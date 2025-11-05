Cả mạng xã hội đang du lịch Bắc Cực: 1 mét vuông 10 nàng thơ trong bão tuyết, ai đỉnh hơn?

Trong khoảng 48h qua, mạng xã hội của người dùng Việt Nam bỗng bị xâm chiếm bởi cơn sốt tuyết trắng. Dân tình chỉ cần mở mạng lại hoang mang khi một nửa list friend giờ đây đã rủ nhau du lịch xứ lạnh chốn nào không rõ, chỉ biết rằng 1 mét vuông new feed có đến 10 nàng thơ đều đang check-in giữa cánh đồng tuyết bao la. Cùng một vài biểu cảm thả dáng mơ màng, đôi mắt mở to long lanh, makeup Douyin hot trend y hệt. Không địa điểm vi diệu nào có thể tạo nên làn sóng hưởng ứng nhanh chóng bằng filter AI mới ra mắt của một app chỉnh sửa nổi đình đám hiện nay.

Ứng dụng này nổi tiếng với các bộ lọc và hiệu ứng cực kỳ ảo diệu. Trong đó, filter tuyết rơi đang là tâm điểm được người trẻ nhiệt tình bắt trend nhờ xuất hiện trong bối cảnh mùa lễ hội cuối năm đang gần kề. Chỉ với vài thao tác, những giấc mơ tuyết trắng như vừa được chụp ở Hàn Quốc hay châu Âu ra đời, thích hợp làm demo cho mùa Giáng Sinh sắp đến.

Filter tuyết rơi được hưởng ứng khắp MXH Việt Nam lẫn quốc tế.

Cùng với tông màu lạnh và công nghệ thay thế khuôn mặt thông minh, không làm mất đi đường nét của chính chủ. Hiệu ứng này còn có những tuỳ chọn khác nhau để người dùng thay đổi khung cảnh, màu sắc tuỳ cảm xúc muốn truyền tải. Khi tất cả đều có cùng bối cảnh hoàn hảo như nhau, thì đây là lúc chính là visual, makeup và thần thái lúc posing mới là những yếu tố thực sự tạo nên sự khác biệt cho mỗi "nàng thơ".

Bảo Thy nhanh chóng bắt trend với layout makeup đang viral do Quân Nguyễn - Pu Lê thực hiện. Nữ ca sĩ hóa thân thành nàng thơ mùa đông với làn da ửng hồng, bông tuyết vương trên má và ánh nhìn trong veo đặc trưng, như mang visual thời "công chúa bong bóng" năm nào trở lại.

Khổng Tú Quỳnh với visual sắc sảo, xuất hiện với mái tóc đen dài, layout makeup Douyin tông lạnh: mắt khói, môi tím hồng đầy mê hoặc. Tổng thể makeup look mang cảm giác mong manh vừa có chút u hoài, như thể bước ra từ bản hit "Lạnh" năm nào.

Sam khiến fan "tan chảy" giữa bão tuyết với visual không tuổi: da căng bóng, má hồng phơn phớt, đôi đỏ và ánh mắt long lanh. Nữ diễn viên tự nhận mình là "công chúa tuyết, quả thật không quá lời.

Trong filter tuyết, Khánh Vân như một nữ minh tinh thực thụ với eyeliner sắc lẹm và hàng lông mày được tạo khối hoàn hảo, gương mặt góc cạnh như tạc.

Ngọc Trinh vẫn trung thành với visual búp bê sống với đôi mắt to tròn, môi tều quyến rũ và gò má ửng hồng đặc trưng. Dù dùng nhiều filter, bức hình nào của nữ hoàng nội y cũng chỉn chu và bắt mắt theo cách riêng, tách mình khỏi loạt ảnh na ná của các nàng thơ.

Sau khi trở về từ tiệc Halloween, TyhD lại tiếp tục biến hình với diện mạo hoàn toàn khác lạ qua filter tuyết đang hot. Không còn vẻ sắc sảo, high-fashion quen thuộc, nữ người mẫu trong khung cảnh tuyết trắng trở nên mềm mại, mơ màng hơn hẳn. Gương mặt góc cạnh được làm dịu bởi lớp ánh sáng lạnh,

Baby Boo vốn đã sở hữu gương mặt chuẩn visual Hàn Quốc với làn da trắng, đôi mắt to tròn. Khi bắt trend filter tuyết, bạn gái HIEUTHUHAI gần như không thay đổi quá nhiều. Hiệu ứng hot hit chỉ khiến khung hình thêm phần mộng mị, chứ chẳng cần phù phép nhiều để tôn lên nét xinh vốn có của Baby Boo.



Xoài Non vẫn giữ đúng phong độ visual trong veo vốn có. Giống như Baby Boo, cô gần như không bị filter AI làm thay đổi quá nhiều. Makeup nhẹ, biểu cảm tự nhiên, không tạo dáng cầu kỳ, Xoài Non chỉ đứng đó để tuyết và ánh sáng làm nổi bật chính mình.

Emma Nhất Khanh mang đến một sắc thái hoàn toàn khác giữa bão tuyết AI. Mái tóc nâu sáng cắt ngắn khiến cô nổi bật giữa loạt nàng thơ dịu dàng, tạo nét hiện đại pha chút nổi loạn.

Hơn 70 tuổi, diễn viên Thanh Hiền vẫn bắt trend AI nhiệt tình chẳng kém ai, bà có lẽ là người lớn tuổi nhất tham gia trào lưu này tại Việt Nam. Điều khiến người ta ngưỡng mộ không chỉ nằm ở vẻ ngoài sang chảnh bất ngờ mà còn ở tinh thần trẻ trung, sự cởi mở với công nghệ.



Stylist Kelbin Lei đăng song song 2 bức ảnh: tuyết thật ở Thụy Điển và ảnh qua filter AI, cùng sự hoang mang khi công nghệ phát triển vượt bậc. Tuy vậy, sự linh hoạt trong posing ở ảnh thật là minh chứng rằng người thật việc thật vẫn cảm xúc hơn mọi filter.

Giữa lúc cả Vbiz đang bận "du lịch Bắc Cực", Diệu Nhi lại chơi trội tung loạt ảnh tuyết real từ chuyến đi Mông Cổ cùng hội chị em. Không cần tuyết nhân tạo, cô có cả cánh đồng tuyết, tuần lộc và nắng vàng thật 100%, nhiều khoảnh khắc thậm chí gương mặt Diệu Nhi còn trông giống mặt mộc.

"Trùm cuối" Quỳnh Anh Shyn trong cuộc đua công chúa tuyết với tạo hình không chỉ ấm áp và còn hết sức thời trang.





