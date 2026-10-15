Bức ảnh chiếc bụng bầu chằng chịt vết rạn: Nếu không thể đồng cảm thì cũng đừng hỏi "sao lại thế này, sao không thế kia"!

Bức ảnh bụng bầu chằng chịt vết rạn khiến nhiều mẹ đồng cảm: Xin đừng hỏi “Không bôi chống rạn à?”

“Đi đâu ai cũng quở bầu đôi à?

Bầu bằng mình người ta đẻ lâu rồi!

Không bôi rạn à?

Chán không buồn nói đâu nhá.”

Đi kèm những dòng chia sẻ là hình ảnh một thai phụ với những vết rạn sẫm màu trải dọc hai bên và phần bụng, xuất hiện cả ở vùng đùi.

Không có thông tin về tuần thai hay tình trạng sức khỏe của người mẹ trong ảnh. Chỉ từ hình ảnh là cũng đủ để thấy những vết rạn khiến mẹ bầu khó chịu và ảnh hưởng tâm lý như thế nào. Nhưng những lời cô kể lại thì rất quen với nhiều phụ nữ: Bụng to cũng bị hỏi, bụng nhỏ cũng bị lo thay; da rạn bị hỏi sao không chăm, tăng cân lại bị nhắc ăn ít thôi.

Đằng sau giọng điệu hài hước ấy là một sự mệt mỏi dễ hiểu. Mang thai đã có bao nhiêu điều phải thích nghi, người mẹ còn phải liên tục trả lời về chính cơ thể mình.

Một lời hỏi thăm, nhưng người nghe có thể chạnh lòng

“Bầu đôi à?” đôi khi chỉ là câu hỏi buột miệng khi thấy bụng thai phụ lớn. “Bụng bằng này người ta đẻ lâu rồi” có thể được nói với ý đùa vui. Còn “Không bôi chống rạn à?” thường được người nói xem là một lời quan tâm, thậm chí là mở đầu cho kinh nghiệm chăm sóc da.

Nhưng khi những câu ấy lặp đi lặp lại, người nghe có thể cảm thấy mình đang bị quan sát và so sánh.

Một người phụ nữ vốn đã băn khoăn vì những thay đổi trên cơ thể rất dễ nghe thành: Bụng mình quá to, da mình quá xấu, hay mình đã làm điều gì không đúng?

Đặc biệt, câu hỏi “Không bôi chống rạn à?” vô tình đặt trách nhiệm lên thai phụ, như thể những vết rạn xuất hiện vì cô lười chăm sóc hoặc chưa biết giữ gìn.

Trong khi đó, không ai biết cô đã thử bao nhiêu cách, đã lo lắng thế nào khi nhìn những đường rạn mới xuất hiện. Cũng không ai biết cô có đang phải dành sức cho những vấn đề khác quan trọng hơn việc giữ làn da nguyên vẹn hay không.

Người nói có thể quên ngay sau cuộc trò chuyện. Người nghe lại có thể nhớ đến câu ấy mỗi lần thay đồ, tắm rửa hay đứng trước gương.

Rạn da không phải do người mẹ “không biết chăm mình”

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), rạn da rất phổ biến trong thai kỳ, xuất hiện ở khoảng 8 trên 10 thai phụ. Những vết này có thể xuất hiện ở bụng, đùi hoặc ngực, với màu sắc khác nhau tùy làn da. Sự kéo giãn da, thay đổi nội tiết và đặc tính da của mỗi người đều có liên quan đến việc hình thành vết rạn.

Vì vậy, không thể nhìn bụng một người mẹ rồi kết luận cô có chăm sóc da hay không. Người ít rạn không có nghĩa đã chăm tốt hơn; người rạn nhiều cũng không vì thế mà đáng bị trách.

NHS cũng lưu ý bằng chứng về khả năng ngăn ngừa rạn da của các loại dầu, kem còn hạn chế. Sau sinh, vết rạn có thể nhạt màu, bớt rõ hơn theo thời gian nhưng thường không biến mất hoàn toàn.

Những thông tin ấy cần được hiểu để phụ nữ bớt tự trách mình, thay vì phải chạy theo lời hứa rằng chỉ cần mua đúng sản phẩm là có thể kiểm soát mọi thay đổi.

Một người mẹ có thể đã chăm sóc rất kỹ mà vẫn bị rạn. Cô cũng có quyền không muốn giải thích chuyện ấy với tất cả những người gặp mình.

