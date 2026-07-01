Điền Hi Vi từ lâu đã được ví như “búp bê” của màn ảnh Hoa ngữ nhờ gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh cùng nụ cười rạng rỡ, đầy cuốn hút. Mới đây, nhan sắc của nàng tiểu hoa tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi lọt ống kính của truyền thông Hàn Quốc, nhanh chóng "viral" khắp mạng xã hội với loạt khoảnh khắc đẹp như nữ thần. Xuất hiện tại sân bay với phong cách đơn giản, Điền Hi Vi vẫn dễ dàng chiếm trọn spotlight nhờ thần thái tươi tắn, sắc vóc nổi bật cùng gu ăn mặc nhẹ nhàng mà tinh tế, sành điệu.

Thời trang sân bay của Điền Hi Vi gây ấn tượng với vẻ trẻ trung, thời thượng. Nữ diễn viên chọn diện áo ống màu vàng kem kết hợp cùng quần ống rộng, tạo nên tổng thể năng động nhưng vẫn giữ được nét cá tính và hiện đại. Sự phối hợp giữa những gam màu sáng giúp tôn lên vóc dáng thon gọn, mảnh mai cùng làn da trắng mịn của mỹ nhân Hoa ngữ. Để hoàn thiện outfit, cô khéo léo mix match cùng túi xách màu đen họa tiết hoa nổi bật, tạo điểm nhấn tinh tế cho tổng thể trang phục. Dù không cầu kỳ, set đồ vẫn mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng, vừa đơn giản vừa đẹp mãn nhãn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo ống, Quần ống rộng

Phong cách đời thường của Điền Hi Vi ghi điểm tuyệt đối với vẻ thanh lịch và cuốn hút. Trong một outfit, cô lựa chọn áo dài tay chất liệu mỏng nhẹ kết hợp cùng chân váy lửng, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa hiện đại. Điểm nhấn nằm ở cách phối giày loafer giúp set đồ thêm phần thời thượng. Bên cạnh đó, Điền Hi Vi vẫn trung thành với chiếc túi xách màu đen họa tiết hoa yêu thích, góp phần hoàn thiện phong cách đơn giản nhưng vẫn nổi bật và có dấu ấn riêng.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo, Chân váy, Giày loafer

Điền Hi Vi 29 tuổi vẫn ăn mặc trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Cô lựa chọn áo ngắn tay màu vàng kem kết hợp cùng chân váy xòe, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, nữ tính và tươi tắn. Đôi boots cao cổ được thêm vào giúp tổng thể trở nên sành điệu hơn, vừa dễ thương vừa có chút cá tính, đúng kiểu đơn giản nhưng vẫn cuốn hút.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo, Chân váy, Boots

Style sân bay của Điền Hi Vi hiếm khi làm dân tình thất vọng. Cô ăn vận trẻ trung với áo cổ bèo, mix cùng quần ống rộng thoải mái, tạo nên set đồ năng động, sành điệu. Chị em học theo cách mix match của Điền Hi Vi quá là "oke" vì outfit này hợp diện nhiều hoàn cảnh, từ đi chơi, đi học hay đi cafe dạo phố cuối tuần đều hợp.

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