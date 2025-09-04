Bức hình hot 100 độ của mỹ nhân Nhật Bản

Đường đua “thánh body” của Kpop chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt khi loạt idol liên tục khiến fan phải trầm trồ với vóc dáng chuẩn chỉnh, đường cong quyến rũ. Mới đây, Momo tiếp tục khẳng định danh hiệu này khi lại một lần nữa “đốt mắt” cộng đồng mạng chỉ với 5 bức hình khoe body nóng bỏng. Bài đăng của mỹ nhân Nhật Bản nhanh chóng thu hút gần một triệu lượt "thả tim" chỉ sau hơn 1 ngày đăng tải. Không chỉ được khen ngợi vì vóc dáng gợi cảm, thành viên TWICE còn khiến dân tình phải ngưỡng mộ với sự chăm chỉ tập luyện và lối sống lành mạnh để giữ gìn body đỉnh chóp, chưa một lần mất phong độ dù đã 10 năm hoạt động trong Kpop.

Body cực cháy gây bùng nổ MXH của Momo.

Trong loạt ảnh mới, Momo chọn outfit siêu gợi cảm với bra top họa tiết da báo layer cùng áo xuyên thấu, kết hợp chân váy ngắn để khoe trọn đường cong nóng bỏng. Thiết kế cắt xẻ táo bạo cùng phần áo ôm sát giúp nữ idol tôn lên vòng một đầy đặn và vòng eo săn chắc. Mái tóc ngắn cá tính, biểu cảm cuốn hút càng giúp giao diện mỹ nhân sinh năm 1996 thêm phần sexy.

Vóc dáng của Momo vốn nổi tiếng trong Kpop nhờ sự cân đối hoàn hảo giữa cơ bắp rắn rỏi và đường cong mềm mại, khiến cô trông vừa quyến rũ vừa khỏe khoắn. Nữ idol cũng từng nhiều lần khiến dân tình phải trầm trồ với cơ bụng hoàn hảo, không có điểm gì để chê.

Body 3 vòng quyến rũ cùng cơ bụng số 11 săn chắc, đường thắt eo đẹp mắt giúp Momo lọt danh sách những "thánh body" của Kpop.

Để duy trì vóc dáng gọn gàng cùng vòng eo siêu nhỏ, Momo đã dành rất nhiều thời gian cho việc tập luyện đều đặn hằng ngày. Trong chương trình The Show, nữ idol từng bật mí bí quyết giữ dáng của mình. Bên cạnh những bài tập cường độ cao, cô đặc biệt yêu thích một động tác plank giúp cơ bụng săn chắc và lộ múi rõ rệt, đó là Plank Twist. Với bài tập này, đại sứ Miu Miu duy trì thói quen tập 50 lần/lượt, thực hiện 3 lượt mỗi ngày, tổng cộng 150 lần. Khi tập, người thực hiện chống tay và chân theo tư thế plank cơ bản, sau đó liên tục xoay phần eo, hông và mông sang hai bên.

Bài tập giúp Momo có được cơ bụng vạn người mê.

Nữ idol cũng từng khiến netizen thán phục khi đăng tải đoạn video thực hiện động tác pull-up và nâng tạ đứng thuần thục, thể hiện sức khỏe cùng sức bền dẻo dai cũng như sự kiên trì trong rèn luyện thể chất.

Những bộ cánh ôm sát, khoe trọn lợi thế hình thể được mỹ nhân Nhật Bản ưa chuộng từ sự kiện đến sân khấu trình diễn.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng, "cân đẹp" mọi kiểu tóc của Momo.