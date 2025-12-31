Ca sĩ Anh Tú gây sốt tại sự kiện COCOLUX x Club Clio, giới trẻ "đổ rần rần" check-in làm đẹp

"Wake up your beauty" – Sự kiện làm đẹp thu hút giới trẻ tại AEON Mall Long Biên

Cuối tuần qua, AEON Mall Long Biên trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự kiện Cocolux x Club Clio – Wake up your beauty. Chương trình nhanh chóng trở thành điểm hẹn quen thuộc của các tín đồ làm đẹp, đặc biệt là giới trẻ, khi kết hợp giữa trải nghiệm mỹ phẩm và không gian tương tác trẻ trung, hiện đại cùng sự xuất hiện của ca sĩ Anh Tú.

Hàng ngàn khách hàng tham quan và trải nghiệm sản phẩm.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, khu vực trải nghiệm của Cocolux và Club Clio liên tục đón lượng lớn khách tham quan. Người tham dự có cơ hội dùng thử sản phẩm chính hãng, tham gia các hoạt động vui chơi, nhận quà và trải nghiệm makeup trực tiếp. Không khí tại gian hàng luôn tràn đầy năng lượng, đặc biệt khi ca sĩ Anh Tú xuất hiện và giao lưu cùng người hâm mộ.

Ca sĩ Anh Tú "đốt cháy" bầu không khí với những bản nhạc hot hit.

Hình ảnh Anh Tú đồng hành cùng sự kiện không chỉ tạo sức hút về mặt cảm xúc, mà còn phản ánh tinh thần mà Cocolux và Club Clio muốn truyền tải: trẻ trung, tự tin và tôn vinh vẻ đẹp cá nhân. Thông điệp "Wake up your beauty" vì thế trở nên gần gũi hơn – vẻ đẹp không nằm ở khuôn mẫu, mà bắt đầu từ sự tự tin và trải nghiệm đúng sản phẩm dành cho chính mình.

Club Clio - Thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc dẫn đầu xu hướng là đối tác chiến lược của Cocolux nhiều năm liền

Club Clio là cái tên quen thuộc với các tín đồ làm đẹp châu Á khi sở hữu hai thương hiệu nổi bật là CLIO Professional và Peripera. CLIO Professional được biết đến với phong cách trang điểm chuyên nghiệp, tập trung vào chất lượng và hiệu quả sử dụng qua các sản phẩm như cushion, mascara, kem nền hay phấn mắt. Trong khi đó, Peripera lại ghi điểm nhờ hình ảnh trẻ trung, cá tính cùng những bảng màu son và phấn mắt bắt kịp xu hướng, phù hợp với người dùng trẻ

CLIO Professional và Peripera luôn nhận được sự tin yêu của giới trẻ.

Tại thị trường Việt Nam, Club Clio đã xây dựng được tệp khách hàng trung thành nhờ sự ổn định về chất lượng sản phẩm, khả năng cập nhật nhanh các xu hướng trang điểm toàn.. Đồng hành cùng Club Clio trong nhiều năm liền, Cocolux tự hào là đối tác chiến lược, mang các sản phẩm chính hãng của CLIO Professional và Peripera đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Một trong những lợi thế nổi bật của sự hợp tác này chính là việc các sản phẩm mới nhất của Club Clio luôn được cập nhật nhanh chóng tại hệ thống Cocolux. Khách hàng có thể dễ dàng mua sắm, trải nghiệm và được tư vấn trực tiếp tại toàn bộ hệ thống cửa hàng COCOLUX trên toàn quốc.

Gian hàng Cocolux tại Aeon Mall Long Biên - Điểm đến trải nghiệm làm đẹp thu hút hàng nghìn khách hàng

Trong khuôn khổ sự kiện, gian hàng Cocolux tại Aeon Mall Long Biên trở thành một trong những khu vực sôi động và đông khách nhất. Sở hữu vị trí đẹp, không gian mở và thiết kế hiện đại, gian hàng được đầu tư bài bản nhằm mang đến trải nghiệm toàn diện cho khách tham quan.

Gian hàng Cocolux Aeon Mall Long Biên thu hút trăm lượt khách hàng mua sắm.

Tại đây, khách hàng không chỉ được dùng thử trực tiếp các sản phẩm, mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn như soi da miễn phí, photobooth chụp ảnh check-in.... Mỗi hoạt động đều được thiết kế để khách hàng không chỉ "xem" sản phẩm, mà thực sự chạm - thử - cảm nhận giá trị mà Cocolux và các thương hiệu đối tác mang lại.

Sự đón nhận của khách hàng trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện là minh chứng rõ ràng cho định hướng trải nghiệm mà Cocolux theo đuổi. Không đơn thuần là hệ thống bán lẻ mỹ phẩm, Cocolux đang từng bước xây dựng hình ảnh một điểm đến làm đẹp toàn diện, nơi khách hàng được tiếp cận kiến thức, dịch vụ và sản phẩm chính hãng trong một không gian thân thiện, chuyên nghiệp.

Hiện nay, Cocolux phân phối hơn 300 thương hiệu mỹ phẩm chính hãng tại Aeon Mall Long Biên nói riêng và trên toàn bộ hệ thống nói chung. Việc liên tục mở rộng danh mục thương hiệu, đầu tư vào trải nghiệm khách hàng và hợp tác chặt chẽ với các nhãn hàng quốc tế như Club Clio cho thấy cam kết dài hạn của Cocolux trong việc nâng tầm thị trường mỹ phẩm bán lẻ tại Việt Nam.

