Cả thế giới đang không mặc đồ theo cách bình thường!

Không phải ngẫu nhiên mà DIY - viết tắt của "Do It Yourself" (Tự Làm) - bỗng chốc trở thành cơn sốt lớn nhất nhì của giới trẻ hiện nay. Nếu trước đây DIY chỉ đơn thuần là thú vui thủ công, làm vài món đồ nhỏ xinh hay sửa sang đồ cũ cho vui mắt, thì giờ đây, nó đã lột xác trở thành một cuộc chơi với thời trang, một cách thể hiện cá tính cho người mặc.

Khi ngành công nghiệp thời trang "fast fashion" ngày càng trở nên nhàm chán với hàng loạt thiết kế na ná nhau, DIY nổi lên như một làn gió mới thổi sự nổi loạn thú vị vào tủ đồ của các bạn trẻ. Không còn muốn mặc đồ như "bản sao" của hàng triệu người khác, thay vào đó, hội mê DIY tự mình biến tấu từ những chi tiết nhỏ nhất trên trang phục, nhằm tạo ra những cách mặc mới, hay thậm chí là outfit "độc nhất vô nhị" đúng chuẩn chỉ mình tôi có.

Cả thế giới đang rần rần với DIY, còn bạn thì sao? (Nguồn: TikTok)

DIY - Cuộc chơi "cá nhân hóa" đầy màu sắc

Một chiếc áo sơ mi cũ, một chiếc quần jeans sờn gối hay áo phông oversized khi qua tay "thợ DIY" có thể trở thành item hot trend. Cái hay của DIY là nó chẳng cần bạn phải là dân thiết kế hay may mặc chuyên nghiệp. Chỉ cần có ý tưởng, sự chịu khó "nghịch" và một chút cá tính, bạn đã đủ tư cách trở thành một fashion icon trong thế giới DIY rồi. Trên TikTok hay Pinterest, #diyfashion chẳng khác gì "mê cung sáng tạo" với đủ kiểu biến tấu từ áo thun thành váy, từ tất thành áo ống, hay sơmi basic thành sơmi kiểu điệu đà. DIY biến những thứ tưởng chừng nhàm chán thành điểm nhấn mới mẻ và chất lừ cho phong cách của bạn!

DIY để biến tấu nên nhiều cách mặc thú vị cho những chiếc sơmi cũ đang được dân tình quan tâm và cho ra nhiều tips hay ho nhất. (Nguồn: TikTok)

Vì sao DIY bỗng hot đến thế?

Đầu tiên, phải nói rằng giới trẻ đã chán ngấy kiểu thời trang "copy paste" nhàm chán của thế giới fast fashion. Mua đâu cũng y hệt nhau, đi đâu cũng thấy những chiếc áo, đôi giày giống nhau y chang, khiến không ít bạn trẻ cảm thấy mình như "bản sao" trong thế giới thời trang rõ là đa dạng. Vậy là DIY xuất hiện như một cơn gió thôi bay sự nhàm chán đó. Bạn có thể không cần là kẻ theo đuôi ai, mà sẽ là người tạo nên xu hướng cho chính mình. Đó chính là thứ "gu" mà giới trẻ săn đón!

Thứ hai, thời đại hiện nay khiến mọi thứ đều "phủ sóng" quá nhanh. Khi ai cũng chạy theo trào lưu "hot nhất", thì ngược lại, DIY cho phép bạn chậm lại, tự mình tạo ra điều mới mẻ bằng sự cá nhân hóa. Tự biến chiếc áo phông bình thường thành tác phẩm nghệ thuật riêng, hay áo sơmi của nam thành bản "limited edition" không ai giống được.

Bên cạnh đó, câu chuyện bền vững (sustainability) đang trở thành xu hướng định hình ngành thời trang thực sự chứ không chỉ là trào lưu xã hội. DIY sẽ là cách để bạn thể hiện trách nhiệm với xã hội: thay vì mua sắm vô tội vạ rồi vứt bỏ, bạn chọn cách "tái chế" đồ cũ, "remix" lại trang phục, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường. Đó mới là phong cách sống của người trẻ hiện đại.

Ngoài ra, xu hướng "slow life", sống chậm cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc DIY trở nên phổ biến. Giữa bộn bề áp lực công việc, học tập và mạng xã hội, nhiều bạn trẻ muốn tìm một "liều thuốc" giải tỏa căng thẳng. DIY với những thao tác đơn giản trở thành hoạt động giúp thư giãn đầu óc, xả stress hiệu quả mà không tốn kém. Nó đem lại niềm vui và sự sáng tạo. Không ít bạn còn chia sẻ rằng DIY giúp họ tìm lại được chính mình, cảm thấy yêu bản thân hơn và tự tin hơn với khi tạo nên phong cách riêng cho bản thân.

Cuối cùng, sự phát triển của mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, Pinterest, Instagram cũng góp phần không nhỏ khiến DIY bùng nổ. Chỉ với vài hashtag như #diyfashion, #upcycledclothes, bạn có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt video, tutorial thú vị, được truyền cảm hứng sáng tạo mỗi ngày. Mọi người không chỉ xem mà còn "nhảy vào cuộc chơi", chia sẻ thành quả, xây dựng cộng đồng DIY ngày càng sôi nổi. Thế giới thời trang DIY vì thế trở thành một playground không giới hạn, nơi mọi ý tưởng đều được chào đón và tôn vinh.

Nguồn: dollareuroyenn





Tương lai của thời trang: Không công thức, không "copy paste"

Giữa một thế giới mà mọi thứ đang dễ trở nên đồng bộ, từ gu ăn mặc đến cách sống, DIY xuất hiện như một lời nhắc nhẹ nhàng mà mạnh mẽ: bạn không cần phải giống ai cả. Bạn có quyền tạo ra cái đẹp theo cách của riêng mình, dù có thể chưa hoàn hảo.

Và có lẽ, đó mới chính là tương lai thật sự của thời trang: không còn là cuộc đua ai đẹp hơn, ai nhiều hàng hiệu hơn, mà là ai dám sống đúng với cá tính – dù là trong một chiếc áo cũ được cắt lại hay một chiếc quần jeans vá chằng vá đụp.

DIY không hứa sẽ biến bạn thành fashionista sau một đêm. Nhưng nó sẽ khiến bạn nhận ra rằng: bạn không cần gì nhiều để khác biệt, ngoài một chút sáng tạo và một tinh thần dám thử nghiệm!