Có thể nói, áo dài hiện đang "chiếm ngôi vương" trong danh sách những trang phục mà chị em phái đẹp ưu tiên chưng diện trong những ngày đầu xuân năm mới. Việc chị em tất bật đi sắm sửa, chọn tới chọn lui để tìm được thiết kế phù hợp đã trở thành cảnh tượng không hề lạ lẫm trong những ngày qua.

Cũng từ đây, nhiều câu chuyện dở khóc dở cười được ra đời.

Vừa qua trên MXH, một cô gái đã đăng tải bức ảnh mặc thử chiếc áo dài mua online khiến dân tình không khỏi phì cười. Đi kèm là dòng trạng thái đầy sự dỗi hờn: "Do em xấu phải không mọi người. Chứ không thể thế này được, em cũng không biết do em hay do sản phẩm đây".

Bức ảnh khiến hội mua sắm online "xịt keo" toàn tập

Liên hệ với chủ bài đăng, cô cho biết đã đặt mua online mẫu áo dài thiết kế. Bộ trang phục có giá 2.190.000 đồng.

Vì mua online không thể thử đồ trực tiếp nên cô phải ngắm nghía trang phục thông qua những hình mẫu mặc. Nhìn ảnh mẫu thì rất ưng mắt, tuy nhiên hàng về tay thì... lạ lắm.

Ảnh áo dài mẫu mặc

Không so sánh không có đau thương, mẫu mặc đẹp bao nhiêu thì khách lại "quét đất" bấy nhiêu. Mặc dù bạn nữ cũng cao tới 1m65 - chiều cao khá lý tưởng đối với con gái châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, nhưng dường như "kiếp nạn" vẫn là điều không thể tránh khỏi.

Cô cho biết, bản thân chưa có dự định mặc tiếp thiết kế này vì để nguyên thì không mặc được, đem đi sửa thì sợ làm hỏng trang phục. Cô cũng không phản hồi với người bán vì nghĩ rằng lỗi 1 phần do tỷ lệ cơ thể của bản thân không giống với mẫu mặc nên mới có sự khác biệt.

Thêm vào đó, hiện tại đang là thời điểm sát Tết, ai cũng bận rộn nên cô cũng "lười" phản hồi, nên chỉ đơn thuần đăng bài viết để tâm sự cùng cộng đồng mạng.

Áo dài "2 thái cực" khi mẫu mặc và khách mặc

Dưới phần bình luận của bài đăng, netizen cho rằng thiết kế dài miên man như này chỉ có thể ngồi im một chỗ chứ chẳng thể đi đứng hay chạy nhảy. Đại đa số mọi người đều an ủi rằng ảnh mẫu mặc cũng đã "quét đất" rồi, có lẽ một phần là do thiết kế áo siêu dài, chứ không phải do tỷ lệ cơ thể thiếu cân đối hay thậm chí là xấu xí như cách cô tự nhận định.

Tuy nhiên, không thể không thừa nhận rằng bên cạnh những lời an ủi, netizen cũng đã có một phen cười vỡ bụng khi nhìn thấy sự chênh lệch giữa hàng trên mạng và hàng thực tế.

- "Xin lỗi vì đã cười. Bộ này vừa mặc Tết vừa lau nhà là tiện cả đôi đường"

- "Nhìn ảnh mẫu đã thấy thiết kế này chỉ để ngồi 1 chỗ thôi ạ, nó dài luề xuề thế kia thì không làm gì được rồi"

- "Nửa đêm cười rung giường cậu ơi. Mẫu này thiết kế ra để không phải làm việc nhà đấy"

- "Hay chị thử cắt ngắn đi chút. Thu nhỏ ống tay chút là được chị ạ"

- "Đeo dép cao make vào nữa mới đỡ bạn nhé"

- "Ảnh mẫu chụp 0.5 rồi, mình là lượt đi dép cao chụp 0.5 là y mẫu"

- "Bộ này chụp hình thôi chứ tính ứng dụng không cao. Ai mà đi lết đất như vậy được"

