Bức hình Ariana Grande qua 7 năm: Sự thay đổi chua xót

Màn tái xuất sân khấu của Ariana Grande tại The Eternal Sunshine Tour - tour diễn toàn cầu đầu tiên của cô sau thời gian dài tập trung cho điện ảnh và các dự án cá nhân lẽ ra phải là sự kiện được người hâm mộ ăn mừng. Thế nhưng, những hình ảnh mới nhất từ tour diễn lại khiến mạng xã hội dậy sóng theo cách khác. Thân hình ngày càng gầy gò, đôi vai lộ rõ xương cùng gương mặt hốc hác của giọng ca sinh năm 1993 đang làm dấy lên làn sóng lo ngại về tình trạng sức khỏe của cô.

Thân hình ngày càng gầy gò của nữ ca sĩ sinh năm 1993. (Nguồn: x)

Những hình ảnh và video được ghi lại trong đêm diễn gần đây nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong bộ váy corset ôm sát cơ thể, Ariana để lộ bờ vai gầy, phần xương quai xanh nổi rõ cùng đôi cánh tay mảnh mai hơn hẳn trước đây. Nhiều khán giả cho biết họ không khỏi bất ngờ khi chứng kiến diện mạo hiện tại của giọng ca Thank U, Next.

Ariana Grande gầy trơ xương. (Nguồn: X)

Sự thay đổi này càng trở nên rõ rệt khi đặt cạnh hình ảnh của Ariana Grande vào năm 2019. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đang ở giai đoạn đỉnh cao với chuỗi lưu diễn kéo dài cùng hàng loạt bản hit thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc. Dù sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn đặc trưng, Ariana vẫn được đánh giá có ngoại hình khỏe khoắn với gương mặt đầy đặn, làn da căng mịn và thân hình cân đối.

Thế nhưng ở những khoảnh khắc tương tự trong năm 2026, điều thu hút sự chú ý của công chúng không còn là khả năng trình diễn mà lại là thân hình gầy guộc với những đường nét xương hiện rõ dưới lớp trang phục biểu diễn.

Sự thay đổi rõ rệt của Ariana Grande qua các năm.

Thân hình đáng báo động của ngôi sao Hollywood. (Nguồn: X)

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Ariana Grande trở thành tâm điểm của những cuộc thảo luận về cân nặng. Trong khoảng hai năm trở lại đây, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện quảng bá phim Wicked hay trên thảm đỏ quốc tế, nữ ca sĩ đều vấp phải những bình luận xoay quanh sự thay đổi ngoại hình.

Nếu như ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Ariana Grande thường xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy sức sống thì vài năm trở lại đây, diện mạo của nữ ca sĩ liên tục trở thành chủ đề gây tranh cãi. Trong nhiều lần xuất hiện trước công chúng, giọng ca sinh năm 1993 bị nhận xét ngày càng hốc hác và gầy gò hơn trước. Phần cánh tay mảnh khảnh, bờ vai nhô cao cùng xương quai xanh hiện rõ khiến nhiều người không khỏi lo ngại. Gương mặt từng được yêu thích bởi nét bầu bĩnh, trẻ trung nay cũng trở nên góc cạnh hơn với đôi má hõm sâu và phần gò má lộ rõ.

Ariana của 7 năm về trước sở hữu nhan sắc rạng rỡ, tràn đầy sức sống. (Nguồn: Internet)

Sự thay đổi đáng kể về ngoại hình so với thời kỳ đỉnh cao khiến nhiều người đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của Ariana Grande. Trước đó, nữ ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống cá nhân cũng như sức khỏe tinh thần. Sau vụ đánh bom kinh hoàng xảy ra tại concert của cô ở Manchester năm 2017, Ariana thừa nhận phải trải qua thời gian dài điều trị tâm lý để đối mặt với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Bên cạnh đó, cô cũng công khai nói về những giai đoạn phải vật lộn với chứng lo âu, trầm cảm và cảm giác tội lỗi kéo dài.

Thân hình gầy gò của Ariana Grande khiến khán giả phải kêu trời. (Nguồn: Instagram)

Khi những tranh cãi kéo dài về ngoại hình, Ariana Grande từng trực tiếp lên tiếng bảo vệ bản thân. Trong một video đăng trên TikTok vào năm 2023, nữ ca sĩ cho rằng công chúng không nên đánh giá sức khỏe của một người chỉ dựa trên vẻ bề ngoài. Đáng chú ý, Ariana tiết lộ hình ảnh đầy đặn mà nhiều người từng xem là phiên bản khỏe mạnh nhất của cô thực chất lại gắn liền với giai đoạn khó khăn về cả thể chất lẫn tinh thần. Nữ ca sĩ cho biết khi đó cô phải sử dụng nhiều thuốc chống trầm cảm, uống rượu thường xuyên, ăn uống thiếu điều độ và đang trải qua quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời.

Ariana nhấn mạnh rằng việc đánh giá tình trạng sức khỏe của một người chỉ thông qua ngoại hình là điều không nên. Cô cũng kêu gọi mọi người ngừng đưa ra những nhận xét tiêu cực về cơ thể người khác, bởi không ai thực sự biết họ đang trải qua điều gì phía sau ánh đèn sân khấu.