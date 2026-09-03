Moon Ga Young sở hữu body khiến nhiều người phải ao ước với vóc dáng cao ráo, mảnh mai nhưng không hề thiếu đường cong. Nữ minh tinh nổi bật với phần vai thanh thoát, vòng eo nhỏ gọn, bụng phẳng cùng đôi chân dài, tạo nên tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo, thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện.

Điều đáng chú ý là ngay cả trong những khoảnh khắc được chụp bằng camera thường, không qua chỉnh sửa cầu kỳ, vóc dáng của mỹ nhân sinh năm 1996 vẫn giữ được độ săn chắc và quyến rũ ấn tượng. Mới đây, một bức hình trong quá khứ của Moon Ga Young bất ngờ hot trở lại trên mạng xã hội Trung Quốc, đi kèm với những lời tấm tắc khen ngợi cho “vóc dáng khiến hàng triệu người ao ước”.

Bức hình cam thường cho thấy body đẹp siêu thực của Moon Ga Young.

Moon Ga Young ghi điểm với thiết kế đầm body màu đỏ rực ôm sát đường cong của Dolce & Gabbana, nổi bật bởi chất liệu có độ bóng nhẹ giúp tổng thể thêm phần quyến rũ. Phần cổ vuông vừa phải, dây vai mảnh và thiết kế không quá nhiều chi tiết tạo cảm giác sang trọng, đồng thời tôn trọn phần vai, xương quai xanh và vòng một của nữ diễn viên.

Điều khiến body Moon Ga Young hàng triệu người mê chính là dù vóc dáng mảnh mai, tay chân thon, eo nhỏ chỉ cỡ... 1 gang tay nhưng không vì thế mà body trở nên “thẳng đuột”. Ngược lại, mỹ nhân xứ Hàn vẫn sở hữu đường cong khá rõ với vòng một đầy đặn và phần hông mềm mại, tạo nên đường cong gợi cảm. Chiếc đầm ôm sát càng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể như tượng tạc, khiến vóc dáng của Moon Ga Young vừa thanh thoát, mỏng manh lại vừa sexy.

Cộng đồng mạng cho rằng body của Moon Ga Young chính là "tuyệt mỹ", True Beauty phiên bản đời thực.

Sở hữu vóc dáng nuột nà, mảnh mai nhưng vẫn giữ được tỷ lệ “vòng nào ra vòng nấy”, không có gì lạ khi Moon Ga Young gần như luôn trở thành tâm điểm mỗi khi bước lên thảm đỏ. Tại Baeksang 2026, nữ diễn viên từng khiến công chúng trầm trồ khi được nhiều khán giả ưu ái gọi là “mỹ nhân đẹp nhất đêm trao giải”, thậm chí nổi bật giữa dàn “quốc bảo nhan sắc” đình đám như Son Ye Jin, Yoona hay Suzy với tạo hình không có điểm gì để chê.

Nữ diễn viên gây ấn tượng với tạo hình bùng nổ, quyến rũ khó rời mắt tại Baeksang 2026.

Không chỉ nhan sắc - khí chất ngày càng thăng hạng, body "10 điểm không có nhưng" của Moon Ga Young cũng là lợi thế lớn giúp cô chinh phục những thiết kế cầu kỳ. Các kiểu đầm ôm sát, cắt xẻ tinh tế hay nhấn vào đường eo càng làm nổi bật thân hình mảnh nhưng đầy đường cong, đồng thời tôn lên khí chất quyến rũ, sang trọng của nữ minh tinh. Mỗi lần lên đồ, Moon Ga Young lại cho thấy khả năng biến thảm đỏ thành “sân khấu” riêng của mình.

Tỷ lệ body được tôn lên triệt để khi Moon Ga Young diện những trang phục ôm sát.

Nữ diễn viên luôn gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện với sắc vóc hoàn hảo.

Ảnh: Instagram.