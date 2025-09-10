Bức tranh tình bạn của Kendall Jenner và Gigi Hadid: Một thập kỷ, 2 cái tên quyền lực nhất làng mốt

Hai trong số những siêu mẫu đình đám nhất thập kỷ: Kendall Jenner và Gigi Hadid vừa tái xuất đầy cuốn hút trên trang bìa Vogue số tháng 10/2025. Cuộc phỏng vấn vừa là dịp nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ gắn bó của cặp bạn thân quyền lực nhất làng mốt, vừa hé lộ những suy nghĩ riêng tư về sự nghiệp, tình bạn và tương lai phía trước.

Kendall Jenner và Gigi Hadid đã làm bạn hơn một thập kỷ, bắt đầu thân thiết từ thời thiếu niên khi Bella Hadid - em gái Gigi quen Kendall Jenner qua mạng vào giữa những năm 2010. Tình bạn ấy diễn ra công khai trước công chúng, từ thảm đỏ đến các trang tạp chí. Nhưng hôm nay, cả hai chọn ngồi lại trò chuyện thật lòng giữa cánh đồng bồ công anh ở miền Tây Hoa Kỳ, bên cạnh đàn bò đang gặm cỏ.

Trước ống kính của nhiếp ảnh gia Lachlan Bailey, họ sải bước cùng những chú ngựa, Kendall khoác lên mình chiếc đầm Alexander McQueen màu lilac mềm mại, cưỡi chú ngựa sơn tên Jericho, trong khi Gigi mặc phiên bản màu xanh celadon trên lưng chú ngựa màu hạt dẻ mang tên Chance. Sau màn phi nước đại xuyên đồng cỏ, Gigi bật cười: "Tuyệt đỉnh luôn." Kendall hứng khởi: "Làm lại lần nữa đi G! Mình tin chắc ở kiếp trước mình là một cao bồi."

Cả hai chia sẻ rằng buổi chụp này như một kỳ nghỉ hơn là công việc. Từ lâu, "KenGi" - biệt danh mà giới thời trang đặt cho họ đã trở thành biểu tượng của thế hệ siêu mẫu Instagram, không chỉ vì sự nghiệp lẫy lừng mà còn vì đời sống cá nhân đầy thu hút.

Từ tình bạn của những thiếu nữ

Kendall biết đến Gigi khi còn là thiếu niên. "Mình từng bị choáng ngợp bởi cậu ấy. Gigi quá xinh đẹp, mái tóc vàng dài, bức ảnh trắng đen đó còn viral trên Tumblr nữa", Kendall nhớ lại. Gigi bật cười: "Mình cũng vụng về lắm chứ!"

Từ New York, họ dần trở thành bạn đồng hành, cùng đi casting, cùng sống trong căn hộ ở SoHo với Hailey Bieber, Bella, và đôi khi cả Kim Kardashian. "Mình là fan lớn nhất của cậu", Kendall thừa nhận.

Nhà thiết kế Marc Jacobs, người đầu tiên mời Kendall trình diễn năm 2014, chia sẻ: "Gigi và Kendall mang lại thứ mà thời trang đã thiếu: sự hào hứng kiểu siêu mẫu thập niên 90. Họ mạnh mẽ riêng lẻ, nhưng rực rỡ nhất khi ở cùng nhau."

Tới một "gia đình" đằng sau hậu trường

Jeremy Scott nhớ lại lần bắt gặp Gigi chỉnh cổ áo cho Kendall trước show Moschino 2017: "Trong lúc hỗn loạn nhất, họ lại bình tĩnh và trở thành chỗ dựa cho nhau".

Gigi cũng kể về lần đầu fitting cho Chanel, phải nhờ Kendall trấn an: "Cậu ấy biết phải đi đâu, nói chuyện với ai. Tôi không bao giờ quên được". Khi Gigi mang thai, Kendall là một trong số ít người được biết. Ở hậu trường show Burberry, GiGi chỉ cần dùng ánh mắt ra hiệu, Kendall lập tức mang đến một lon Coca để cô đỡ cơn buồn nôn.

Họ từng đi du lịch kín đáo cùng nhau ở Hà Lan, đội mặt nạ chiến binh cưỡi ngựa trong công viên Efteling. Ở Paris, họ nằm dưới tháp Eiffel ngắm sao sau vài ly rượu vang. Với Gigi, Kendall là người bạn luôn biết cách sống trọn vẹn.

Cả hai cũng thẳng thắn về khó khăn trong ngành thời trang: "Cơ bản tình bạn của chúng tôi là sự tôn trọng khi làm việc. Không đòi hỏi ưu ái, luôn nỗ lực hết sức", Gigi nói. Kendall tiếp lời: "Chúng tôi giống chị em hơn là bạn bè."

Họ từng xa nhau cả năm vì dịch COVID, Kendall thừa nhận: "Mình thậm chí chẳng kịp thấy cậu bầu bí". Nhưng khi gặp lại, tình bạn ấy vẫn nguyên vẹn.

Nhìn về phía trước

Cả hai đều học cách buông bỏ những kế hoạch cứng nhắc. "Mình từng nghĩ sẽ kết hôn ở tuổi 29, sinh con ở tuổi 30. Nhưng rồi cuộc sống xảy ra, bạn nhận ra mình chẳng kiểm soát được gì ngoài việc tin tưởng hành trình", Gigi chia sẻ.

Kendall gật đầu: "Hãy phó mặc cho vũ trụ. Khi mọi chuyện tốt đẹp, hay cả lúc khó khăn, luôn có một kế hoạch lớn hơn đang chờ chúng ta."

Khi hoàng hôn buông xuống ở Wyoming, họ nắm tay nhau, bước đi trong đồng cỏ, bóng núi hùng vĩ phía xa. Gigi thì thầm: "Chúng ta đã trải qua quá nhiều, những điều không phải ai cũng biết, Kenny của mình à". Kendall chỉ khẽ thở dài, vòng tay qua vai bạn mình.

Họ tiếp tục dạo bước trong thiên nhiên, thổi bồ công anh, chạy nhảy giữa cỏ cao và đùa vui về việc nếu là một loài côn trùng thì họ sẽ là… bọ rùa. Gigi còn pha trò rằng Kendall nên có một chương trình riêng mang tên "Kenny Wants a Cowboy" (Kendall đi tìm cao bồi). Kendall bật cười: "Ước gì Bella cũng ở đây, ngay lúc này."