, đạp xe, ... (Ảnh: Internet)

1.6. Cháy nắng

Cháy nắng cũng là tình trạng phổ biến vào mùa hè. Trẻ có làn da nhạy cảm nên có thể dễ bị cháy nắng hoặc bỏng rát hơn người lớn.

Để làm dịu các vết cháy nắng, mọi người có thể dùng nha đam hoặc chườm lạnh cho trẻ, không gãi hay làm tổn thương thêm các vùng da bị cháy nắng vì có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng.

1.7. Đuối nước

Bơi lội vào mùa hè vừa giúp trẻ hạ nhiệt, vui chơi lại có thể rèn luyện sức khoẻ. Tuy nhiên, bơi lội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như nhiễm trùng, viêm tai mũi họng, đặc biệt có thể gây đuối nước nếu như không được người lớn giám sát chặt chẽ.

Trẻ có thể bị đuối nước nếu như không được trang thiết bị đầy đủ đồ bảo vệ hoặc người lớn không giám sát chặt chẽ (Ảnh: Internet)

2. Làm thế nào để ngăn ngừa các bệnh và chấn thương thường gặp trong mùa hè ở trẻ em

Mặc dù bệnh tật và chấn thương ở trẻ khi vào hè thường khó tránh khỏi. Nhưng nếu có kế hoạch và biện pháp phòng ngừa tốt, chúng ta có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và chấn thương cho con:

- Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, cha mẹ không nên cho trẻ ăn đồ chưa nấu chín, để bên ngoài quá lâu. Trước khi ăn hướng dẫn trẻ rửa tay sạch sẽ, tránh dùng chung đồ với người khác, ...

- Khi ra ngoài nên mặc quần áo dài, đội mũ vành rộng để tránh bị côn trùng tấn công, phòng ngừa cháy nắng. Nếu trang phục không thuận tiện cho việc vui chơi, mọi người có thể thoa kem chống côn trùng, kem chống nắng dành cho trẻ.

Khi vui chơi ngoài trời, mọi người cũng nên tránh cho con chơi ở những khu vực có cỏ cao và nước đọng, vì đây là nơi sinh sản của côn trùng.

- Cha mẹ bổ sung nước thường xuyên cho con, nhất là khi trẻ chạy nhảy, vui chơi khi ngoài trời nắng nóng. Để tăng năng lượng cho trẻ, cha mẹ có thể kết hợp bổ sung thêm sữa, nước trái cây nhưng không nên cho trẻ uống nước có ga. Ngoài ra, cha mẹ nên khuyến khích trẻ tránh hoạt động thể chất quá mức trong giờ nắng nóng cao điểm.

- Khi bơi lội hoặc tham gia các hoạt động mạnh như đạp xe, chơi cầu trượt, cha mẹ nên giám sát trẻ và sử dụng các thiết bị bảo vệ như phao bơi, mũ bảo hiểm, ...