Bùng nổ với Mid Year Sale của Watsons

Mid Year Sale là một trong những chương trình sale lớn nhất trong năm của Watsons với vô vàn ưu đãi giảm giá cực sâu, cực sốc. Đây sẽ là sự kiện không thể bỏ lỡ của hội làm đẹp vào tháng 6 này.



Bên cạnh 500+ deal mua 1 tặng 1, 3000+ deal giảm giá đến 50%, Watsons còn đồng loạt đưa ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 1 với hàng nghìn sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe từ những thương hiệu hàng đầu như Anessa, Huxley, Accoje, L'Oréal Paris, Frudia.. Đặc biệt hơn, nhà bán lẻ nổi danh châu Á còn kết hợp cùng các thương hiệu mang đến cho khách hàng vô vàn ưu đãi có 1 không 2 trong ngày hội "Brand day".

Watsons còn vô cùng tâm lý khi freeship khắp nơi với đơn hàng từ 249k, tạo điều kiện tốt nhất để khách hàng mua sắm ở nhà mà không cần cất công đi đâu xa. Mid Year Sale kéo dài tận 1 tháng từ ngày 4/6 đến ngày 8/7 cho chị em tha hồ shopping.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp mỹ phẩm chính hãng, Watsons còn cho ra đời các dòng sản phẩm đáp ứng các nhu cầu chăm sóc cơ thể và chăm sóc da phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng như các sản phẩm tự nhiên thuộc dòng Natural by Watsons và chăm sóc da nhạy cảm với Dermaction Plus by Watsons.

Với sứ mệnh "Look good Feel great", quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài cũng như sức khỏe, cảm xúc bên trong của mỗi người tiêu dùng, Watsons luôn nỗ lực mang đến trải nghiệm làm đẹp toàn diện. Từ chất lượng của sản phẩm, uy tín của các thương hiệu đến sự chu đáo của dịch vụ chăm sóc khách hàng.