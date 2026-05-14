Đường đua diện bikini mỗi dịp hè của dàn mỹ nhân từ Âu sang Á đang bắt đầu nóng lên, khi loạt sao liên tục đăng tải những khoảnh khắc nghỉ dưỡng khoe sắc vóc trên mạng xã hội. Mới đây, Nana cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch, trong đó có khoảnh khắc diện bikini vô cùng nóng bỏng. Với chiều cao 1m71, mỹ nhân đẹp nhất thế giới vốn đã sở hữu tỷ lệ cơ thể nổi bật, nhưng trong khung hình lần này, góc chụp rộng từ dưới lên kết hợp động tác kiễng chân khiến "cặp kiếm Nhật" vốn đã thẳng tắp của cô còn như được “kéo” dài thêm đến mức... khó tin.

Nana khoe tỷ lệ body siêu thực với bikini nóng bỏng. (Ảnh:IGNV)

Trong hình, Nana diện bikini tối giản nhằm tôn lên triệt để thân hình mảnh mai nhưng săn chắc, với vòng eo siêu nhỏ, hông gọn và tay chân thanh thoát. Phần vai mảnh cùng cánh tay thon khiến tổng thể thân hình Nana càng thêm nhẹ nhàng, trong khi vùng bụng phẳng và săn chắc cho thấy cô duy trì hình thể rất tốt. Đáng chú ý, tỷ lệ cơ thể của Nana tạo cảm giác gần như hoàn hảo: phần thân trên nhỏ gọn, hông nở vừa phải và đôi chân dài miên man chuẩn mẫu. Ngay cả ở góc chụp xa, vóc dáng của cô vẫn rất nổi bật nhờ những đường cong quyến rũ nhưng không kém phần khỏe khoắn. Làn da rám nắng càng khiến giao diện mỹ nhân sinh năm 1991 thêm phần gợi cảm.

Body với 3 vòng chuẩn chỉnh của Nana. Dù dáng mảnh nhưng vòng 3 của nữ diễn viên vẫn có độ căng nhất định, tạo đường cong hút mắt. (Ảnh: IGNV)

Tỷ lệ thân hình của Nana vốn là điều không phải bàn, nói thuộc top đẹp hàng đầu showbiz Hàn cũng không quá. Vóc dáng của nữ diễn viên gần như không có điểm nào để chê. Đặc biệt là dù body gầy nhưng Nana lại ghi điểm nhờ vẻ đẹp khỏe khoắn, vòng nào ra vòng nấy, nhất là đôi chân thon dài thẳng tắp dường như đã trở thành “thương hiệu” riêng. Trước đó, Nana cũng từng gây bão mạng xã hội trong bộ ảnh hợp tác cùng Calvin Klein, phô diễn vóc dáng chuẩn mẫu với cơ bụng săn chắc và tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo.

Vóc dáng quyến rũ, săn chắc của Nana.

Ảnh hậu trường càng khiến dân tình phải trầm trồ với tỷ lệ body của mỹ nhân xứ Hàn.

Đôi chân của nữ diễn viên phải thuộc hàng "triệu đô". (Ảnh: Instagram)

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Nana từng chia sẻ bản thân ưu tiên việc giữ cơ thể khỏe mạnh trước, vì khi sức khỏe tốt thì vóc dáng cũng tự nhiên đẹp theo. Nữ diễn viên duy trì thói quen tập gym gần như mỗi ngày, tập trung vào các bài strength training để cơ thể săn chắc, đồng thời kết hợp squat, giãn cơ và thỉnh thoảng cardio để giữ đôi chân thon gọn. Về ăn uống, Nana hạn chế tinh bột khi cần kiểm soát cân nặng, ưu tiên protein và thực phẩm ít chế biến, nhưng không ép bản thân kiêng khem tuyệt đối. Cô cũng được biết đến là người uống rất nhiều nước trong ngày và tránh ăn vặt về đêm - những thói quen nhỏ nhưng giúp giữ vòng eo gọn và body săn chắc đáng ngưỡng mộ suốt nhiều năm.