Phía sau chiếc bụng bầu là những điều người ngoài không nhìn thấy

Bức ảnh cho thấy những thay đổi trên làn da. Còn trải nghiệm mang thai của mỗi người rộng hơn rất nhiều những gì một tấm hình có thể ghi lại.

Có người vẫn sinh hoạt khá thoải mái. Có người phải điều chỉnh từng việc nhỏ trong ngày: Cách ngồi làm việc, tư thế ngủ, quần áo mặc, quãng đường đi lại. Có người nhớ cơ thể trước đây của mình, khi cúi xuống buộc dây giày hay trở mình trên giường đều chẳng cần nghĩ ngợi.

Không nên mặc định thai phụ trong ảnh đang trải qua tất cả những khó chịu ấy. Nhưng hình ảnh của cô có thể gợi lại ký ức của những người từng mang thai: Sự ngỡ ngàng khi cơ thể đổi khác từng ngày, cảm giác vừa mong gặp con vừa lo cho bản thân, hay những lúc muốn than một chút mà sợ bị bảo “ai mang bầu chẳng thế”.

Chính câu nói tưởng như bình thường ấy đôi khi khiến phụ nữ khó mở lời hơn.

Một trải nghiệm phổ biến không có nghĩa là nhẹ nhàng. Nhiều người cùng trải qua không làm sự mệt mỏi của từng người trở nên kém đáng quan tâm.

Mỗi thai kỳ cũng khác nhau. Không thể lấy lần mang thai thuận lợi của người này để phủ nhận những khó khăn của người khác, hay lấy vóc dáng của một bà mẹ để làm chuẩn cho tất cả.

Sau khi sinh, xin đừng tiếp tục giục mẹ “trở lại như cũ”

Những nhận xét về cơ thể thường không dừng ở lúc mang bầu.

Khi con chào đời, câu hỏi có thể chuyển thành: “Sao bụng vẫn to thế?”, “Bao giờ giảm cân?”, “Người ta sinh xong gọn ngay mà”.

Từ lúc mang thai đến sau sinh, người phụ nữ dường như luôn có một hình mẫu nào đó phải đuổi theo: Bầu phải gọn, da phải đẹp, sinh xong phải nhanh chóng lấy lại dáng.

Nhưng cơ thể cần được chăm sóc và có thời gian hồi phục. Người mẹ cũng cần được thích nghi với cuộc sống có con, thay vì vừa chăm em bé vừa mang thêm áp lực phải xóa hết dấu vết của thai kỳ.

Yêu con không có nghĩa là người phụ nữ không được buồn vì cơ thể thay đổi. Cô có thể hạnh phúc khi làm mẹ và vẫn tiếc làn da trước đây. Có thể biết những vết rạn là bình thường mà vẫn chạnh lòng khi nhìn thấy chúng.

Không cần vội yêu cầu cô phải tự hào, phải coi mọi dấu vết là đẹp. Đôi khi, điều cô cần chỉ là được nói thật cảm xúc của mình mà không bị phán xét.

Thương một người mẹ, hãy bắt đầu từ cách trò chuyện với cô ấy

Thay vì hỏi “Sao bụng to thế?”, có thể hỏi: “Dạo này thấy trong người thế nào?”.

Thay vì nhận xét những vết rạn, có thể lắng nghe nếu cô ấy muốn kể. Thay vì đưa ngay một lời khuyên, hãy hỏi xem cô ấy có cần giúp gì không.

Với người thân, sự quan tâm còn nằm ở những việc cụ thể: Chia sẻ việc nhà, cùng chuẩn bị đồ cho con, đồng hành trong những buổi khám, để người mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Không phải lần gặp nào cũng cần có một nhận xét về ngoại hình. Và một người đang mang thai không có nghĩa cơ thể cô trở thành chủ đề để mọi người tùy ý bàn luận.

Bức ảnh bụng bầu với những vết rạn khiến người ta đồng cảm bởi nó cho thấy một phần rất thật của hành trình làm mẹ - phần thường ít xuất hiện trong những tấm ảnh được chọn góc đẹp, chỉnh ánh sáng và che khuyết điểm.

Người phụ nữ ấy đã nhìn thấy cơ thể mình thay đổi mỗi ngày. Cô ấy không cần thêm một người chỉ cho mình những vết rạn nằm ở đâu.