Jennie (BLACKPINK) mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường trên Instagram, từ phòng tập gym, không gian tại nhà cho đến những phút giây thư giãn bên mặt nước trong bộ bikini đen gợi cảm. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào phong cách sống hay thần thái của nữ thần tượng, một bộ phận cư dân mạng lại hướng sự chú ý vào vóc dáng của cô, thậm chí đưa ra những bình luận khiếm nhã về vòng một. Tranh cãi một lần nữa làm dấy lên câu chuyện về việc nữ thần tượng thường xuyên trở thành đối tượng bị soi xét ngoại hình, ngay cả khi chỉ chia sẻ những hình ảnh cá nhân bình thường.

Bức hình bikini sexy của Jennie khiến dân tình xôn xao.

Trong loạt hình ảnh được đăng tải, Jennie xuất hiện với bộ bikini đen có thiết kế tối giản, khoe vóc dáng thanh mảnh đặc trưng. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay trang phục sân khấu lộng lẫy, nữ thần tượng vẫn thu hút sự chú ý nhờ thần thái tự tin cùng phong cách gợi cảm vừa phải. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thư giãn bên mặt nước mang đến hình ảnh gần gũi, khác với vẻ quyến rũ được chăm chút kỹ lưỡng trong các chiến dịch thời trang hay màn trình diễn.

Dẫu vậy, loạt ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các cộng đồng trực tuyến. Một số người dùng tập trung vào kích thước vòng một của Jennie, cho rằng vóc dáng của cô quá mảnh mai. Thậm chí, có bình luận nhận xét nữ thần tượng trông giống người bình thường nếu không xét đến những đặc điểm ngoại hình nổi bật khác, trong khi một số ý kiến tiếp tục so sánh cô với những nữ nghệ sĩ khác.

Ở chiều ngược lại, không ít người lên tiếng bảo vệ Jennie. Họ cho rằng thân hình mảnh mai vốn là đặc điểm tự nhiên của nữ thần tượng, đồng thời đánh giá cao vẻ đẹp thanh thoát, cân đối của cô. Một số ý kiến cũng cho rằng vóc dáng tự nhiên trông hài hòa hơn việc can thiệp thẩm mỹ chỉ để đáp ứng những tiêu chuẩn ngoại hình nhất định.

Netizen Hàn bình luận trái chiều về body của Jennie.

Thực tế, đây không phải lần đầu Jennie trở thành mục tiêu của những bình luận tiêu cực liên quan đến ngoại hình. Ngay cả trang phục biểu diễn của nữ thần tượng thời gian gần đây cũng từng trở thành chủ đề để một bộ phận cư dân mạng đưa ra những lời nhận xét mang tính miệt thị cơ thể. Điều đáng nói là những tranh luận như vậy thường xuất phát từ việc so sánh hình thể của nghệ sĩ với một khuôn mẫu nhất định, thay vì nhìn nhận sự đa dạng tự nhiên của vóc dáng mỗi người.

Với Jennie, sức hút không chỉ nằm ở thân hình thanh mảnh mà còn đến từ tỷ lệ cơ thể hài hòa, thần thái tự tin và khả năng biến hóa phong cách. Từ những bộ trang phục sân khấu táo bạo đến các thiết kế đời thường, nữ thần tượng thường biết cách lựa chọn kiểu dáng giúp tôn lên ưu điểm hình thể.

Đặc biệt, vòng một của ngôi sao sinh năm 1996 có độ đầy đặn vừa phải, tương xứng với vóc dáng nhỏ nhắn, tạo nên tổng thể cân đối thay vì gây cảm giác nặng nề. Trong những lần xuất hiện với trang phục ôm sát hoặc thiết kế cổ khoét sâu, các mẫu áo lót nâng đỡ, push-up bra cũng có thể góp phần tạo hiệu ứng đường cong rõ nét hơn, đồng thời giúp trang phục lên dáng đẹp mắt.

Jennie vẫn rất sexy trong những bộ trang phục ôm sát.

Không ít người hâm mộ yêu thích hình thể của Jennie bởi sự cân đối và mang lại cảm giác tự nhiên, thậm chí còn từng xem vòng 1 của cô là một hình mẫu thẩm mỹ đáng tham khảo. Dẫu vậy, không có một kích thước vòng một hay tỷ lệ cơ thể nào có thể trở thành tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi người. Điều khiến Jennie tạo được dấu ấn vẫn là cách cô thể hiện cá tính, tự tin với diện mạo của mình và biến những lựa chọn thời trang thành một phần bản sắc riêng.

Vòng 1 cân đối, vừa vặn nhưng vẫn đủ quyến rũ của Jennie từng trở thành hot topic được nhiều người hướng đến khi quyết định thẩm mỹ.

Vẻ ngoài cá tính cùng gu thời trang sang chảnh, sành điệu khiến Jennie luôn trở nên hút mắt.

Ảnh: Instagram.